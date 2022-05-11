Два дня по меркам современной жизни – это мгновение. Не успеваешь порой оценить, что за это время ты успел сделать. При этом два дня по меркам бизнеса – это довольно серьезный срок, который имеет финансовый эквивалент. Зря потраченное время – по сути, зря потраченные деньги.

А реально сделать что-то важное для ИП за такой короткий срок? Узнаем у сервисного инженера, эксперта по онлайн-кассам Областной налоговой консультации Константина Пугина.

Два дня – именно столько надо мне, чтобы подключить бизнес индивидуального предпринимателя ко всем нужным для работы системам. Это действительно в некотором роде рекордные сроки. Почему? А вы вспомните, сколько приходится ИП совершать действий лишь для получения одной лишь электронной подписи – ЭЦП. А ведь без нее никуда. Она нужна и для подачи отчетности, и для работы с онлайн-кассой. Сначала сделай токен – найди его, у кого купить, потом запишись в налоговую и сходи с токеном туда, чтобы получить ЭЦП, потом вернись в некую фирму и перерегистрируй свою кассу… А в налоговую надо идти по записи, и день в день это сделать маловероятно. Одним словом, полтора дня уйдет только на одну ЭЦП. А ведь у предпринимателя, который только открыл свое дело, основная задача – запустить бизнес и начать зарабатывать!

Само собой

«Само собой» – так называется наше новое пакетное предложение для индивидуальных предпринимателей. И, само собой – это значит, что подключение ко всем нужным для работы системам произойдет легко и главное быстро. От ИП понадобится один визит в наш офис, чтобы решить все организационные моменты, и всего один день на своей торговой точке, где мы подключим все системы.

Кому подходит

Наше предложение подходит для тех, кто только решается открыть свой бизнес, и для ИП, которые уже прошли процедуру регистрации и получили свидетельство.

В первом случае мы предлагаем не только услуги нашего отдела автоматизации, но и нашего налогового юриста. Порядок такой: приходите к нам, открывайте у нас свое ИП под руководством нашего специалиста и далее подключайтесь ко всем системам с нашей помощью. Процедура государственной регистрации ИП стоит 1000 рублей.

Тем ИП, кто уже получил свидетельство, мы предлагаем сразу обращаться в отдел автоматизации и решать под ключ все вопросы с онлайн-кассой, электронно-цифровой подписью, системой «Честный знак», эквайрингом.

«Само собой» – весь комплекс услуг за 1 визит

Всё, что нужно для работы вашей торговой точки или салона красоты:

Онлайн-касса

Мы подберем лучший и, главное, недорогой вариант под ваши задачи. Для работы понадобится не только касса, но еще фискальный накопитель (ФН) для нее и подключение к оператору фискальных данных (ОФД). Кассу нужно будет зарегистрировать в налоговых органах. Всё это мы сделаем – подберем полный комплект недорогого оборудования, настроим, научим вас работать с кассой и даже внесем в кассу список номенклатуры из 20 позиций. И само собой – установим кассу на вашей торговой точке и проведем еще одно обучение на месте.

Мы понимаем, что для новичков этот процесс будет сложным, поэтому еще 14 дней после подключения кассы мы будем с вами на связи и окажем всю нужную экспертную поддержку.

Наш прогноз – вы сможете уложиться в 25 500 рублей. В эту сумму входит всё описанное выше!

ЭЦП

Мы выпустим для вас электронно-цифровую подпись и запишем ее на любой носитель. ЭЦП обязательно нужна для регистрации кассы! Но не только. Ведь она также понадобится в будущем для сдачи налоговой отчетности, для маркировки и работе в системе «Честный знак». А еще с этой подписью можно вносить изменения в единый государственный реестр без посещения инспекции. Подпись мы выпустим в течение получаса. Стоимость этого пункта нашего предложениям – 1500 рублей. Но представляете, какая экономия времени!

Система «Честный знак», ЭДО

Многие направления торговли невозможны без «Честного знака». Таковы требования закона – товар должен быть промаркирован, зарегистрирован в системе, а бизнес должен быть подключен к электронному документообороту (ЭДО). Мы выполним весь этот комплекс действий за 1500 рублей, в том числе настроим работу «Честного знака» и маркировку на вашем компьютере, научим принимать накладные, списывать товар, вести учет марок и т.д.

Эквайринг

Это зона ответственности банков. Устанавливать терминалы эквайринга мы не имеем права, но зато можем подобрать вам банк. Предложим несколько вариантов, расскажем нюансы, посоветуем и свяжем вас с менеджером. С нашей стороны это абсолютно бесплатно. А далее все просто – сотрудник банка установит терминал и будет его обслуживать.

А подарок? Самой собой!

Помимо свидетельства об открытии и необходимого оборудования, любому бизнесу необходимы расчетный счет и печать. Последняя не обязательна для ИП, но ее наличие существенно повысит ваш статус и, возможно, сыграет не последнюю роль на переговорах. Помощь с открытием счета и бесплатная печать – наши подарки, которыми мы хотим поддержать предпринимателей. И, конечно, 14 дней нашей технической поддержки – это самой собой!

Так что такое пакет для ИП «Само собой»? Это когда бизнес готов к работе в рекордные сроки, за 2 дня! Обращайтесь. И берегите свое здоровье и время – это бесценно.

Звоните мне напрямую +7 (903) 839-22-56. Задавайте вопросы о подключении к системам, о скидках и подарках. С нами легко.

Константин Пугин

эксперт по онлайн-кассам,

сервисный инженер Областной налоговой консультации

тел. +7 (903) 839-22-56