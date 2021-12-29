Самозанятые: выход из тени или уход от зарплатных налогов?

Режим самозанятых используют не только физические лица для легализации своих доходов. Этим режимом пользуется и бизнес – чтобы минимизировать свои расходы и легализовать некоторые свои затраты. Раньше они просто выплачивались неофициально. Использование нового налогового режима – это вывод из тени нелегальных доходов или уход от налогов?

Немного про режим

Налог на профессиональный доход (самозанятые) могут использовать только физлица в момент получения доходов от физических или юридических лиц. Регистрация происходит мгновенно – через сайт nalog.ru, через приложение или уполномоченный банк. Ставка налога зависит от источника выплаты: 4% – если доходы поступают от физического лица, 6% – если они поступают от юридического лица или ИП.

Есть ограничения в применении этого режима:

– по оборотам – максимум 2,4 млн рублей в год;

– по видам деятельности (запрещена торговля, производство подакцизных товаров, посредническая деятельность, когда самозанятый выступает от своего имени);

– по возможности использовать наемный труд. На этом режиме нельзя трудоустроить другого гражданина.

Налог платится ежемесячно, если у физического лица есть доход. Расчет налога производится автоматически налоговыми органами ежемесячно до 12-го числа. А сам налог нужно оплатить до 25-го числа прямо в приложении.

Самозанятые как способ выйти из тени

Сам режим введен для того, чтобы вывести бизнес из тени. Государство, понимая, что в тени трудится большая часть физических лиц, предложило вот такой вариант легализации доходов. Им воспользовались многие, кто годами работал нелегально. Многие просто устали бояться возможных преследований, информация о которых регулярно появлялась в СМИ и различных мессенджерах.

Налог на профессиональный доход (НПД) используется с 2019 года и рассчитан на 10 лет. В дальнейшем использование режима могут продлить, ведь на практике он показал свою эффективность. По состоянию на 1 августа 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 3,5 млн самозанятых. «С начала действия специального налогового режима (с января 2019 года) самозанятые получили доход на общую сумму более 525 млрд рублей. Самозанятые сформировали более 419 млн чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей». Эти данные предоставила ФНС.

Самый популярный сектор у самозанятых – «мода и красота», в нем заняты 28,3% работающих на себя, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое было опубликовано в феврале 2021 года. 18,5% самозанятых профессионально связаны с торговлей, 8,5% – со строительством и ремонтом, 4,3% – с уборкой и домашним хозяйством, 5,3% – с сектором развлечений, 6,5% трудятся на фрилансе.

Для кого этот режим наиболее подходит?

Это те, что сам определяет график работы, несет многие расходы и получает доход личными усилиями. Их работа не привязана к конкретному рабочему месту. И речь не только о курьерах, мастерах маникюра, копирайтерах или дизайнерах. Статус самозанятых все чаще получают «белые воротнички» — маркетологи, проджект-менеджеры, финансовые консультанты и другие высококвалифицированные узкие специалисты.

Вот неполный список профессий, которым подходит этот режим: копирайтер, дизайнер, швея, мастер маникюра, визажист, маркетолог, блогеры, няни, психологи, риелторы и турагенты.

Среди мужчин самозанятость в основном выбирают представители ремесленных профессий: спортивный тренер, таксист, автомеханик, сантехник, специалист по ремонту. Многие мануальные терапевты, массажисты, блогеры, специалисты, которые занимаются озвучиванием и производством фильмов, и повара тоже потихоньку переходят на этот режим. У всех них – либо проектная, либо эпизодическая работа.

Рынок также будет расти благодаря усилиям бизнеса по оптимизации схем налогообложения – компании будут нанимать самозанятых вместо штатных работников. Эта схема граничит с незаконной, и мы поговорим об этом чуть ниже.

Не все реальные схемы работы можно было бы «уложить» в правильное юридическое оформление. Часто это возникало в сфере транспортных услуг (как грузо-, так и пассажирские перевозки), бьюти-сферы, а также в сфере риелторских услуг, строительства. К примеру, в транспортных услугах: по факту водитель арендует подготовленную для оказания услуг машину у собственника, и всё, что заработал водитель сверх аренды – его. Но такую схему уложить в правильном юридическом оформлении документов просто невозможно, поскольку по закону оказывать услуги клиентам в виде транспортных услуг может только юридическое лицо (ИП) с лицензией. По факту одно, а по документам другое. Юридически правильного выхода из этой ситуации просто нет. Именно поэтому режим самозанятых стал таким удобным в том числе и для транспортной сферы.

Еще одна из причин, почему выплаты исполнителям невозможно было назвать трудовыми выплатами – услуги исполнителям оказывались эпизодически, не каждый день, в соответствии с желанием исполнителя. А трудовые отношения подразумевают регулярное выполнение трудовой функции со стороны исполнителя, и регулярные (не реже двух раз в месяц) выплаты доходов. В результате формировались достаточно «кривые» схемы оформления сотрудников с минимальной заработной платой на неполный рабочий день. Это зачастую было необходимо для того, чтобы вообще была возможность работать (к примеру, чтобы оформить лицензию). Оформление всех выплат через гражданско-правовые отношения зачастую было невозможно, поскольку требовало бы физической подписи на договоре и акте выполненных работ. К сожалению, в таких сферах, как такси, это в принципе невозможно из-за отсутствия документальной дисциплины у водителей. В случае налоговой проверки каждый собственник бизнеса выкручивался как мог.

С введением НПД те, кто взаимодействует с сотрудниками эпизодически, начали выходить из серой зоны в белую. Этот способ помог легализовать все перечисления в сторону физических лиц и убрать угрозу быть заблокированным в соответствии с законом №115-ФЗ.

Какие сферы поменяли свои схемы работы:

Это:

такси;

строительство;

доставка;

бьюти-сфера (парикмахер, колорист, маникюр, массажист, косметолог);

фрилансеры в сфере IT;

риелторы.

Какие компании уже работают:

Яндекс;

Тинькофф;

Amway;

Wildberries;

1C;

Delivery Club;

ВкусВилл;

DiDi;

Биржа аутсорсинга.

Крупные компании используют этот режим для того, чтобы уменьшить свои риски при выплате доходов своим исполнителям, которые работают с ними не постоянно. Ведь перечисления физическим лицам сопровождаются высокими налоговыми затратами (суммы страховых взносов) и риском блокировки счета по закону №115-ФЗ. До введения режима самозанятых многие компании использовали статус ИП для того, чтобы уменьшить риски, теперь этот статус не обязателен.

Компания экономит на страховых взносах от той минимальной заработной платы, которую она была вынуждена платить, оформляя мнимые трудовые отношения, которых на самом деле не было.

Несмотря на экономию на налогах, нельзя этот режим использовать только для ухода от налогов от заработной платы. Государство позаботилось о том, чтобы бизнес «не убежал» от взносов, «прикрываясь» статусом самозанятого. В самом законе о самозанятых существует прямой запрет на заключение договора с самозанятыми в течение двух лет с момента окончания трудового договора с бывшим сотрудником. Важно соблюдать тонкую грань между уходом от зарплатных налогов и использование схемы.

В чем экономия на налогах?

Сотрудничество с самозанятыми довольно выгодно. Выплаты, которые компания производит самозанятым гражданам, не облагаются страховыми взносами (п. 1 ст. 15 Федерального закона 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»). Для компаний – это существенная экономия (от 15,2% до 30,2% от заработной платы).

Одним из важных условий для того, чтобы не платить страховые взносы – это наличие чека, который сформировал самозанятый в своем приложении «Мой налог».

Еще одна экономия – самозанятые не уплачивают НДФЛ. Их новый налог – налог на профессиональный доход – заменяет НДФЛ (п. 8 ст. 2 Закона №422-ФЗ). Это означает, что заказчикам не надо выполнять функции налогового агента (письмо Минфина России от 11.03.2019 г. №03-11-11/15357).

Однако есть много рисков для заказчика (компании или ИП). В том случае, если исполнитель утрачивает статус самозанятого лица, прекращает применяться специальный налоговый режим. Риск заключается в том, что выплачиваемый такому лицу доход будет облагаться страховыми взносами по общим правилам. Также, поскольку вознаграждение будет облагаться НДФЛ, заказчику потребуется выполнять функции налогового агента. Именно поэтому в договоре с самозанятым следует предусмотреть условие об обязательном информировании заказчика об изменении налогового статуса.

Есть несколько подводных камней в оформлении отношений с самозанятыми, и самый главный – это переквалификация их в трудовые отношения.

Риски переквалификации в трудовые отношения

По информации ФНС, «гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые». При наличии признаков трудовых отношений организации будут привлекаться к ответственности за нарушения трудового законодательства. Переквалификация отношений приведет к признанию исполнителей работниками. Это означает, что с такими лицами потребуется заключить трудовые договоры и предоставить все необходимые гарантии (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие виды отпусков, оплату периодов временной нетрудоспособности и т.д.). А в некоторых случаях это просто невозможно. Поэтому у организации или ИП может возникнуть недоимка по страховым взносам, начислены пени, а также возможно привлечение к налоговой ответственности.

Для того чтобы доходы не были переквалифицированы в трудовые, необходимо учесть некоторые нюансы при составлении договора:

договор должен быть договором на оказание конкретных услуг с указанием четкого результата (конкретный вид выполняемой работы, оказываемой услуги);

стороны договора не называются «работник» и «работодатель»;

самозанятый не может принимать участие в непрерывном технологическом процессе, выполнять трудовую функцию или требования должностной инструкции;

время работы самозанятый определяет сам, в договоре указываются только сроки начала и окончания работ;

самозанятый не может числиться в табеле учета рабочего времени;

самозанятый не может получать аванс и зарплату регулярно – дважды в месяц, как штатные сотрудники;

самозанятый не может претендовать на соцпакет и социальные гарантии – согласовывать отпуска, получать материальную помощь, выплаты по больничному листу и иные компенсации;

в договоре не устанавливается обязанность исполнителя соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

не устанавливаются регулярные выплаты (в одно и то же время одинаковые суммы);

у самозанятого выплаты должны быть не единственным источник дохода (нужно, чтобы физическое лицо работало где-то еще либо получало доход как самозанятый от другого контрагента в течение календарного года);

акт должен содержать условия выполненных работ или оказанных услуг и не должен быть формальным и абстрактным. В нем нужно четко указать, какие работы выполнены или какие услуги оказаны, и их описание должно быть подробным. Акт может быть заменен чеком, но в таком случае в договоре должна быть соответствующая формулировка о том, что чек является подтверждением оказанных услуг или работ.

До заключения договора следует проверить налоговый статус контрагента. Так, у самозанятого можно запросить справку о том, что он является плательщиком НДП. Такая справка формируется в приложении «Мой налог». Или же бухгалтер может самостоятельно на официальном сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход» проверить налоговый статус исполнителя. Для этого потребуется информация только об ИНН физического лица.

В договор с плательщиком НПД также целесообразно будет включить условие об обязанности исполнителя незамедлительно сообщить заказчику об утрате статуса самозанятого.

Пока у исполнителя есть статус самозанятого, он самостоятельно платит налоги. Но как только статус теряется, исполнитель становится обычным «физиком», а за уплату налогов и взносов начинает отвечать заказчик.

Чтобы исполнитель перестал быть самозанятым, достаточно одного из оснований:

добровольное снятие с учета;

доход должен превысить общую сумму 2,4 млн рублей в год (контролируется в приложении «Мой налог»);

неуплата налога;

смена профиля деятельности (например, человек начинает продавать не только свою, но и покупную продукцию);

изменение личных данных (например, фамилии) и др.

Изменение налогового статуса может произойти в любой момент. Например, уже после подписания договора или выплаты аванса. Поэтому заказчикам очень важно обновлять эту информацию на каждом этапе сотрудничества с исполнителем – физическим лицом.

Схема работы самозанятого: особенности регистрации и документооборота

1. Регистрация

Чтобы стать самозанятым, достаточно иметь смартфон. Для самозанятых создано мобильное приложение «Мой налог», которое упрощает процесс регистрации и работы. Заявление о регистрации в качестве самозанятого формируется через это приложение или веб-кабинет, либо через уполномоченные банки и впоследствии одобряется налоговой.

2. Чеки

При поступлении доходов самозанятый должен сформировать чек в своем мобильном приложении. Тут же, в приложении, формируется ссылка на чек – его надо передать клиенту. Передать чек можно любыми способами:

– отправить по СМС или через мессенджеры;

– выслать на электронную почту;

– дать клиенту считать QR-код на чеке;

– распечатать и вручить в бумажном виде.

Самозанятый сам решает, какой чек выдать – электронный или бумажный.

Чтобы учесть стоимость услуг или товаров, приобретенных у самозанятого, заказчику нужно получить подтверждение оплаты – чек, который исполнитель формирует в приложении «Мой налог». В документе указывается сумма, наименование оказанной услуги и ИНН заказчика. Если самозанятый не выдаст чек, организация не сможет уменьшить сумму налога с учетом произведенных расходов.

Постепенно к сервисам ФНС планируют подключаться электронные площадки и банки. В настройках приложения можно поручить им формировать чеки и даже платить налоги.

3. Счета и карты для получения платежей от клиентов

Один из важных вопросов, поступающих от самозанятых: нужны ли отдельные счета и карты для получения платежей от клиентов или можно принимать профессиональные платежи на те же счета и карты, на которые поступают обычные платежи, т.е. «классические» переводы (например, от родственников). Закон не обязует самозанятого гражданина открывать специальные счета для профессиональных видов поступлений. Да и, собственно, никакой обязанности по разделению категорий поступающих платежей также нет. При этом с точки зрения здравого смысла на одном счете нежелательно смешивать доходы от профессиональной деятельности и обычные платежи. Значит, нужно как-то отмечать переводы, связанные с профессиональной деятельностью, с доходов от которой уплачивается налог, либо все-таки заводить для платежей клиентов отдельный счет, чтобы у банка не возникали вопросы и чтобы попасть на блокировку счета и отказ в обслуживании.

Как минимизировать риски

Сегодня бизнесу доступны разные инструменты, которые помогают заказчикам работать с самозанятыми – от ручного до автоматического.

Специальный сервис от ФНС предлагает проверку статуса в ручном режиме. Это подходит компаниям, у которых немного самозанятых исполнителей и есть ресурсы для своевременной многократной проверки данных. Поскольку количество плательщиков налога на профессиональных доход растет от месяца к месяцу, увеличивается и количество сервисов, которые помогают выполнить все требования законодательства.

Много сервисов по работе с самозанятыми предлагают так же и банки. Правда эти платформы часто недоступны среднему и малому бизнесу, в отличие от независимых платформ. Они предлагают автоматизированные решение, но на более гибких условиях. Часто платформы сотрудничают сразу с несколькими банками, поэтому могут предложить более выгодные варианты, а также дополнительные финансовые сервисы. Одна из таких платформ – бизнес.служба-занятости.рф

У любого сервиса есть свои плюсы и минусы, поэтому изучите все варианты и выбирайте тот, который подходит именно вашей компании, и максимально используйте возможности экономики фриланса.

Конечно, режим самозанятых для некоторых видов бизнеса, когда исполнители являются физическими лицами с эпизодическим выполнением работ – это спасение. Это позволит им работать легально и не нервничать от угрозы быть заблокированным банком и серьезных налоговых санкций. Другие виды бизнеса используют эту возможность в корыстных целях – экономии на страховых взносах. Мы бы хотели предостеречь вас от этого.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”