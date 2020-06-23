Самозанятым тоже выдадут субсидию

Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, понесенных на уплату налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Направление заявления для включения в реестр не требуется.

Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие в мобильном приложении “Мой налог”, сведений о действующей банковской карте получателя субсидии.

Субсидия перечисляется в размере уплаченной суммы налога за налоговые периоды 2019 года по состоянию на 30 апреля 2020 г.

Источник: Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 783

Налоговики предупреждают о телефонном мошенничестве от их имени

На сайте Управления ФНС по Новгородской области появилось предупреждение о мошенничестве от имени налоговой службы.

Мошенники, представляясь по телефону представителями налоговых органов, в том числе, руководящими сотрудниками, вводят в заблуждение налогоплательщиков о предстоящих налоговых проверках и о наличии образовавшейся задолженности по налогам и сборам. При этом злоумышленники пытаются получить информацию о финансовом положении организации “для последующей реализации умысла на завладение денежными средствами путём обмана” (цитата с сайта УФНС).

Налоговики просят не поддаваться на действия телефонных мошенников и сообщать в полицию о таких звонках.

Источник: «Клерк».

Срочный трудовой договор не должен зависеть от срока действия договора с контрагентом

С охранником ЧОП ежегодно заключали трудовой договор для выполнения заведомо определенной работы. Организация объясняла это срочным характером договоров об оказании охранных услуг.

Суды не стали признавать трудовой договор заключенным на неопределенный срок. Если бы заказчик не продлял гражданско-правовой договор, не было бы возможности предоставить сотруднику другую работу. Значит, трудовые отношения не могли быть постоянными.

Конституционный суд указал: нельзя оформлять срочный трудовой договор с целью обеспечить перед контрагентом исполнение обязательств, которые относятся к уставной деятельности организации. При этом не получится сослаться исключительно на то, что гражданско-правовой договор действует ограниченное время.

КС РФ также обратил внимание, что стороны заключали трудовой договор неоднократно и по одной и той же должности. Это, как правило, говорит о том, что препятствий заключить бессрочный договор не было.

Источник: Постановление КС РФ от 19.05.2020 N 25-П