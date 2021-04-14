Сделки внутри общества: между учредителями и директором

На практике часто возникают ситуации, когда имущество организации необходимо переоформить в собственность физического лица – учредителя или директора. Речь идет о самой распространенной форме организаций – обществе с ограниченной ответственностью (ООО).

Например, ООО владеет землей или транспортным средством. Из-за чрезмерных штрафных/налоговых платежей землю/транспорт нужно перевести в собственность учредителя. Такой перевод оформляется договором купли-продажи, где продавцом является общество, покупателем – учредитель. Можно перевод имущества оформить и другим договором (дарение, соглашение о зачете, об отступном и т.д.), здесь нужно исходить из налоговых последствий той или иной сделки. Сегодняшняя тема – о правомерности совершаемых сделок внутри общества: между обществом и его исполнительными органами, учредителями.

От имени общества подписывает документы директор или иное уполномоченное лицо. Как поступать, если директор общества и покупатель одно и то же лицо? Может ли общество совершить сделку со своим учредителем?

На практике чаще всего возникают вопросы по передаче имущества от организации, в которой единственный учредитель и директор – одно и то же лицо, а имущество передается этому же лицу как покупателю.

Есть мнение, что такие сделки категорически совершать нельзя. Давайте разберемся в этой ситуации.

Пример. Необходимо переоформить право собственности с ООО на физическое лицо, он же – единственный учредитель и директор. Договор купли-продажи (иной договор) заключить можно, при этом необходимо учитывать положения статьи 182 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 182 ГК РФ представитель юридического лица-продавца не может подписать договор купли-продажи (иной договор), в котором он является и продавцом, и покупателем (сделка в отношении самого себя). Это общая норма. В каждом конкретном случае нужно ситуацию анализировать.

В рассматриваемом нами случае сделка оформляется так: директор общества (он же единственный учредитель и покупатель) выдает доверенность от имени общества на другое лицо, и представитель общества по доверенности подписывает договор купли-продажи земли/транспорта/помещения от имени общества с покупателем (он же единственный учредитель и директор).

Читателям не нужна юридическая казуистика, но некоторые юристы действительно считают, что такие сделки совершать нельзя, так как они противоречат статье 182 ГК РФ. В таком случае необходимо обратиться к пункту 121 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. №25, где Верховный суд РФ дает разъяснения по данному вопросу и указывает на возможность совершения сделок в отношении самого себя в ООО. Повторюсь, что на практике от лица общества (с единственным учредителем, директором, он же покупатель) при совершении сделок всё же выступает лицо по доверенности.

Несколько иная ситуация в обществе с двумя и более учредителями. Если учредитель, который хочет перевести имущество общества на себя, является директором, то перевести имущество можно. При этом опять же от имени общества документы должен подписывать представитель по доверенности, и сама сделка еще должна быть одобрена остальными учредителями. Это так называемая сделка с заинтересованностью. В любом случае при совершении сделок внутри общества (при переходе прав от общества к исполнительным органам и/или учредителям), если количество учредителей два и более, всё должно быть одобрено незаинтересованными участниками. Это простое обязательное правило!

Однако есть конкретные сделки «в отношении себя самого», которые считаются ничтожными, то есть не имеющими места быть.

Например, договор залога от имени общества, который заключается во исполнение обязательств по договору займа или кредита, не может подписать лицо, которое брало этот заем или кредит.

Нельзя заключать договор поручительства от имени общества, если от лица поручителя действует лицо, которое является директором или учредителем заемщика, в обеспечение обязательств которого предоставляется поручительство.

Есть правило (принцип гражданского законодательства) по которому можно определить возможность совершения сделки «в отношении самого себя»: недопустимо пренебрежение интересами представляемого для своей выгоды (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 г. №17580/08 по делу №А40-65399/07-29-602).

Выгода должна быть обоюдной. Это теория права. Если вам сложно определить законность желаемой сделки, обратитесь к юристам.

И последнее. В сделках купли-продажи важную роль имеет цена сделки: «по рынку», «сильно дешево», в рассрочку, в качестве дивидендов и другое. Это вопрос имеет отношение к налогообложению сделки по факту ее совершения. Так что лучше проконсультироваться со специалистами до ее оформления.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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