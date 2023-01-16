Самозанятые: плюсы и минусы

Статус самозанятых, а точнее, налогоплательщиков, уплачивающих налог на профессиональных доход (НПД), придуман с целью вывода на «белый свет» тех, кто реально осуществляет предпринимательскую деятельность, но почему-то не регистрирует ИП. Режим придуман на 10 лет. За это время те, кто не верил государству, должны ему поверить.

Плательщики налога на профессиональный доход, или самозанятые с помощью этого статуса могут легализовать свой доход. Ведь для многих это проблема – расходы есть (например, крупные покупки – недвижимость, автомобили), а доходов нет. Налоговые органы спрашивают – откуда взяли деньги? Несмотря на то, что статьи об отчетах за крупные покупки у нас давным-давно нет, налоговые органы интересуются – а не укрываете ли вы свои доходы? Для того чтобы не переживать на эту тему, можно зарегистрироваться как самозанятый и осуществлять регистрацию своих доходов через приложение.

Если вам нужна справка о доходах для банка (для получения кредита), для подтверждения доходов на другие цели (субсидии, пособия), то статус самозанятых – отличный выход! Справка о доходах формируется легко через «личный кабинет» в течение минуты.

Как зарегистрироваться?

Чтобы использовать этот специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:

– с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

– c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в «личный кабинет» физлица на сайте nalog.ru;

– с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона – работать через веб-версию приложения «Мой налог».

Кто может быть зарегистрирован?

– граждане Российской Федерации (вне зависимости – они резиденты или нет);

– граждане стран Евразийского экономического сообщества (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия).

Статус ИП не мешает вам зарегистрироваться в качестве плательщика НПД. В этой ситуации вы «меняете» свою действующую систему налогообложения на «режим самозанятости» (нужно подать специальное уведомление в течение 30 дней). При этом вам не нужно платить страховые взносы, однако статус ИП сохраняется для вас.

Какие ставки?

Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный доход.

– 4% – при расчетах с физическими лицами. Ставка 4% используется, если доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица;

– 6% – при расчетах с ИП и организациями.

Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог». Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически. Все произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате можно увидеть в приложении в любое время в течение месяца.

Какие преимущества есть у режима самозанятости?

– Очень простая и мгновенная регистрация и снятие с учета.

– Отсутствие отчетности.

– Не надо платить страховые взносы.

– Нет кассового аппарата.

– Налог рассчитывается в автоматическом режиме. Самозанятому нужно только регистрировать чеки.

– Уведомления об уплате налога поступают в «личный кабинет».

– Можно совмещать налоговые режимы – быть ИП и самозанятым одновременно.

– Можно работать по трудовому договору и быть при это самозанятым.

Ограничение по сумме дохода

Налог на профессиональный доход можно платить, пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.

Физические лица без статуса ИП должны будут платить налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего спецрежима и платить налоги по предусмотренным им ставкам и правилам.

С начала следующего года можно будет снова платить налог на профессиональный доход. Но для этого нужно соблюсти формальности: пройти регистрацию и отказаться от применения других спецрежимов, если они используются индивидуальным предпринимателем.

Ограничения по видам деятельности

Специальный налоговый режим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

– они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;

– при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;

– не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;

– вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ:

1) реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

2) перепродажа товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося для личных, домашних и иных подобных нужд;

3) добыча и (или) реализация полезных ископаемых;

5) посредники (лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров);

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением случаев, когда для оказания таких услуг используется кассовый аппарат.

Как заплатить налог?

В течение месяца необходимо фиксировать доходы в приложении либо в «личном кабинете» на сайте nalog.ru. При этом обязательно указывать, от кого вы получаете доходы – от физического лица или от организации (ИП), ведь от этого зависит ставка налога. Если вы пропустили какую-либо сумму, то необходимо ее ввести до 9-го числа месяца, следующего за отчетным. А позже с 9-го по 12-е число налоговым органом автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется в мобильное приложение «Мой налог» и веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, то этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составить более 100 рублей.

Сумму налога необходимо оплатить до 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Какие негативные стороны могут быть у статуса «самозанятые»?

Всего одна – лишение социальных выплат. В закон о пособиях, к сожалению, до сих пор не внесены поправки, касающиеся самозанятых. Пока точно не известно, снимут ли социальные выплаты по потере кормильца или по уходу за престарелыми гражданину, который оформил режим НПД. Но совершенно точно самозанятого лишат пособия, если до регистрации в этом статусе он стоял на учете в Службе занятости.

В каких случаях самозанятость удобнее, чем ИП?

Самозанятость выгоднее практически во всех случаях, которые не противоречат ограничениям, существующим при использовании режима НПД.

Два главных момента:

1) Ограничения по видам деятельности. Например, самозанятым запрещено заниматься оптовой торговлей или перепродажей товаров. Существует также лимит на доходы – не более 2,4 млн рублей в год. (Полный перечень ограничений по видам деятельности – п. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ).

2) Наличие сотрудников. Наемный труд самозанятым использовать запрещено!

Кому выгоднее быть самозанятым, а кому – ИП?

Выгоднее быть ИП, если вы работаете с организациями (ООО). Бухгалтеры юридических лиц неохотно поддерживают сделки с самозанятыми. Для них это лишняя головная боль и стресс. Ведь при каждой сделке бухгалтеру придется контролировать наличие статуса НПД и отслеживать получение чеков от самозанятого. Цена недосмотра очень высока. В случае если ООО перечислит оплату самозанятому, а тот не выполнит требования закона (снимется с учета, не выставит чеки), организации придется заплатить за такого контрагента страховые взносы (15%) и налог на доходы физических лиц (13%). Поэтому статус ИП в сделках с ООО наиболее комфортный для обеих сторон.

Какие могут подводные камни, о которых нужно знать перед регистрацией в качестве самозанятого? Как это влияет на пенсии и выплаты пособий?

1. Если вы зарегистрированы как ИП на упрощенной системе налогообложения и после этого оформляете статус самозанятого, то в течение 30 дней обязательно нужно подать заявление об отказе от «упрощенки» в налоговую инспекцию по месту регистрации. Важно, чтобы у вас остался только один режим!

2. Выплат пенсий и пособий по уходу за лицами старше 80 лет или по потере кормильца вас, возможно, лишат. К этому надо быть готовым.

Почему самозанятые не платят НДС, и на что это влияет?

Самозанятые платят единый налог по ставке 4%, если его клиенты физлица, и по ставке 6%, если он работает с ИП и ООО. Это так называемый упрощенный налог. От НДС самозанятые освобождены в силу закона, что, по замыслу государства, должно облегчить жизнь предпринимателям.

Может ли в России стать самозанятым иностранный гражданин?

Может. Если он является гражданином ЕврАзЭс или жителем одного из четырех недавно включенных в состав России регионов. Обязательное условие – наличие у иностранного гражданина ИНН.

Какой налог будет у самозанятого, который перестал быть резидентом РФ?

Согласно 422 ФЗ любой гражданин России может стать самозанятым, независимо от того, является он налоговым резидентом или нет.

Если вы находитесь за границей или проживаете там, но являетесь при этом гражданином России и у вас есть пароль от Госуслуг, то вы можете даже за границей зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и стать самозанятым. И платить налоги, конечно же. Единственный момент, на который стоит обратить внимание – это доходы, которые вы должны получать строго на территории России. Здесь вступает закон о двойном налогообложении между странами.

Реальный пример. Женщина-педиатр, много лет живет в Германии и оказывает консультации для мамочек онлайн – ведет приемы в своем аккаунте на домене рф. Такая деятельность законна, т.к. она проводит консультации на территории Российской Федерации (онлайн тоже считается) и имеет российское гражданство. Если же наша героиня будет осуществлять трудовую деятельность на территории другой страны, то налоги должны платиться на территории именно этой страны.

Я не вижу препятствий самозанятому, живущему за границей, платить налог по доходам, которые поступают на карту физлица (российского банка) от клиентов, живущих на территории Российской Федерации.

Надежда Скворцова

директор ООО «Областная налоговая консультация»

главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»