Справка о неполучении налогового вычета. Зачем она нужна?

Возврат налога при оплате страхования жизни

По закону, каждому из нас государство может частично возместить расходы на страхование жизни. Есть лишь два условия:

вы регулярно платите государству налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от дохода;

программа страхования заключена на срок от 5 лет.

Таким образом, в год можно получить до 15 600 рублей, в зависимости от размера страхового взноса. Такую возможность дает людям государство. Оно поощряет расходы на социальные нужды.

Привычный сценарий:

Вы заключили договор страхования на 5 лет, своевременно делали платежи и в конце договора получили свои накопления. Таким образом, вы выполнили одно из основных условий для получения налогового вычета: вносили деньги в течение 5 лет. Вычет вы можете получать ежегодно – 13% от стоимости внесенного вознаграждения, но не более 15 600 руб. в год.

Идеально бывает не всегда, и появляются факторы, которые от нас не зависят.

Бывает и так:

Клиент перестает делать взносы по программе. Например, на третий год действия договора (из пяти). Поскольку один из взносов оплачен не был, договор страхования прекратил свое действие. Компания вернула вам выкупную сумму, если она предусмотрена по договору, и, казалось бы, всё. Но нет.

Если вы досрочно прекратили договор страхования (по любой причине), по пп.2 п. 1 ст. 213 Налогового кодекса РФ, страховая компания должна удержать из ваших средств сумму НДФЛ, которую вы могли вернуть благодаря налоговому вычету, независимо от того, получили вы его или нет.

После компания отправляет эту сумму в налоговую инспекцию. И если договор действовал не один год, а несколько лет, то все время действия договора страхования компания удержит налог. Если же страховая компания не смогла удержать у вас эту сумму (например, при расторжении договора выплата страхователю не предусмотрена), то она обязана сообщить об этом в ИФНС.

Почему?

Потому что при расторжении договора страхования вы теряете право на получение льготы, и налоговый вычет надо будет вернуть. Если вы получали налоговый вычет, то вы действительно должны вернуть эти деньги в бюджет РФ. Поскольку льгота действует только при условии, что вы участвовали в программе страхования 5 лет и более.

Что делать, если налоговый вычет вы не получали, а его сумма «висит» у вас как долг?

Первое, что важно понимать – вам ничего не придется платить. Удержание средств – стандартная мера безопасности со стороны государства, чтобы те, кто вычет получили, сразу его вернули.

Нужно лишь уведомить налоговую инспекцию, что вы ничего не получали и, соответственно, ничего не должны.

Как это сделать?

Есть два варианта, как исправить эту ситуацию:

Вы всё делаете сами: нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства и приложить Договор страхования и документы об оплате Договора из «личного кабинета» клиента. Предоставить страховой компании справку из ИФНС формы по КНД 1160077 о неполучении налогоплательщиком социального налогового вычета за каждый год, в котором были оплачены страховые взносы. И тогда страховая компания самостоятельно сообщит в налоговую инспекцию всю информацию.

В справке должны быть корректно указаны;

полное наименование страховщика;

его ИНН и КПП;

номер и дата заключения Договора страхования жизни.

Когда вы получите справку из налоговой, обязательно проверьте ее. Часто в этих справках бывают ошибки, что сильно удлиняет весь процесс.

Как получить справку о неполучении налогового вычета

Вы можете получить справку в налоговой инспекции лично или заказать ее онлайн.

Получить справку онлайн можно за несколько минут. А при заказе лично подготовка справки займет 30 календарных дней.

Для того, чтобы заказать справку онлайн, у вас должен быть аккаунт на nalog.ru или на Госуслугах.

– Войдите в свой личный кабинет налоговой инспекции. Перейдите на nalog.ru и войдите в личный кабинет: через логин и пароль, с помощью электронной подписи или через свой аккаунт на Госуслугах, рисунок смотрите ниже:

– Перейдите в раздел «Жизненные ситуации». Далее найдите «Все жизненные ситуации» и нажмите на «Запросить справку и другие документы», этот этап можно увидеть на следующем рисунке.

– Выберите нужную справку. Нажмите на «Получить справку о подтверждении факта получения (неполучения) социального вычета, это видно на рисунке ниже

– Заполните все поля заявления. Всю необходимую информацию можно взять из договора страхования.

Налоговая служба пришлет вам справку несколькими файлами. Пожалуйста, отправьте в страховую компанию все файлы, которые вы получите от налоговой.

Как получить справку из налоговой на руки

Получить справку можно в налоговой инспекции по месту жительства (это будет примерно в 30 раз дольше – 30 календарных дней).

В справках часто встречаются ошибки – проверьте ее после получения, не выходя из налоговой инспекции.

Выберите ближайшую инспекцию ФНС

Не обязательно обращаться в инспекцию по адресу постоянной регистрации.

Подготовьте пакет документов

Нужно будет представить:

Копию договора страхования жизни. Документ можно скачать в «личном кабинете» страховой компании.

Копию платежных документов, подтверждающих уплату взносов. Их можно скачать в «личном кабинете» страховой компании.

Письменное заявление о выдаче справки. Бланк вам предоставят в налоговой.

Подайте заявление лично или Почтой России

Пакет документов можно направить почтой. Отправляйте их заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Дождитесь, пока справка будет готова

Этот процесс занимает 30 календарных дней.

Отправьте справку в «личном кабинете» страховой компании или Почтой России

Задолженность по социальному вычету будет аннулирована примерно в течение месяца после того, как страховая компания получит справку о неполучении социального налогового вычета.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”