Справочная информация 2021 года

Корректирующий коэффициенты

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 г. №720 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 г. №60913).

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.

Так, на 2021 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:

– в целях применения НДФЛ – 1,864;

– в целях применения патентной системы налогообложения – 1,637;

– в целях применения торгового сбора – 1,420

– в целях применения упрощенной системы налогообложения – 1,032.

Предельный размер дохода для перехода на УСН

Чтобы перейти на УСН, доходы организации за 9 месяцев года, в котором вы подаете уведомление о переходе на УСН, не должны превысить 112,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор, действующий в том году, в котором вы подаете уведомление о переходе (Письма Минфина России от 24.01.2017 г. №03-11-06/2/3269, от 30.10.2015 г. №03-11-06/2/62828, Информация ФНС России).

В 2021 году коэффициент-дефлятор составит 1,032. Для перехода на УСН в 2022 г. доходы за январь – сентябрь 2021 г. не должны превышать 116,1 млн рублей.

На 2020 год коэффициент-дефлятор был равен 1. Поэтому лимит для перехода  на УСН с 2021 года, то за январь – сентябрь 2020 г. ваши доходы должны быть не больше 112,5 млн руб.

Сумму доходов за 9 месяцев нужно указать в уведомлении о переходе на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).

Чтобы сравнить доходы с предельным значением, посчитайте их как для налога на прибыль – учтите выручку от реализации и внереализационные поступления. НДС не включайте в расчет (п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Предельный размер дохода для сохранения права на УСН

Чтобы после перехода на «упрощенку» не «слететь» с нее, ваши доходы не должны превысить за год или любой отчетный период следующей величины:

– 150 млн руб. – до 2020 г. включительно;

– 200 млн руб. – с 2021 года.

Иначе вы потеряете право на применение УСН с того квартала, в котором произошло превышение. Это справедливо и для организаций, и для ИП (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

Отметим, что эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). На 2020 год он равен 1. Применять УСН в 2020 г., можно было при доходах, не превышающих 150 млн рублей.

В расчет предельного размера доходов включите все полученные облагаемые доходы.

При превышении доходов в размере 150 млн рублей ставка налога с квартала, в котором произошло превышение, увеличивается с 6% до 8% и с 15% до 20%.

Размер детских пособий

С 2021 года все детские пособия выплачиваются напрямую. Все регионы переходят на систему «прямых» выплат. Это значит, что организации или ИП сообщают в ФСС сведения о доходах, а ФСС напрямую перечисляют сумму пособия женщинам, имеющим детей, а также пособия по временной нетрудоспособности. При этом регулярные перечисления (пособия по уходу за ребенком) возможны только на карту платежной системы «Мир».

Размер материнского (семейного) капитала

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

С 15.04.2020 г. сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в беззаявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Данные об оформлении сертификата можно найти в «личном кабинете» на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Размеры маткапитала на первого, второго, третьего и последующих детей см. в таблице 1

Таблица 1

Размер материнского капитала в 2019-2021 годах

Период возникновения права на доп. меры господдержки Размер материнского капитала (в рублях) Основание
за первого ребенка за второго ребенка за третьего и последующих детей
С 01.01.2021 г. 483 881,83 639 431,83 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020 г.) 639 431,83 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ;

Федеральный закон от 08.12.2020 г. №385-ФЗ
639 431,83 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020 г.)
С 01.01.2020 г. 466 617,0 616 617,0 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020 г.) 616 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ;

Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ
616 617,0 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020 г.)
До 31.12.2019 г. включительно 466 617,0 466 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ;

Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ

 

Таблица 2

Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2021 год*

(их необходимо заплатить до 31.12.2021 г.)

Период Пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя Рекомендуемый срок уплаты
за 1 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 31 марта
за 2 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 30 июня
за 3 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 30 сентября
за 4 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 31 декабря
Итого за год 32448 руб. 8426 руб. 40874 руб. до 31 декабря

* Внимание! Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2021 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменная часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР – 234 832 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2022 года.

Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro-nalogi.ru в разделе «Калькулятор».

 

Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”

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