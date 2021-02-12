Справочная информация 2021 года

Корректирующий коэффициенты

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 г. №720 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 г. №60913).

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.

Так, на 2021 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:

– в целях применения НДФЛ – 1,864;

– в целях применения патентной системы налогообложения – 1,637;

– в целях применения торгового сбора – 1,420

– в целях применения упрощенной системы налогообложения – 1,032.

Предельный размер дохода для перехода на УСН

Чтобы перейти на УСН, доходы организации за 9 месяцев года, в котором вы подаете уведомление о переходе на УСН, не должны превысить 112,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор, действующий в том году, в котором вы подаете уведомление о переходе (Письма Минфина России от 24.01.2017 г. №03-11-06/2/3269, от 30.10.2015 г. №03-11-06/2/62828, Информация ФНС России).

В 2021 году коэффициент-дефлятор составит 1,032. Для перехода на УСН в 2022 г. доходы за январь – сентябрь 2021 г. не должны превышать 116,1 млн рублей.

На 2020 год коэффициент-дефлятор был равен 1. Поэтому лимит для перехода на УСН с 2021 года, то за январь – сентябрь 2020 г. ваши доходы должны быть не больше 112,5 млн руб.

Сумму доходов за 9 месяцев нужно указать в уведомлении о переходе на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).

Чтобы сравнить доходы с предельным значением, посчитайте их как для налога на прибыль – учтите выручку от реализации и внереализационные поступления. НДС не включайте в расчет (п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Предельный размер дохода для сохранения права на УСН

Чтобы после перехода на «упрощенку» не «слететь» с нее, ваши доходы не должны превысить за год или любой отчетный период следующей величины:

– 150 млн руб. – до 2020 г. включительно;

– 200 млн руб. – с 2021 года.

Иначе вы потеряете право на применение УСН с того квартала, в котором произошло превышение. Это справедливо и для организаций, и для ИП (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

Отметим, что эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). На 2020 год он равен 1. Применять УСН в 2020 г., можно было при доходах, не превышающих 150 млн рублей.

В расчет предельного размера доходов включите все полученные облагаемые доходы.

При превышении доходов в размере 150 млн рублей ставка налога с квартала, в котором произошло превышение, увеличивается с 6% до 8% и с 15% до 20%.

Размер детских пособий

С 2021 года все детские пособия выплачиваются напрямую. Все регионы переходят на систему «прямых» выплат. Это значит, что организации или ИП сообщают в ФСС сведения о доходах, а ФСС напрямую перечисляют сумму пособия женщинам, имеющим детей, а также пособия по временной нетрудоспособности. При этом регулярные перечисления (пособия по уходу за ребенком) возможны только на карту платежной системы «Мир».

Размер материнского (семейного) капитала

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

С 15.04.2020 г. сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в беззаявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Данные об оформлении сертификата можно найти в «личном кабинете» на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Размеры маткапитала на первого, второго, третьего и последующих детей см. в таблице 1

Таблица 1

Размер материнского капитала в 2019-2021 годах

Период возникновения права на доп. меры господдержки Размер материнского капитала (в рублях) Основание за первого ребенка за второго ребенка за третьего и последующих детей С 01.01.2021 г. 483 881,83 639 431,83 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020 г.) 639 431,83 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ; Федеральный закон от 08.12.2020 г. №385-ФЗ 639 431,83 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020 г.) С 01.01.2020 г. 466 617,0 616 617,0 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020 г.) 616 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ; Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ 616 617,0 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020 г.) До 31.12.2019 г. включительно – 466 617,0 466 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло) Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ; Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ

Таблица 2

Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2021 год*

(их необходимо заплатить до 31.12.2021 г.)

Период Пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя Рекомендуемый срок уплаты за 1 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 31 марта за 2 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 30 июня за 3 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 30 сентября за 4 квартал 8112 руб. 2106,50 руб. 10218,50 руб. до 31 декабря Итого за год 32448 руб. 8426 руб. 40874 руб. до 31 декабря

* Внимание! Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2021 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменная часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР – 234 832 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2022 года.

Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro-nalogi.ru в разделе «Калькулятор».

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”