Справочная информация 2021 года

Корректирующий коэффициенты
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 г. №720 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 г. №60913).
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.
Так, на 2021 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:
– в целях применения НДФЛ – 1,864;
– в целях применения патентной системы налогообложения – 1,637;
– в целях применения торгового сбора – 1,420
– в целях применения упрощенной системы налогообложения – 1,032.
Предельный размер дохода для перехода на УСН
Чтобы перейти на УСН, доходы организации за 9 месяцев года, в котором вы подаете уведомление о переходе на УСН, не должны превысить 112,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор, действующий в том году, в котором вы подаете уведомление о переходе (Письма Минфина России от 24.01.2017 г. №03-11-06/2/3269, от 30.10.2015 г. №03-11-06/2/62828, Информация ФНС России).
В 2021 году коэффициент-дефлятор составит 1,032. Для перехода на УСН в 2022 г. доходы за январь – сентябрь 2021 г. не должны превышать 116,1 млн рублей.
На 2020 год коэффициент-дефлятор был равен 1. Поэтому лимит для перехода на УСН с 2021 года, то за январь – сентябрь 2020 г. ваши доходы должны быть не больше 112,5 млн руб.
Сумму доходов за 9 месяцев нужно указать в уведомлении о переходе на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
Чтобы сравнить доходы с предельным значением, посчитайте их как для налога на прибыль – учтите выручку от реализации и внереализационные поступления. НДС не включайте в расчет (п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
Предельный размер дохода для сохранения права на УСН
Чтобы после перехода на «упрощенку» не «слететь» с нее, ваши доходы не должны превысить за год или любой отчетный период следующей величины:
– 150 млн руб. – до 2020 г. включительно;
– 200 млн руб. – с 2021 года.
Иначе вы потеряете право на применение УСН с того квартала, в котором произошло превышение. Это справедливо и для организаций, и для ИП (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).
Отметим, что эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). На 2020 год он равен 1. Применять УСН в 2020 г., можно было при доходах, не превышающих 150 млн рублей.
В расчет предельного размера доходов включите все полученные облагаемые доходы.
При превышении доходов в размере 150 млн рублей ставка налога с квартала, в котором произошло превышение, увеличивается с 6% до 8% и с 15% до 20%.
Размер детских пособий
С 2021 года все детские пособия выплачиваются напрямую. Все регионы переходят на систему «прямых» выплат. Это значит, что организации или ИП сообщают в ФСС сведения о доходах, а ФСС напрямую перечисляют сумму пособия женщинам, имеющим детей, а также пособия по временной нетрудоспособности. При этом регулярные перечисления (пособия по уходу за ребенком) возможны только на карту платежной системы «Мир».
Размер материнского (семейного) капитала
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.
С 15.04.2020 г. сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в беззаявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Данные об оформлении сертификата можно найти в «личном кабинете» на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Размеры маткапитала на первого, второго, третьего и последующих детей см. в таблице 1
Таблица 1
Размер материнского капитала в 2019-2021 годах
|Период возникновения права на доп. меры господдержки
|Размер материнского капитала (в рублях)
|Основание
|за первого ребенка
|за второго ребенка
|за третьего и последующих детей
|С 01.01.2021 г.
|483 881,83
|639 431,83 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020 г.)
|639 431,83 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло)
|Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ;
Федеральный закон от 08.12.2020 г. №385-ФЗ
|639 431,83 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020 г.)
|С 01.01.2020 г.
|466 617,0
|616 617,0 (с учетом размера маткапитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2020 г.)
|616 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло)
|Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ;
Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ
|616 617,0 (при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 01.01.2020 г.)
|До 31.12.2019 г. включительно
|–
|466 617,0
|466 617,0 (при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло)
|Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ;
Федеральный закон от 02.12.2019 г. №380-ФЗ
Таблица 2
Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2021 год*
(их необходимо заплатить до 31.12.2021 г.)
|Период
|Пенсионный фонд
|Фонд обязательного медицинского страхования
|Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя
|Рекомендуемый срок уплаты
|за 1 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 31 марта
|за 2 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 30 июня
|за 3 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 30 сентября
|за 4 квартал
|8112 руб.
|2106,50 руб.
|10218,50 руб.
|до 31 декабря
|Итого за год
|32448 руб.
|8426 руб.
|40874 руб.
|до 31 декабря
* Внимание! Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2021 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменная часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР – 234 832 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2022 года.
Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro-nalogi.ru в разделе «Калькулятор».
Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”