Справочная информация 2022 года

Корректирующий коэффициенты
Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 г. №654 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2022 год»
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.
Так, на 2022 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:
- в целях применения НДФЛ – 1,980 (коэффициент используется для индексации размера фиксированных авансовых платежей (1200 руб. в месяц), которые уплачивают иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в РФ на основании патента (п. 3 ст. 227.1 НК РФ);
- в целях применения упрощенной системы налогообложения – 1,096 (коэффициент необходим для индексации величины доходов в целях перехода на УСН и сохранения права применять УСН (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, п. 4 ст. 346.13 НК РФ);
- в целях применения торгового сбора – 1,508 (коэффициент применяется для индексации ставки сбора, которая установлена по деятельности, связанной с организацией розничных рынков (п. 4 ст. 415 НК РФ);
Ограничения для перехода на УСН
Для перехода на УСН с 2022 г. доходы за 9 месяцев 2021 г. не должны превышать 116,1 млн руб. (112,5 млн руб. x 1,032).
Дополнительные ограничения:
- Бухгалтерская остаточная стоимость ОС – максимум 150 млн руб.
- Средняя численность работников – не более 130 человек. При численности от 100 до 130 человек налог надо платить по повышенным ставкам (6% становится 8% с начала того квартала, в котором произошло повышение, 15% становится 20% с того же момента).
- Максимальная доля других организаций в уставном капитале – 25%.
- У организации нет филиалов. При наличии представительств и других обособленных подразделений УСН применять можно.
Предельный размер дохода для сохранения права на УСН
Чтобы после перехода на «упрощенку» не слететь с нее, ваши доходы не должны превысить за год или любой отчетный период 219,2 млн руб. Иначе вы потеряете право на применение УСН с того квартала, в котором произошло превышение. Это справедливо и для организаций, и для ИП (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).
В расчет предельного размера доходов включите все полученные облагаемые доходы.
При превышении доходов в размере 164,4 млн. рублей (150 млн. х 1,096) ставка налога с квартала, в котором произошло превышение увеличивается с 6% до 8%, и с 15% до 20%.
Таблица 2
Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2022 год*
(их необходимо заплатить до 31 декабря 2022 года)
|Период
|Пенсионный фонд
|Фонд обязательного медицинского страхования
|Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя
|Рекомендуемый срок уплаты
|за 1 квартал
|8611,25 руб.
|2191,5 руб.
|10802,75 руб.
|до 31 марта
|за 2 квартал
|8611,25 руб.
|2191,5 руб.
|10802,75 руб.
|до 30 июня
|за 3 квартал
|8611,25 руб.
|2191,5 руб.
|10802,75 руб.
|до 30 сентября
|за 4 квартал
|8611,25 руб.
|2191,5 руб.
|10802,75 руб.
|до 31 декабря
|Итого за год
|34445 руб.
|8766 руб.
|43211 руб.
|до 31 декабря
* Внимание!
Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2022 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменная часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР и Медстрах – 284326 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2023 года.
Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro–nalogi.ru в разделе «Калькулятор».
Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”