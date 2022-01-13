Справочная информация 2022 года

Корректирующий коэффициенты

Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 г. №654 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2022 год»

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.

Так, на 2022 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах:

в целях применения НДФЛ – 1,980 (коэффициент используется для индексации размера фиксированных авансовых платежей (1200 руб. в месяц), которые уплачивают иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в РФ на основании патента (п. 3 ст. 227.1 НК РФ);

в целях применения упрощенной системы налогообложения – 1,096 (коэффициент необходим для индексации величины доходов в целях перехода на УСН и сохранения права применять УСН (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, п. 4 ст. 346.13 НК РФ);

в целях применения торгового сбора – 1,508 (коэффициент применяется для индексации ставки сбора, которая установлена по деятельности, связанной с организацией розничных рынков (п. 4 ст. 415 НК РФ);

Ограничения для перехода на УСН

Для перехода на УСН с 2022 г. доходы за 9 месяцев 2021 г. не должны превышать 116,1 млн руб. (112,5 млн руб. x 1,032).

Дополнительные ограничения:

Бухгалтерская остаточная стоимость ОС – максимум 150 млн руб.

Средняя численность работников – не более 130 человек. При численности от 100 до 130 человек налог надо платить по повышенным ставкам (6% становится 8% с начала того квартала, в котором произошло повышение, 15% становится 20% с того же момента).

Максимальная доля других организаций в уставном капитале – 25%.

У организации нет филиалов. При наличии представительств и других обособленных подразделений УСН применять можно.

Предельный размер дохода для сохранения права на УСН

Чтобы после перехода на «упрощенку» не слететь с нее, ваши доходы не должны превысить за год или любой отчетный период 219,2 млн руб. Иначе вы потеряете право на применение УСН с того квартала, в котором произошло превышение. Это справедливо и для организаций, и для ИП (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

В расчет предельного размера доходов включите все полученные облагаемые доходы.

При превышении доходов в размере 164,4 млн. рублей (150 млн. х 1,096) ставка налога с квартала, в котором произошло превышение увеличивается с 6% до 8%, и с 15% до 20%.

Таблица 2

Минимальные тарифы пенсионных взносов для предпринимателей на 2022 год*

(их необходимо заплатить до 31 декабря 2022 года)

Период Пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Квартальный фиксированный платеж за предпринимателя Рекомендуемый срок уплаты за 1 квартал 8611,25 руб. 2191,5 руб. 10802,75 руб. до 31 марта за 2 квартал 8611,25 руб. 2191,5 руб. 10802,75 руб. до 30 июня за 3 квартал 8611,25 руб. 2191,5 руб. 10802,75 руб. до 30 сентября за 4 квартал 8611,25 руб. 2191,5 руб. 10802,75 руб. до 31 декабря Итого за год 34445 руб. 8766 руб. 43211 руб. до 31 декабря

* Внимание!

Сумма обязательных взносов от предпринимателей делится на две части – фиксированную и переменную. Размер фиксированной части вы видите в таблице. Крайний срок перечисления взносов – 31 декабря 2022 года. Взносы желательно платить поквартально, как это указано в таблице, что позволит вам сэкономить на уплачиваемых налогах. Переменная часть зависит от того, какой у вас доход (оборот). Если он больше 300 000 руб. в год, то необходимо еще доплатить пенсионные взносы – 1% от суммы свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма взносов в ПФР и Медстрах – 284326 руб. Доплату взносов необходимо осуществить до 1 июля 2023 года.

Если вы зарегистрированы не весь год, то размер взносов рассчитывается пропорционально дням регистрации. Те предприниматели, которым это необходимо, либо тем, кто сомневается в собственных расчетах, мы подготовили калькулятор расчета – на нашем сайте pro–nalogi.ru в разделе «Калькулятор».

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”