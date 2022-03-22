СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС “СУДЕБНАЯ СИСТЕМА: ИЗУЧАЙ, ПРОВЕРЯЙ”

С 15 февраля по 17 мая 2022 г. на сайте проводится новый онлайн-квест “Судебная система: изучай, проверяй”.

Как устроена судебная система России? Какие суды какие дела рассматривают? Как проходят судебные заседания? Как подать иск? Как происходит рассмотрение судебного дела?

Если эти вопросы Вам интересны, значит, самое время участвовать, чтобы прокачать свои знания на все 100% и побороться за один из 9 крутых призов!

Кто может стать участником квеста

Любой студент!

Знакомьтесь с правилами квеста (http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/rules/) и регистрируйтесь. Отвечайте на 20 вопросов, и Вы – в финале. Делитесь с друзьями своими результатами во ВКонтакте – это в разы увеличит Ваши шансы получить приз.

Что ждет в финале

Среди финалистов онлайн-квеста (см. правила) в мае 2022 г. будет проведен розыгрыш призов.

Призы:

смартфоны (4 комплекта);

смарт-часы (2 комплекта);

портативная акустика (3 комплекта).

И еще Вас ждут номинации и приятные подарки!

Ну что, мы Вас заинтересовали? Тогда за дело!

Пройти квест http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/guide/