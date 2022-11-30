Субсидированная ипотека. Все, что нужно знать

2022 год преподнес нам много сюрпризов и неожиданностей. В жилищной сфере одним из самых обсуждаемых инфоповодов стала возможность воспользоваться субсидированной ставкой на приобретение нового жилья.

Программа Господдержки и субсидированная ставка

Просьба – не путать со стандартной программой Господдержки 2020, которая действует по сей день. По данной программе ставку субсидирует Правительство и она является фиксированной (6,7% годовых) для всех объектов строительства. Фиксируется на весь срок ипотеки и не зависит ни от каких иных факторов.

Теперь же – о субсидированной ставке. Из каждой вкладки в Интернете доносится:

-ИПОТЕКА 0,1% на весь срок!

-ИПОТЕКА от 1,5% годовых!

-ИПОТЕКА от 0,9%!

Давайте разберемся, есть ли подвох в таком выгодном предложении и в чем именно он заключается.

Первый подвох – цена квартиры

При приобретении по стандартной ставке ЦЕНА остается базовой, а в некоторых случаях можно даже получить скидку от Застройщика (например, если дом находится на ранних этапах строительства или квартира сама по себе имеет большую площадь).

А вот при использовании субсидии от Застройщика ЦЕНА непременно изменится в сторону увеличения. Все дело в том, что расходы Застройщика на уменьшение ставки за весь срок ипотеки закладываются в цену квартиры.

Второй подвох – минимальный размер переплаты по процентам

Да, при такой низкой ставке (от 0,1 до 1,5 процентов годовых) размер переплаты действительно сильно уменьшается. Но одновременно с этим пропорционально увеличивается выкупная стоимость квартиры (увеличение достигает 30%). А это означает, что будет сложнее погасить ипотеку раньше срока (ввиду того, что сумма основного долга увеличилась) и сложнее будет перепродать квартиру, если возникнет, например, экстренная необходимость (из-за включения расходов по кредиту в цену квартиры ее стоимость в итоге значительно выше рынка).

При стандартной ставке стоимость квартиры остается в пределах рынка, а погашение раньше срока выгодно. Из-за быстрого снижения НЕ увеличенного основного долга.

Уступка права требования

Использование субсидирования делает практически невозможной уступку права требования по данной квартире по той же причине, что указана в п.2

Покупатели видят наличие аналогичных квартир по рыночной цене, а приобретение квартиры по завышенной цене – затея сомнительная.

Кроме того, уступка права требования не дает второго шанса на господдержку. В данном случае включается стандартная ставка, которая действует при приобретении вторичного жилья. Что вдвойне невыгодно.

Резюме

Идея субсидирования ставки – прекрасный шанс для тех, кто не планирует погашать ипотеку долго. Экономически выгодный срок ипотеки с субсидированием – не более 36 месяцев. Аналог рассрочки.

Поэтому, прежде чем подписывать кредитный договор с минимальным размером платежа, обратите внимание на итоговую стоимость квартиры.

Субсидирование подходит тем, кто приобретает квартиру на всю жизнь и планирует долго и счастливо жить именно в ней, имея необременительный платеж по ипотеке.

Желаем вам жить долго и счастливо в собственной квартире, и чаще критически подходить к очевидно выгодным предложениям!

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru

тел. +7 (910) 507-12-39