Такси для корпоративных клиентов: варианты использования, способы снижения налоговых потерь и требования к документации

Каждый руководитель заинтересован в повышении эффективности работы сотрудников. Если работа сотрудников включает встречи в разных локациях, то скорость и комфорт при перемещении между ними увеличивают темпы решения рабочих задач и мотивацию специалиста, что, в свою очередь, может повысить количество сделок и объемы продаж.

Одним из инструментов повышения эффективности транспортировки сотрудников является использование услуг корпоративного такси у агрегаторов, таких как Яндекс.Такси.Бизнес. По сравнению с общественным транспортом такси существенно сокращает время пути, повышает его продуктивность, минимизирует риск утечки информации во время телефонных переговоров, а также является более безопасным средством передвижения во время пандемии.

Агрегаторы оказывают услуги корпоративного такси на основании договора оказания услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси (далее «Договор») с оплатой безналичным расчетом. В данной статье мы рассматриваем практические варианты использования и оформления корпоративного такси в рамках данного договора, а также способы оптимизации налоговой нагрузки.

К сожалению, налоговое законодательство отстает от современных реалий и не всегда считает такси обоснованным бизнес-расходом. Для уменьшения налоговых потерь руководителю необходимо заранее определить подходящие варианты использования корпоративного такси из приведенных ниже (см. таблицу 1).

В период эпидемии использование общественного транспорта подвергает работников (и, следовательно, бизнес работодателя) повышенному риску. Весной 2020 года бизнес-сообщество предлагало освободить от НДФЛ доходы от услуг перевозок пассажиров и багажа, в том числе легковым такси, доставки отправлений, услуг краткосрочной аренды автомобилей (каршеринга), и разрешить работодателям включать расходы на данные услуги в расходы для целей налога на прибыль. Однако эти предложения не были приняты.

Тем не менее, многие работодатели проявили высокую социальную ответственность и разрешили работникам использовать такси для поездок из дома на работу и обратно. К сожалению, налоговое законодательство не предусматривает льгот для таких услуг в период эпидемии. Однако учесть в расходах по налогу на прибыль затраты, связанные с доставкой работников от дома до работы на такси, возможно (смотрите случаи 2, 3).

Такси для корпоративных клиентов: варианты использования, налоговые потери и требования к документации

Таблица 1

№п/п Вариант использования Включаются в расходы по налогу на прибыль и УСН Облагаются НДФЛ Облагаются страховыми взносами Требования к документации (высокие\низкие) 1 Поездки в связи со служебной необходимостью,

исключая поездки дом – работа – дом Включаются (подп. 11, 49 п. 1, ст. 264 Налогового кодекса РФ , 12 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ) Не облагаются Не облагаются Высокие (Правила пользования услугами корпоративного такси для служебных поездок, контроль и утверждение руководителем бизнес-целей поездок, хранение маршутов и целей поездок) 2 Поездки дом – работа – дом

(как оплата труда) Включаются (ст. 255, п. 26 ст. 270 Налогового кодекса РФ) Облагаются Облагаются Высокие (Правила пользования услугами корпоративного такси для поездок работа-дом как часть оплаты труда, персонифицированный учет, контроль маршрута, идентификация места работы и места жительства работника) 2a Коллективные поездки дом – работа – дом Включаются (ст. 255, п. 26 ст. 270 Налогового кодекса РФ) Не облагаются (нет персонифицированного учета) Не облагаются (нет персонифицированного учета) Средние (Правила пользования услугами корпоративного такси для коллективных поездок работа-дом, идентификация места работы и места жительства работников) 3 Поездки дом – работа – дом

(как выплата социального характера) Включаются (ст. 255, п. 26 ст. 270 Налогового кодекса РФ) Облагаются Не облагаются (судебная практика) Высокие (Положение об оплате услуг корпоративного такси для поездок работа-дом, персонифицированный учет, контроль маршрута, идентификация места работы и места жительства работника) 4 Поездки по личным целям,

(исключая поездки дом – работа – дом в случае, если для них используется вариант 2 или 3) Не включаются Облагаются Облагаются Средние (Положение о компенсации поездок (кроме работа-дом), приказ о лимитах, персонифицированный учет) 5 Поездки в связи со служебной необходимостью внутри командировки Включаются (пп. 12, п. 1, ст. 264 Налогового кодекса РФ) Не облагаются Не облагаются Высокие (Положение о служебных поездках, контроль и утверждение руководителем бизнес-целей поездок, хранение маршутов и целей поездок) 6 Поездки в / из аэропорта, вокзала в командировке Включаются (пп. 12, п. 1, ст. 264 Налогового кодекса РФ) Не облагаются Не облагаются Высокие (Положение о командировках, связка с командировочными документами, хранение маршутов поездок) 7 Обезличенные поездки (возможный практический подход, есть налоговые риски) Не включаются Не облагаются Не облагаются Низкие

Все варианты можно сравнить по нескольким критериям, которые вы видите в таблице. Первый – это налоговая нагрузка, а именно возможность включения затрат в расходы по налогу на прибыль или УСН, и их исключение из базы по зарплатным налогам (НДФЛ и страховыми взносами). Второй важный критерий – наличие или отсутствие необходимости ведения громоздкого персонифицированного учета и объемной документации. Для кого-то составление и хранение большого набора документов будет оправдано – если возможность включения затрат в расходы экономически выгодна. В случае, когда доля расходов на корпоративный транспорт в общем бюджете незначительна, использование первого варианта будет нецелесообразным из-за огромного документооборота, который необходимо не только создать, но и сохранять в течение минимум 4-х лет. Также важно учесть, что система налогообложения конкретной компании может позволить не задумываться о затратах (УСН 6%, убыточные юрлица, медцентры, которые платят налог на прибыль по ставке 0%, некоммерческие организации, которые могут оплачивать услуги такси из целевых средств и т.д.). В таких случаях выбор варианта использования такси для компании лучше остановить на ситуациях 4 или 7. Это позволит существенно уменьшить документооборот в организации.

К данной статье прилагается набор документов, который важно составить в каждой из рассматриваемых ситуаций. В комплекте документов вы найдете в том числе ответ на возможные вопросы со стороны налоговых органов. В статье мы также рассмотрели бухгалтерские и налоговые нюансы использования корпоративного такси в каждой ситуации.

Ситуация 1. Поездки в связи со служебной необходимостью, исключая поездки «дом – работа – дом»

Одна из самых распространенных ситуаций использования такси как бизнес-расхода – это служебные поездки.

Для уменьшения налогооблагаемой базы в этом варианте Налоговый кодекс предъявляет высокие требования к документации, подтверждающей затраты, – их необходимость должна быть доказана и подтверждена актами и отчетами. Хранить документы компания обязана в течение 4-х лет. При этом критично доказать служебную необходимость каждой поездки. Не имеет значения, есть у сотрудника в трудовом договоре пункт о разъездном характере работы или нет. Пакет документов для подтверждения затрат на услуги корпоративного такси смотрите здесь. В этом же комплекте вы найдете пример ответа на возможные вопросы от налоговых органов.

Лимиты и ограничения

Обычно агрегатор такси позволяет настроить размер лимита в суммовом выражении для конкретного сотрудника, класс такси, который он может заказывать, а также ограничить время заказа корпоративного такси определенными часами.

Установление лимита на использование такси в служебных целях возможно для контроля затрат, осуществляемых сотрудниками, а также для предупреждения злоупотреблений с их стороны. Но для налоговых целей наличие лимита не доказывает служебную необходимость поездок и не исключает налоговые риски (они остаются, хотя, возможно, снижаются).

Лимиты сейчас достаточно часто используются для нормирования затрат на мобильную связь. Для целей налогообложения организации могут учитывать расходы на мобильную связь в пределах утвержденных лимитов и не подтверждать экономическую обоснованность каждого звонка. Это возможно, поскольку по этому вопросу сложилась положительная судебная практика. К сожалению, аналогичных судебных решений по услугам корпоративного такси пока нет.

Некоторые агрегаторы позволяют запретить вызов такси за счет организации в определенное время суток. Рабочие поездки за пределами установленного рабочего времени безопаснее либо ограничить, либо оформить согласно ситуации 4. В противном случае рабочие поездки за пределами установленного рабочего времени могут быть основанием для требований работника о дополнительных выплатах за сверхурочную работу.

Календарь как замена большого количества служебных записок

Одним из важных условий включения в расходы затрат на такси является подтверждение факта служебной необходимости поездки. Подтверждающими документами могут быть служебная записка сотрудника (при достаточно редких поездках) либо маршрутный лист (при частых поездках). Если поездки осуществляются хотя бы несколько раз в неделю, то составление служебных записок – это большие временные потери и объем документов, которые необходимо сохранять. Предлагаем заменить этот пакет на один документ – скриншот рабочего календаря за неделю. Причем это может быть любой календарь, который привязан к почте (Яндекс, Google), либо календарь из вашей CRM. Важно, чтобы календарь был распечатан и утвержден руководителем, который, собственно, и заинтересован в улучшении результатов работы конкретного сотрудника. В календаре необходимо указывать не только место встречи и собеседника, но и цель встречи. К примеру, «переговоры по условиям поставки мыла» (смотрите рисунок 1 пример календаря). Важно, чтобы из записи в календаре было понятно, что поездка была осуществлена именно для служебных целей.

Как организовать процесс использования календаря?

Шаг 1. Сотрудник подключается к системе, где возможно указание встреч (календарь в Яндекс почте, Google почте либо календарь из CRM).

Шаг 2. Сотрудник назначает встречи.

Шаг 3. Руководитель подтверждает проведенные встречи.

Шаг 4. Еженедельно распечатывается календарь, производственная необходимость поездок подтверждается визой руководителя.

Бухгалтерские проводки в ситуации 1

Дт 20 (26, 44) Кт 60 — отражены расходы, связанные с рабочими поездками сотрудников на такси.

Дт 60 Кт 51 – оплачены услуги агрегатора.

Дт 73 Кт 60 – отражена стоимость поездок, служебная необходимость которых не подтверждена, а также деловых поездок сверх лимита, если установлен лимит (удерживается из заработной платы сотрудника).

Налоги в ситуации 1

Включить затраты на служебные поездки в расходы для налога на прибыль возможно на основании пп. 49 п. 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ (другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией). Кроме того, по мнению Минфина РФ, если организация в качестве служебного транспорта использует услуги такси, расходы на такси можно признать по статье «расходы на содержание служебного транспорта» (Письмо Минфина РФ от 20.10.2017 № 03-03-06/1/68839).

Те, кто платит налог по упрощенной системе налогообложения, также могут списать затраты на служебные поездки на основании указанного выше письма Минфина РФ на основании пп. 12 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ (расходы на содержание служебного транспорта).

Зарплатными налогами расходы на такси не облагаются – как расходы, понесенные для целей организации, а не лично физического лица. Поездки, осуществленные сотрудниками сверх лимита (если он установлен), либо нецелевые поездки оплачиваются сотрудниками (удерживаются из заработной платы).

Ситуация 2. Поездки «дом – работа – дом» как часть оплаты труда

Некоторые организации включают услуги такси в соцпакет как часть оплаты труда сотрудника. Если ограничиться только оплатой поездок на такси из дома на работу и обратно, что в период пандемии особенно актуально, затраты на такие поездки можно относить на расходы для целей налогообложения. При этом работодатель может устанавливать размер лимитов для использования такси с целью предупреждения злоупотребления со стороны сотрудника.

Достоинством этого способа оформления является возможность использовать его как способ мотивации, то есть можно устанавливать лимиты и класс такси как в зависимости от должности, позиции, грейда, так и лично для конкретного сотрудника. Затраты на такси из дома на работу и обратно в рассматриваемой ситуации включаются в расходы для налогообложения как часть оплаты труда. В этом случае выплаты будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Комплект документов для оформления поездок на такси домой и обратно как часть оплаты труда смотрите здесь. При этом в заявлении сотрудника важно зафиксировать информацию о том, что является для сотрудника «домом» и что является для него «работой», и наладить контроль целевого характера поездок (того, что поездки соответствуют указанным адресам).

Поскольку Трудовой Кодекс запрещает платить в «натуральной форме» более 20% начисленной работнику за месяц заработной платы, для низкооплачиваемых работников может понадобиться контроль того, что распределенные на сотрудников затраты на поездки не превысили эту величину.

Бухгалтерские проводки в ситуации 2

Дт 20 (26, 44) Кт70 — отражены расходы, связанные с оплатой услуг такси как часть оплаты труда в пределах лимита.

Дт 20 (26, 44) Кт 69 – начислены страховые взносы на стоимость поездок в пределах лимита.

Дт 60 Кт 51 – оплачены услуги агрегатора.

Дт 70 Кт 60 – распределены затраты по сотрудникам согласно отчету агрегатора в пределах лимита.

Дт 73 Кт 60 – отражена стоимость поездок сверх лимита либо нецелевые поездки, оплачиваемые сотрудником (удерживается из заработной платы сотрудника).

Налоги в ситуации 2

Для того чтобы выплаты могли быть включены в систему оплаты труда для целей налогообложения, необходимо, чтобы они были поименованы в таком качестве в положении об оплате труда или ином локальном нормативном акте (в силу ст. 8 Трудового Кодекса РФ). Включить в расходы для налога на прибыль услуги такси возможно на основании ст. 255 и п. 26 ст. 270 Налогового кодекса РФ – как расходы на оплату труда.

Плательщики УСН также могут включить в затраты расходы на такси как расходы на оплату труда (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

Так как расходы на такси являются частью системы оплаты труда и не включены в перечень необлагаемых доходов физических лиц, они облагаются зарплатными налогами в полном объеме (НДФЛ и страховыми взносами). Стоимость поездок, осуществленных сотрудниками сверх лимита, удерживается из заработной платы сотрудника на основании его заявления.

Ситуация 2а. Коллективные поездки «дом – работа – дом» как часть оплаты труда

Данная ситуация является подвидом раздела 2. Речь идет о поездках «дом – работа – дом» как часть оплаты труда, но с акцентом на коллективные поездки, когда на маршруте несколько остановок. Чаще всего такие поездки будут использоваться ресторанами либо магазинами, которые закрываются или открываются в то время, когда общественный транспорт не работает, и сотрудникам нужно добраться домой. Важным условием применения данного варианта является то, что оформить заказ на корпоративное такси нужно с рабочего номера телефона, не привязанного к сотруднику, который сам пользуется услугами коллективного такси. Этот нюанс снижает риски начисления страховых взносов и НДФЛ, поскольку определить, какая сумма затрат на такси непосредственно относится к конкретному сотруднику, невозможно. Для таких поездок необходимо подготовить пакет документов (кейс №2а).

Бухгалтерские проводки в ситуации 2а

Дт 20 (26, 44) Кт 60 – отражены расходы, связанные с коллективными поездками сотрудников на такси.

Дт 60 Кт 51 – оплачены услуги агрегатора.

Дт 73 Кт 60 – отражена стоимость поездок, осуществленных с нарушениями правил оказания такси (удерживается из заработной платы сотрудника).

Налоги в ситуации 2а

При использовании коллективного такси включить затраты в расходы для налога на прибыль возможно на основании ст. 255 и п. 26 ст. 270 Налогового кодекса РФ. Эти расходы являются затратами на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования в силу технологических особенностей производства (за пределами времени работы общественного транспорта). В этом случае обязательно наличие локального нормативного акта о включении в систему оплаты труда оплаты проезда сотрудника по маршруту «дом – работа – дом». Данную позицию подтверждают письма Минфина РФ (от 23.01.2020 N 03-03-06/1/3758 от 16.04.2019 N 03-03-07/26913).

Плательщики УСН могут включить в расходы затраты на такси как расходы на оплату труда на основании пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

У компании не возникает обязанности по исчислению и уплате НДФЛ и страховых взносов в связи с отсутствием объекта налогообложения (данные налоги являются персонифицированными), поскольку осуществить учет доходов физических лиц, полученных ими в натуральной форме, не представляется возможным (в п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 июня 1999 г. N 42). В части обложения налогом на доходы физических лиц в Письмах Минфина России также подтверждено, что, если работники не могут добираться общественным транспортом до работы, объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц не возникает (письма от 21.04.2014 N 03-03-06/1/18198, от 6 марта 2013 г. N 03-04-06/6715).

В случае нарушения правил вызова такси, стоимость услуг агрегатора оплачивается за счет инициатора поездки (удерживается из заработной платы).

Ситуация 3. Поездки «дом – работа – дом» как выплата социального характера

Другой, более рискованный вариант оплаты поездок «работа – дом – работа» – это оформление их как выплаты социального характера, не связанной с результатами труда. Положительная судебная практика по другим подобным выплатам позволяет при таком варианте оформления сэкономить на страховых взносах. Однако есть риск, что право не начислять страховые взносы организации придется доказывать в суде, поэтому в оформлении этого варианта важно не ошибиться ни в одном слове.

Важным ограничением этого варианта оформления является невозможность использовать его как способ мотивации, то есть нельзя устанавливать лимиты и класс такси в зависимости от должности, позиции, грейда, или для конкретного сотрудника. Критично, чтобы размер выплат никак не был связан с результатами труда. Все условия оплаты поездок, включая лимиты и класс такси, должны быть одинаковы для всех работников организации вне зависимости от должности и статуса. Исключение возможно сделать, если это необходимо, только для надомников и совместителей – для них необходимость передвижения «дом – работа» не выглядят обязательными. Данный вариант оформления и описанный выше вариант №2 являются взаимоисключающими: в одной организации можно применять только один из этих двух вариантов оформления поездок «дом – работа – дом».

Хотя в рассматриваемом случае выплаты не связаны с результатами труда, они включаются в фонд оплаты труда на основании локального нормативного акта (Положения об оплате услуг корпоративного такси для поездок сотрудников из места проживания на работу и обратно как выплат социального характера). Поэтому они подпадают под исключение, установленное п. 26 ст. 270 НК РФ для случаев, «когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами». Как часть фонда оплаты труда они включаются в расходы по налогу на прибыль и УСН и облагаются НДФЛ.

Что касается страховых взносов, то, согласно позиции судов, выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются вознаграждением за труд. Поэтому такие выплаты работникам носят исключительно социальный характер, соответственно, не являются объектом обложения страховыми взносами. Данный вывод поддержан судами (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12 и Определение СКЭС ВС РФ от 25.03.2015 № 309-КГ15-602, от 24.09.2018 № 310-КГ18-14056, а также Постановление 9ААС №09АП-39743/2020 по делу А40-147489/19).

В примере вы найдете комплект документов для оформления расходов на услуги корпоративного такси для поездок «дом – работа – дом» как выплат социального характера. В этой ситуации важно вести персонифицированный учет, а также осуществлять контроль маршрутов, идентификацию места работы и места жительства сотрудников, поскольку только в этом случае они могут быть включены в расходы организации.

Поездки, осуществленные сотрудниками сверх лимита, либо нецелевые поездки оплачиваются сотрудниками (удерживаются из заработной платы). Поскольку Трудовой Кодекс запрещает платить в «натуральной форме» более 20% начисленной работнику за месяц заработной платы, для низкооплачиваемых работников может понадобиться контроль того, что распределенные на сотрудников затраты на поездки не превысили эту величину.

Бухгалтерские проводки в ситуации 3

Дт 20 (26, 44) Кт70 — отражены расходы, связанные с оплатой услуг такси как часть оплаты труда в пределах лимита.

Дт 60 Кт 51 – оплачены услуги агрегатора.

Дт 70 Кт 60 – распределены затраты по сотрудникам согласно отчету агрегатора в пределах лимита.

Дт 73 Кт 60 – отражена стоимость поездок сверх лимита либо не целевые поездки, оплачиваемые сотрудником.

Дт 70 Кт 68.01 – отражена стоимость НДФЛ с услуг такси в пределах лимита.

Налоги в ситуации 3

Включить в расходы для налога на прибыль и УСН оплату услуг такси по маршруту «дом – работа – дом» в пределах лимита как выплату социального характера возможно на основании статьи 255 и п. 26 статьи 270 Налогового кодекса РФ как расходы на оплату труда, поскольку данные выплаты предусмотрены локальным нормативным актом организации. Плательщики УСН также могут включить в затраты расходы на такси по этому же основанию (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).

Расходы на такси как выплата социального характера в пределах установленного лимита облагаются налогом на доходы физических лиц. Страховыми взносами данные выплаты не облагаются на основании судебной практики по указанным выше причинам. Превышение лимита не облагаются страховыми взносами и НДФЛ, поскольку оплачиваются за счет работника и не являются его доходом.

Ситуация 4. Поездки по личным целям, исключая поездки «дом – работа – дом»

Некоторые компании разрешают сотрудникам использование такси без подтверждения ими служебной необходимости поездок и оплачивают эти расходы из чистой прибыли. Такая потребность может возникнуть, когда возможность использования такси является одной из составляющих «социального пакета» организации, либо для снижения риска заражения в период эпидемии. Оплата услуг такси за счет чистой прибыли организации позволит не собирать пакет документов, который необходим для включения затрат в расходы. Компенсации в таком варианте является оплатой труда и поэтому облагается страховыми взносами и НДФЛ.

Превращать такую компенсацию в выплату социального характера с целью неначисления социальных взносов вряд ли целесообразно, т.к. это потребовало бы установления всем сотрудникам одинаковых лимитов и одинакового класса такси вне зависимости от должности и статуса.

Установление лимита на использование такси позволит ограничить размер затрат и исключить возможности злоупотреблений со стороны сотрудников. Этот лимит может быть как единым для всей организации, так и разным в зависимости от должности, статуса в компании. Комплект документов для использования этой ситуации смотрите здесь.

Поскольку Трудовой Кодекс запрещает платить в «натуральной форме» более 20% начисленной работнику за месяц заработной платы, для низкооплачиваемых работников может понадобиться контроль того, что распределенные на сотрудников затраты на поездки не превысили эту величину.

Бухгалтерские проводки в ситуации 4

Дт 91 ((20, 26, 44) с субконто «не принимаемые для налогообложения») Кт 70 — отражены расходы, связанные с оплатой услуг такси по личным целям в пределах лимита.

Дт 60 Кт 51 – оплачены расходы агрегатору.

Дт 70 Кт 60 – распределены затраты по сотрудникам согласно отчету агрегатора в пределах лимита.

Дт 73 Кт 60 – отражена стоимость поездок сверх лимита, возмещаемая сотрудниками.

Дт 70 Кт 68.01 – отражен НДФЛ со стоимости поездок в пределах лимита.

Дт20 (26, 44) Кт 69 – начислены страховые взносы на стоимость поездок в пределах лимита.

Налоги в ситуации 4

Включить в расходы для налога на прибыль и УСН сами выплаты невозможно, поскольку выплаты осуществляются из чистой прибыли организации. При этом страховыми взносами и НДФЛ услуги такси облагаются в пределах лимита. Суммы страховых взносов уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на основании пп.1 п. 1 стр. 264 Налогового кодекса РФ и УСН на основании пп.7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ (письма Минфина России от 28.06.2017 № 03-03-06/1/40670, от 17.10.2016 № 03-04-06/60254, от 14.10.2016 № 03-03-06/1/60067). Услуги такси сверх лимита оплачиваются за счет сотрудника и не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, как суммы, удерживаемые из заработной платы.

Ситуация 5. Поездки в командировках

Раздел дорабатывается. Следите за обновлениями.

Ситуация 6. Поездки до /из аэропорта или вокзала в командировке

Раздел дорабатывается. Следите за обновлениями.

Ситуация 7. Обезличенные поездки на такси

Если ваша организация не в состоянии вести персонифицированный учет расходов на такси, оформлять указанные выше документы и контролировать маршрут и цель поездок, возможным практическим подходом является заключение договора на использование службы такси на иное лицо, например, аффилированную организацию, которая оплатит поездки сотрудников вашей организации. Мы не рекомендуем вводить такую схему оплаты услуг такси, поскольку она может привести к налоговым последствиям для вашей организации в сумме штрафов по НДФЛ и страховых взносов и для ваших сотрудников в сумме НДФЛ, однако на практике она широко используется.

Бухгалтерские проводки в ситуации 7

Дт 60 Кт 51 – оплачены расходы агрегатору.

Дт 91 (субконто «не принимаемые для налогообложения») Кт 60 – отражен акт выполненных работ агрегатора.

Налоги в ситуации 7

Включить в расходы для налога на прибыль и УСН невозможно, такие выплаты осуществляются за счет чистой прибыли.

Таким образом, использование услуг такси для компании можно оформить разными способами, гибко настроить под требования вашей организации, выбрав оптимальное сочетание административной и налоговой нагрузки.

Скачать все документы одним архивом

Н. Скворцова