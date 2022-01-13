Тарифы страховых взносов за наемных работников на 2022 год

|Пенсионный фонд, страховая часть
|ФФОМС
|ФСС
|Налоговая нагрузка
|Основной тариф
|22%
|5,1%
|2,9% * **
|30%
|Основной тариф (доход свыше 1 465 000 руб).
|10%
|5,1%
|0%
|15,1%
|Для субъектов МСП с выплат, превышающих МРОТ, на начало года (доходы в пределах МРОТ – по основному тарифу) для общепита с численностью более 250 человек
|10%
|5%
|0%
|15%
|Организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных
|6%
|0,1%
|1,5%
|7,6%
|НКО, применяющие УСН, осуществляющие деятельность в области соцобслуживания населения, научных разработок, здравоохранения, культуры и искусства, благотворительные организации
|20%
|0%
|0%
|20%
|Организации, получившие статус участника проекта «Сколково»
|14%
|–
|–
|14%
|Оплата членам экипажей судов, от организаций, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, участники специальных административных районов Калининградской области и Приморского края
|0%
|0%
|0%
|0%
|Организации и ИП, получившие статус участника свободной экономической зоны: Республика Крым и Севастополь в течение 10 лет со дня получения статуса. Организации и ИП, получившие статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области свободного порта Владивосток.
|6%
|0,1%
|1,5%
|7,6%
|Российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции
|8%
|4%
|2%*
|14%
* Данная ставка действует по доходам до 966 000 руб. При доходах свыше этой суммы – ставка 0%**.
**В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов), применяется тариф страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 1,8%
Уплата взносов от выплат в пользу иностранцев
|Временно пребывающие иностранцы**
|Временно проживающие иностранцы**
|Постоянно проживающие иностранцы**
|Основной документ, который находится на руках у иностранца
|Миграционная карта
|Разрешение на временное проживание (РВП)
|Вид на жительство
|Фонд социального страхования
|+
|+
|+
|Взносы уплачиваются.
Абз.2, пп. , п. 2 статьи 425 НК РФ. Тариф взносов ниже, чем у россиян 1,8%*
|Взносы уплачиваются.
Ст. 419 НК РФ
|Взносы уплачиваются.
Ст. 419 НК РФ
|Пенсионный фонд
|+
|+
|+
|Взносы уплачиваются. П. 1 ст. 7, п. 2 ст. 22.1 Закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть
|Взносы уплачиваются. П.1 ст. 7 Закона №167-ФЗ. Взносы направляются только на страховую часть
|Взносы уплачиваются. П.1 ст. 7 Закона №167-ФЗ. Тарифы такие же, как для граждан РФ
|Обязательное медицинское страхование
|–
|+
|+
|Взносы не уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ,
|Взносы уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ
|Взносы уплачиваются. Ст. 10 Закона №326-ФЗ
|Страхование от несчастных случаев на производстве и на случай профессиональных заболеваний
|+
|+
|+
|Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ
|Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ
|Взносы уплачиваются. П. 2, ст. 5 Закона №125-ФЗ
*Граждане стран, вошедших в ЕАЭС (Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) уплачивают налоги так же, как и граждане РФ, вне зависимости от статуса иностранного гражданина. Все права и обязанности у них такие же, как и у граждан РФ.
** По высококвалифицированным специалистам ставка взноса зависит от их статуса – временно или постоянно проживающий или временно пребывающий. Информацию по ним смотрите отдельно.