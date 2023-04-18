ЕНС в «Личном кабинете юридического лица»

С нового года в «Личном кабинете налогоплательщика» полностью переделан весь интерфейс. Все вкладки сервиса и информация о состоянии расчетов с бюджетом, которые будет видеть налогоплательщик, будут повторяться с карточкой единого налогового счета, которую видит налоговый инспектор. Таким образом, налоговая служба впервые переходит к тому, чтобы налогоплательщик и налоговый инспектор видели одну и ту же информацию в режиме онлайн.

Что можно будет увидеть в «Личном кабинете ЮЛ/ИП»? На первом главном экране отражается единое сальдо расчетов. Затем можно перейти в сам единый налоговый счет и посмотреть детализацию в разрезе обязательств, задолженности, истории ЕНС, операции по единому налоговому платежу, по мерам взыскания, по реструктуризированной и отсроченной задолженности. Также в «личном кабинете» добавится функционал пополнения ЕНС: можно будет распорядиться положительным сальдо ЕНС – вернуть, зачесть на ЕНС иного лица или зачесть в счет предстоящих платежей; можно запросить все виды справок, подать уведомление об исчисленных суммах. Всё это будет доступно с 1 апреля 2023 года.

Кроме «личных кабинетов», изменится платежный сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин». В нем будут доступны только три вкладки:

– пополнить ЕНС;

– заплатить по индексу документа (имущественные налоги физических лиц, НПД);

– заполнить платежный документ на налог, который не входит в ЕНС.

Изменения также затронут и «личные кабинеты» ИП и физических лиц.

Материалы подготовлены специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области