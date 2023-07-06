Как физлицу получить налоговую льготу в 2023 году

В 2023 году, так же, как и в прошлом, применяется беззаявительный (проактивный) порядок предоставления налоговых льгот и вычетов физическим лицам. Таким образом, налогоплательщикам – физическим лицам, относящимся к льготной категории, льгота по имущественным налогам предоставляется автоматически, на основании сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

Налоговые органы с 2019 года в автоматическом режиме получают сведения о лицах, которым назначена пенсия (пенсионеры, инвалиды), о гражданах предпенсионного возраста и ветеранах боевых действий, владельцах хозпостроек площадью до 50 кв. м, а также о многодетных гражданах в ходе информационного обмена с Пенсионным фондом РФ (сейчас это Социальный фонд РФ), органами Росреестра и региональными органами соцзащиты.

Гражданам, относящимся к льготным категориям, по которым предоставление сведений в налоговые органы не предусмотрено, следует подать заявление до 15 апреля 2023 года, т.е. до начала проведения налоговыми органами массовых расчетов имущественных налогов. Подать заявление на льготу можно в любую налоговую инспекцию или МФЦ лично, через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», в том числе используя мобильное приложение «Налоги ФЛ», или по почте.

Обращаем внимание, что информация о льготе налогоплательщика отражается в разделе «Профиль/«Персональные данные» «личного кабинета». Поэтому, прежде чем подавать заявление, рекомендуем пользователям ЛК ознакомиться с информацией об уже предоставленной ему налоговой льготе, в том числе в беззаявительном порядке.

В 2022 году были введены новые меры поддержки и льготы для мобилизованных лиц. Так, для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 г. №647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, Правительством РФ продлены сроки уплаты имущественных налогов.

Налоговое уведомление будет направлено мобилизованному после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы. Оплачивать указанные в новом уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы по другим основаниям. При этом вводится отсрочка уплаты на полгода, т.е. оплатить налоги можно будет равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном порядке.

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и ФНС России.

В 2022 году также были установлены льготы мобилизованным гражданам на региональном и муниципальном уровнях. Законодательством Рязанской области освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год мобилизованные граждане за все принадлежащие им транспортные средства. Вместе с тем, например, мобилизованные лица освобождены от уплаты земельного налога за 2021 год за один земельный участок на территории города Рязани.

На региональном уровне предоставлен ряд льгот по транспортному налогу.

Граждане, имеющие трех и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемные семьи, в возрасте до 18 лет (до 23 лет, если дети являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и тракторов – без ограничения мощности двигателя, автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. Льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика (часть 4 статьи 10 Закона в ред. Закона Рязанской области от 03.11.2022 г. №75-ОЗ).

Освобождены от уплаты транспортного налога ветераны боевых действий, имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика). (часть 26 статьи 10 в ред. Закона Рязанской области от 03.11.2022 г. №75-ОЗ).

Для налогоплательщиков установлена налоговая льгота в размере 50% от суммы транспортного налога в отношении легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием и (или) имеющих тип двигателя «газовый», на налоговые периоды 2022, 2023, 2024 годов (часть 3 статьи 10.3 в ред. Закона Рязанской области от 12.07.2021 г. №43-ОЗ).

Ознакомиться с полным перечнем льгот по имущественным налогам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», доступного на сайте ФНС России.

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области