Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» расположен на главной странице сайта ФНС России .

Интернет-сервис позволяет налогоплательщику:

– получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплаты, о задолженности по налогам перед бюджетом;

– контролировать состояние расчётов с бюджетом;

– получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

– обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Кроме того, пользователь «ЛК ФЛ» в течение 10-15 минут может сформировать и направить в налоговый орган декларацию формы 3-НДФЛ в электронном виде, а также отслеживать статус камеральной проверки поданной декларации.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно в любой налоговой инспекции или отделении МФЦ, достаточно иметь при себе паспорт.

Пользователи, имеющие подтвержденную учетную запись Единого портала государственных услуг, могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения налоговой инспекции. Для этого на странице входа в сервис необходимо выбрать вариант «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Материалы подготовлены специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области