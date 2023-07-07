Налоговые новости

В уведомлении об УСН ошиблись с объектом — суды напомнили, что изменить его в течение года нельзя

Организация подала уведомление о применении УСН с объектом «доходы». Позднее она запросила у инспекции подтверждение того, что применяет УСН с объектом «доходы минус расходы». Налоговики сообщили лишь, что компания уведомила о применении спецрежима с момента создания – 24 января 2019 года.

За 2019 год организация представила декларацию по УСН с объектом «доходы минус расходы». При камеральной проверке нарушений не выявили.

За 2020 год подали декларацию с тем же объектом обложения. Налоговики запросили пояснения по расхождениям между декларацией и уведомлением. Организация требование не исполнила, «уточненку» не подала.

Инспекция доначислила налог по УСН «доходы». Организация оспорила решение: она ошиблась с выбором объекта налогообложения.

Суды поддержали проверяющих:

выбранный объект налогообложения обязателен для налогоплательщика, его нельзя изменить после начала налогового периода;

письмо инспекции не подтверждает применение при расчете налога определенного объекта налогообложения или его смену;

в НК РФ нет норм, которые разрешают исправлять ошибки в уведомлении об объекте налогообложения;

организация не обосновала ошибочность сведений в заявлении;

письмо налогоплательщика не указывает на намерение сменить объект налогообложения;

отсутствие у инспекции претензий по декларации за 2019 год не говорит о том, что компания обоснованно применяла объект «доходы минус расходы».

Отметим, ВС РФ еще в 2018 году сообщал, что выбранный в уведомлении объект налогообложения обязателен и его нельзя изменять после начала налогового периода.

Источник: Постановление АС Дальневосточного округа от 26.01.2023 г. по делу №А51-858/2022

ККТ: разъяснили правила проверок на рынках и ярмарках в 2023 году

ФНС рассказала, как нужно проверять ККТ на рынках, ярмарках и т.д. Так, налоговики напомнили, что выездное обследование проводят за один день. Если нужно что-то проверить дополнительно, формируют повторное задание с новым сроком.

Также ведомство уточнило: контрольную закупку нельзя проводить при выездном обследовании для инвентаризации торгового пространства. Ее можно сделать, когда нашли нарушения.

«Недобросовестных» налогоплательщиков вносят в спецперечень. К ним относят тех, кто одновременно:

не имеет зарегистрированной ККТ или не применяет ее;

ранее получали предупреждение или штраф за нарушение требований к кассе либо не исполнили направленное им предостережение о нарушении;

когда истек срок для исправления нарушения, не зарегистрировали ККТ или не начали ее применять.

Источник: Письмо ФНС России от 18.01.2023 г. №Д-5-20/5@

В путевом листе с 1 сентября 2023 года нужно указывать дополнительные сведения о водителе

Минтранс обновил состав сведений путевого листа и порядок его оформления. Новшества нужно применять до 1 марта 2029 года.

Среди изменений можно выделить такие:

в сведениях о водителе помимо прочего следует указывать СНИЛС, а также серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;

закрепляют право оформить один путевой лист на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя (водителей), либо на несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов;

разрешают изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист.

Напомним, что Минтранс уже скорректировал состав сведений путевого листа с 1 марта 2023 года. Также в марте ФНС утвердила формат электронного путевого листа.

Источник: Приказ Минтранса России от 05.05.2023 г. №159

СЗВ-М сдали позже срока из-за ошибки в отчетном периоде: суд не отменил штраф, но снизил его

Организация сдала СЗВ-М на 59 застрахованных лиц вовремя, но ошиблась в отчетном периоде. СЗВ-М сдавали за март, а указали, что он за апрель. 21 мая ПФР отправил уведомление о несдаче отчета за март. Организация получила уведомление только 6 июля, так как у сотрудника, который отвечал за сдачу отчетов, не было доступа к системе. В этот же день сведения за март направили повторно, указав верный период. Однако 5-дневный срок на исправление ошибки пропустили.

Страхователя оштрафовали на 29,5 тыс. рублей. Он оспорил штраф: нельзя сдать сведения за незавершенный период. Организация просила считать отчет за март поданным в срок. Ошибка не повлияла на правильность переданных сведений.

Суд штраф не отменил, но снизил его до 10 тыс. рублей. Организация просила уменьшить штраф до 1000 рублей. Суд отказал – дальнейшее снижение штрафа нарушит принципы соразмерности и справедливости.

Отметим, суд может снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, если просрочка небольшая.

Источник: Постановление АС Московского округа от 18.07.2022 г. по делу №А40-249546/2021

С 2023 года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы

Большинство иностранцев и лиц без гражданства, которые временно пребывают в РФ, получат право на медпомощь в рамках ОМС. Для этого работодатели должны платить за них страховые взносы не менее 3 лет.

Таким лицам больше не понадобится для трудоустройства полис ДМС либо договор о предоставлении платных медуслуг. Их нельзя будет отстранить от работы или уволить, если срок этих документов истечет.

Изменения не коснутся высококвалифицированных иностранных специалистов.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 г. №237-ФЗ, Федеральный закон от 14.07.2022 г. №240-ФЗ

Бизнесу напомнили, как можно разблокировать замороженный налоговиками счет

ФНС напомнила, что заблокировать счет налогоплательщика могут по двум причинам: неуплата налогов и непредставление декларации или расчета. Поэтому и разморозят его только после погашения долга или подачи отчетности.

В первом случае можно через «личный кабинет» подать заявление и приложить платежки. Если «личного кабинета» нет, то придется обращаться в инспекцию. При этом налоговики указали, что логин и пароль от кабинета можно получить в любом налогом органе.

Если же счет заблокировали из-за отчетности, то налоговики разморозят его не позднее следующего рабочего дня после подачи декларации или расчета.

Отдельно ФНС обратила внимание на специальный сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета». Им могут воспользоваться предприниматели, у которых нет «личного кабинета», но которым нужно срочно разблокировать счет. В течение суток по телефону такому налогоплательщику дадут информацию о статусе решения о приостановлении операций и возможностях его отмены.

Документ: Информация ФНС России

Суд признал незаконным запрос документов без указания сделки и контрагента вне налоговой проверки

Налоговики получили от МВД информацию о том, что компания работает с фирмами-«однодневками». Вне проверки они потребовали представить документы и информацию за 3 года. Организация оспорила действия инспекции. Суд ее поддержал.

Налоговики запросили сведения общего характера о работе плательщика. Конкретные сделки и контрагентов в требовании не указали. Нужные сведения инспекция могла запросить при налоговой проверке, а без нее – лишь по определенной сделке.

Отметим, ранее АС Центрального округа признал незаконным запрос документов вне проверки в целом по контрагенту, а не по конкретной сделке. А КС РФ разъяснил нюансы в связи с запросом документов по сделке вне проверки.

Источник: Постановление АС Московского округа от 31.10.2022 г. по делу №А40-74731/2022