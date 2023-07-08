Налоговые новости

С 1 июля малому и среднему бизнесу упростили процедуру прекращения деятельности

Закон разработан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Добровольная ликвидация юридических лиц – субъектов МСП станет проще:

сокращается время и затраты на процедуру прекращения деятельности;

позволяет избежать негативных последствий для собственников, которые не проходят процедуру ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Необходим один документ – заявление от учредителей (участников) юрлица, который подтверждает:

расчеты с кредиторами завершены;

работники получили все положенные выплаты;

компания в положенные сроки сдаст необходимую отчетность.

Для этого субъект МСП должен:

заранее погасить долги по налогам;

не иметь на балансе недвижимость и транспорт;

не являться плательщиком НДС;

не иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

При отсутствии возражений со стороны кредиторов ФНС России исключит такую организацию через 3,5 месяца.

Источник: Федеральный закон от 13.06.2023 г. №249-ФЗ

Продавать ниже себестоимости – опасно!

Компания Амур-Антикор приобретала оцинкованную рулонную сталь, наносила на нее полимерное покрытие и продавала. Вот только просчитались – продавали в итоге ниже себестоимости.

Налоговики отказались учесть убыток. Прямые расходы не учтены в себестоимости продукции. Две инстанции даже согласились с этим. Благо кассация их исправила. Сделки реальны, а право на учет убытка прямо прописано в НК РФ. Итог: отвоевали 2,3 млн рублей.

Источник: Постановление АС ДВО от 11.03.2022 г. по делу №А16-2690/19

Установлен единый тариф на свидетельство о форс-мажорах

С 1 мая 2022 года в деятельности по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы торгово-промышленными палатами применяется единый тариф в размере 13 500 рублей.

Кроме того, Постановлением Совета ТПП РФ от 27.04.2022 г. №24-7 внесены изменения в Положение о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности. Вместо тарифа за оформление заключения об обстоятельствах непреодолимой силы предусмотрено установление тарифа за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, который уплачивается независимо от оформления заключения либо отказа в выдаче такого заключения.

Источник: Письмо ТПП РФ от 29.04.2022 г. №ПР/0323

При изменении физпоказателей налог по ПСН пересчитают. Но надо подать заявление

Если у ИП на ПСН уменьшилось количество используемых в деятельности объектов (физпоказателей), можно уточнить обязательства по налогу.

В такой ситуации ИП вправе получить новый патент взамен ранее действовавшего. Для этого надо подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 дней до даты начала деятельности с изменением адреса или физпоказателей. Кроме того, надо подать заявление в свободной форме на перерасчет налога по старому патенту.

Патент пересчитают в пропорции с даты его начала до даты прекращения действия, указанной в заявлении.

Источник: письмо Минфина от 05.04.2022 г. №03-11-11/28178

Вычет на лекарства не только по рецепту

Для получения налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов на лекарства достаточно представить документы, подтверждающие приобретение препаратов, назначенных лечащим врачом.

Сообщается, что к документам, подтверждающим назначение врача (к примеру, бумажному рецептурному бланку либо сведениям из медкарты), необходимо приложить чек из аптеки, отпустившей лекарство (письма Минфина России от 07.08.2020 г. №03-04-07/69356 и от 26.12.2019 г. №03-04-07/102264).

Источник: Информация ФНС России «ФНС России напоминает, что вычет на лекарства можно получить на основе сведений медкарты», письма Минфина от 07.08.2020 г. №03-04-07/69356, от 26.12.2019 г. №03-04-07/102264

Продажа земли после межевания облагается НДФЛ

Люди продают землю, которой владели много лет, и с удивлением узнают, что им насчитали НДФЛ. Налоговики говорят, что число жалоб на такие ситуации растет. А все дело в межевании. Продажа участка после межевания может привести к уплате НДФЛ.

Дело в том, что после разделения участка образуются новые земельные участки и срок владения ими начинает идти с нуля.

Пока не пройдет 5 лет, продать без налога его не получится.

Продажную стоимость можно уменьшить на вычет (1 млн рублей) или расходы. Но если участок стоит дороже 1 млн и больше, чем расходы на его покупку, будет НДФЛ.

Налоговики пояснили, что по Земельному кодексу при разделе земельного участка первоначальный участок перестает существовать и образуются несколько новых участков, которым присваиваются новые кадастровые номера.

На учет в ЕГРН ставят эти новые участки с новыми номерами и по ним срок владения отсчитывают с даты регистрации.

Источник: «Клерк»

После принудительного исключения из ЕГРИП снова стать ИП можно только через 3 года

У ФНС есть право исключать из ЕГРИП предпринимателей, которые не сдают отчеты и не платят налоги. Такое решение налоговиков можно оспорить. Если же принудительное закрытие ИП уже свершилось, вновь пополнить ряды бизнесменов можно только через 3 года.

Закрыть ИП против его воли налоговики могут, если одновременно соблюдаются следующие условия:

– с даты окончания действия патента истекли 15 месяцев или ИП в течение последних 15 месяцев не сдавал отчеты;

– ИП имеет долги по налогам.

ИФНС публикует информацию о предстоящем исключении из ЕГРИП в «Вестнике государственной регистрации». После этого у ИП есть 1 месяц, чтобы оспорить это (подать мотивированное заявление).

После исключения предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа человек в течение 3 лет не сможет вновь зарегистрироваться в качестве ИП, предупреждают налоговики.

Источник: «Клерк»

Суд решил, что обеспечительный платеж при аренде нужно облагать НДС

Арендатор перечислил организации обеспечительный платеж, который должен был стать оплатой за последний месяц аренды. Если бы договор расторгли досрочно по вине арендатора, обеспечительный платеж не вернули бы. Инспекция при проверке арендодателя доначислила ему НДС. Суды признали действия проверяющих законными.

Как отметил АС Северо-Кавказского округа, полученные деньги:

– потом используют как арендную плату;

– подтверждают намерения арендатора исполнить обязательства.

Значит, обеспечительный платеж одновременно и авансовый, т.е. имеет платежную функцию. Его нельзя рассматривать только как гарантию сохранности и целостности имущества.

Такой подход разделяет Минфин. А вот у судов встречается и другое мнение. Так, АС Центрального округа разрешил не учитывать обеспечительный платеж в базе по НДС при его получении. Однако в рассмотренном тогда споре платеж был возвращаемым.

Источник: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.08.2022 г. по делу №А53-24920/2021

При смене фамилии ИП-работодателя надо сделать запись в трудовые книжки работников

Сведения об изменении фамилии работодателя-ИП вносятся в трудовую книжку так же, как при изменении наименования организации, по аналогии. Речь идет, в частности, о случаях, когда ИП выходит замуж и берет фамилию мужа. Такое разъяснение дает Роструд.

Отдельной строкой в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись: «Фамилия индивидуального предпринимателя такая-то с такого-то числа изменена на такую-то». В графе 4 проставляется основание переименования – приказ (распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер.

Источник: «Клерк»

Даже если с руководителем нет трудового договора, СЗВ-СТАЖ на него нужно сдать

ПФР оштрафовал страхователя за неподачу отчетности СЗВ-СТАЖ на его руководителя, который был единственным участником организации. Компания считала, что раз нет трудового договора, то нет и обязанности отчитываться в фонд. Первая инстанция и апелляция с ней согласились, однако АС Центрального округа пришел к другому выводу.

Кассация указала: трудовые отношения между руководителем и организацией в данном случае не требуют заключать самостоятельный трудовой договор. Они возникают в силу закона на основании решения единственного участника, по которому он возлагает на себя полномочия.

Поскольку трудовые отношения есть и без договора, сдать отчетность по персонифицированному учету, в т.ч. СЗВ-СТАЖ, нужно.

Источник: Постановление АС Центрального округа от 02.08.2022 г. по делу №А64-7659/2021