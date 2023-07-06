Налоговые новости

С 29 мая изменилась очередность принадлежности сумм ЕНП

Инспекция станет определять принадлежность сумм единого налогового платежа по учтенной на едином налоговом счете налогоплательщика сумме его совокупной обязанности в такой последовательности:

недоимка по НДФЛ – с более раннего момента ее образования;

НДФЛ – с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;

недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам – с более раннего момента ее образования;

иные налоги, авансы, сборы, взносы – с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);

пени;

проценты;

штрафы.

Правило действует с 29 мая 2023 года.

При положительном сальдо единого налогового счета налоговики автоматически засчитают удержанный налоговым агентом НДФЛ в счет будущего исполнения обязанности по перечислению налога. Сделают это по уведомлению об исчисленных суммах НДФЛ не позднее дня, следующего за днем его поступления в инспекцию. Это изменение вступает в силу 30 июня.

Источник: Федеральный закон от 29.05.2023 г. №196-ФЗ

Маркировку БАДов, антисептиков, кресел-колясок и ряда медизделий правительство сделало обязательной

С 1 октября вводят обязательную маркировку для БАДов (витамины, пастилки от боли в горле и др.), кожных антисептиков, кресел-колясок и ортопедической обуви. При этом в правилах установили переходный период, когда для ряда товаров маркировку можно отложить.

Заявления на регистрацию в информсистеме мониторинга начнут принимать с 1 сентября 2023 года. Наносить средства идентификации на упаковку и представлять сведения в систему мониторинга о вводе в оборот нужно с 1 октября. Для товаров, не реализованных на эту дату, установили периоды, когда их можно продавать без маркировки.

В сентябре 2023 года коды маркировки будут выдавать бесплатно. Но есть условие: получатель должен до конца этого месяца представить в информсистему отчет о нанесении средств идентификации и сведения о вводе в оборот.

Правила маркировки определяют, в частности:

требования к участникам оборота;

порядок информационного обмена и регистрации товаров в системе мониторинга;

сроки предоставления сведений о вводе в оборот и выводе из него.

Для слуховых аппаратов, коронарных стентов, компьютерных томографов, санитарно-гигиенических изделий при недержании маркировка станет обязательной с 1 марта 2024 года.

Напомним, что производители, импортеры и продавцы данных товаров могли добровольно вступить в эксперимент по маркировке, например, БАДов или слуховых аппаратов.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2023 г. №1439-р; Постановления Правительства РФ от 30.05.2023 г. №870, от 31.05.2023 г. №885, от 31.05.2023 г. №886, от 31.05.2023 г. №894

Для интернет-расчетов можно использовать ККТ, которую применяют в стационарном торговом объекте

По Закону о ККТ в ряде случаев можно применять ККТ, которая стоит вне места совершения расчетов.

При получении наличных и безналичных денег в торговом объекте (здании, строении и др.) при непосредственном взаимодействии с клиентом в момент расчета надо применять ККТ, расположенную на этом месте расчетов.

Закон не запрещает использовать ККТ, которую применяют на месте расчета с клиентом в стационарном торговом объекте, для расчетов через интернет. Это правило действует и при зачете или возврате предоплаты.

Источник: Письмо Минфина России от 15.02.2023 г. №30-01-15/12543

Проверочные листы Роструда актуализировали

Чтобы учесть последние изменения законодательства, ведомство уточнило формы проверочных листов. Их количество осталось прежним – 78. Документ вступил в силу 17 марта.

Несколько списков вопросов изложили по-новому. Речь идет о чек-листах, по которым проверяют, соблюдает ли работодатель требования:

по регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями;

расследованию и учету несчастных случаев на производстве (в т.ч. по действующему с сентября положению);

организации обучения по охране труда (с учетом новых правил).

Когда используют проверочные листы Роструда, подскажет готовое решение.

Источник: Приказ Роструда от 27.01.2023 г. №19

СЗВ-М: суд решил, что опечатку в фамилии нельзя считать недостоверными сведениями

Страхователь подал СВЗ-М с ошибкой в одной букве фамилии застрахованного. ПФР начислил штраф, но суды с фондом не согласились.

Они отметили, что сведения направили в установленный срок. Опечатка в одной букве фамилии не мешала идентифицировать застрахованного. СНИЛС и другие данные указали верно. Значит, нельзя говорить о том, что представили недостоверные или неполные сведения.

Источник: Постановление АС ЗСО от 27.10.2022 г. по делу №А27-1962/2022

ИП – торговый представитель

Компания «Сибирь» заключила агентские договоры с торговыми представителями (ИП на УСН). Налоговики не поверили. Посудите сами: все новоиспеченные ИП-ки ранее работали в отделе продаж торговыми представителями (характер работы не поменялся); услуги оказывали одному налогоплательщику; получали ежемесячное вознаграждение (аванс и остаток); не несли расходы, связанные с деятельностью. Доначислили НДФЛ и взносы.

«Увольнение физических лиц из штата Общества с последующим заключением с ними агентских договоров не имело иной экономически оправданной цели помимо минимизации налоговой нагрузки, в том числе в виде минимизации налоговых обязательств по исчислению и перечислению в бюджет НДФЛ и страховых взносов». Итог: -4,1 млн рублей.

Источник: Постановление АС ЗСО от 05.10.2022 г. по делу №А70-12493/2021