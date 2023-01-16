Нежилой объект — еще не приговор

Предприниматель Габбасова купила 4 смежных помещения под казино.

Но тут азартную деятельность запретили. Арендаторы не нашлись, и вот через 10 лет получилось объекты продать.

НДФЛ не платила, воспользовавшись освобождением. Но налоговики решили, что надо. Объекты нежилые, не предназначены для личного использования. Предпринимательская деятельность, освобождение не работает. Но суды посчитали иначе.

«Нежилой характер спорных помещений (на что указывает налоговый орган) сам по себе, в отсутствие доказательств получения дохода от их использования, не может свидетельствовать о фактическом использовании помещений в предпринимательской деятельности».

Итог: отвоевали 1,4 млн. руб.

Источник: Постановление АС УО от 13.01.22 по делу #А76-7669/21