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Типовой устав: удобно, просто и доступно

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Устав – это документ, на основании которого действует юридическое лицо, который описывает особенности существования юридического лица и взаимодействия его участников. В настоящее время абсолютное большинство уставов, утвержденные участниками общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), представляют собой переписанные нормы закона. При этом, в случае изменения законодательства, в результате которого меняется правовое регулирование деятельности Общества, а также в случае смены наименования Общества, его места нахождения, размера уставного капитала и т.д., требуется внесение изменений в устав Общества либо новая редакция устава. Однако сегодня этого можно избежать, выбрав один из 36 типовых уставов, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 г. № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

Типовые уставы могут применять как создаваемые, так и уже действующие компании.

Использование типового устава может существенно облегчить работу общества:

  • типовой устав не представляется в регистрирующий орган, достаточно в заявлении сделать отметку об использовании типового устава;
  • не тратится время на составление, утверждение и оформление устава для государственной регистрации;
  • типовые уставы универсальны: они не содержат сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Это означает, что при изменении этих данных, а также при изменении законодательства, корректировать устав не придется;
  • вам не придется хранить подлинник устава и в случае его утери запрашивать дубликат в налоговой инспекции;
  • представлять его контрагентам, нотариусу или в банк;
  • при переходе на типовой устав госпошлина не уплачивается. В данном случае в регистрирующий орган представляется заявление по форме №Р13014 и решение участников общества.

Всего утверждено 36 типовых уставов, которые различаются сочетанием основных правовых норм, и выбор конкретной формы типового устава зависит от следующего:

  • кто будет осуществлять руководство деятельностью общества: один директор, каждый участник – директор, или все участники совместно действующие директора;
  • возможен ли выход участника из общества;
  • удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и состав участников, присутствовавших при его принятии;
  • возможен ли переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам участников без согласия остальных участников;
  • необходимо ли согласие участников общества на переход доли участника к третьим лицам;
  • необходимо ли согласие участников общества на переход доли участника к одному или нескольким участникам общества;
  • предусмотрено ли преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

Выбрать наиболее подходящий для вас устав можно с помощью размещенного на официальном сайте ФНС России электронного сервиса «Выбор типового устава», ответив на семь вопросов (https://service.nalog.ru/statute/).

Однако некоторые вопросы деятельности общества не урегулированы в типовых уставах, либо регулируются в них через отсылки к нормам Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Поэтому в этих случаях вопросы деятельности общества будут регулироваться нормами действующего законодательства.

 

Материалы подготовлены специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области

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