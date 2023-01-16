Через 3 года можно продать старую квартиру без НДФЛ, даже если недавно появилась новая квартира

Минимальный срок владения квартирой для целей ее продажи без НДФЛ в общем случае составляет 5 лет, но если это единственная квартира – то 3 года.

Квартира будет считаться единственной, даже если за 90 дней до ее продажи была приобретена еще одна.

При этом в НК не сказано, каким способом она должна быть приобретена.

То есть, это не обязательно должна быть покупка. Хотя, когда вносили эту норму в НК, анонсировали именно этот вариант (продажа старой квартиры ради покупки новой).

Если эта новая вторая квартира была куплена, то для подсчета 90 дней ориентироваться надо на дату регистрации этой квартиры. Если между датой регистрации о покупке на новую квартиру и датой регистрации продажи старой квартиры прошло не более 90 дней, старую (3-летней давности) можно продать без НДФЛ

Если эта новая вторая квартира была получена по наследству, то для подсчета 90 дней ориентироваться надо на дату смерти наследодателя.

Источник: письмо Минфина № 03-04-05/29407 от 07.04.2022.