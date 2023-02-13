Сравнение действующего и отмененного документов

В системе КонсультантПлюс есть возможность наглядного сравнения нового и старого нормативного правового акта, регулирующих один вопрос.

Сравнения доступны для наиболее востребованных ведомственных и правительственных правовых актов, утративших силу с 2021 г., на замену которым приняты новые документы. Новшество особенно полезно в рамках регуляторной гильотины — масштабного пересмотра нормативных правовых актов, содержащих обязательные для бизнеса требования.

Сравнение документов открывается в виде таблицы «было/стало» в Word. Вы сразу увидите все различия между ранее действовавшим документом и новым: что было удалено, что добавлено.

Как сравнить документы?

Перейдите в актуальном НПА:

по ссылке под заголовком документа;

через примечание на правой панели.

А если работаете со старым документом, то аналогичное примечание будет закреплено на правой панели.

Благодаря новшеству пользователи КонсультантПлюс теперь могут сравнить документы и увидеть различия между ними.

Напомним, что в системе КонсультантПлюс есть также сравнение разных редакций одного документа – любимая пользователями функция позволяет увидеть, что изменилось в документе после внесения в него изменений.

Подробную информацию о сравнении действующего и отменного документов можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.