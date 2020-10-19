Каждое лето налоговые органы присылают владельцам транспортных средств письмо с требованием об уплате транспортного налога за прошлый год. А некоторые категории граждан вообще имеют льготы по этому налогу. Итак, кто, сколько и когда должен платить транспортный налог?

Транспортный налог платят все владельцы транспортных средств. Порядок уплаты, расчета налога установлен на федеральном уровне – Налоговым кодексом. А вот конкретные ставки и сроки уплаты устанавливаются на уровне субъекта Федерации. Кроме того, могут быть установлены льготы по уплате транспортного налога сверх тех, что установлены НК РФ. В Рязанской области действует закон о транспортном налоге №76-ОЗ от 22.11.2002 г. (с многочисленными изменениями). В нем установлены ставки налога, а также льготы и порядок уплаты налога. Налог в своей области вы можете увидеть на сайте nalog.ru, воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (см. рис. 1 и 2 ), выбрав транспортный налог, регион и год, за который вам нужно узнать льготы и ставки.

Как рассчитывается налог?

Сумма налога зависит от мощности автотранспортного средства. Для того чтобы рассчитать налог, надо взять соответствующую вашему автомобилю ставку и умножить на количество лошадиных сил. Если вы владели транспортным средством не целый год, то налог рассчитывается пропорционально тому времени, которое вы им владели.

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

Иными словами, если переход права собственности к новому владельцу произошел до 15 числа месяца, то за весь месяц транспортный налог платит новый владелец, а если регистрация произошла после 15-го числа месяца, то за текущий месяц налог платит прежний владелец.

Итак, для расчета налога используется коэффициент, который рассчитывается как полное количество месяцев владения ТС, деленное на 12. Например, вы владеете автомобилем ВАЗ 2110, мощность его 94 л.с. При этом поставили машину на учет 29 апреля 2019 года. Необходимо рассчитать транспортный налог за 2019 год. Ставка налога по этому автомобилю в Рязанской области – 10 рублей за лошадиную силу. Сумма налога за год – 940 рублей. Но поскольку гражданин владел машиной не весь год, а фактически с мая. Потому что дата перехода права собственности позже 15 апреля, а значит налог за полный месяц апрель заплатит старый владелец. Итак, налог будет рассчитываться с мая, то есть за 8 месяцев. Нам необходимо рассчитать коэффициент для расчета налога. 8 : 12 = 0,67. Получаем, что сумма налога за 2019 год составит 627 рублей.

Повышающие коэффициенты

К расчету транспортного налога утверждены коэффициенты, которые увеличивают ставки транспортного налога. Речь идет о дорогостоящих автомобилях. Эти коэффициенты установлены в Налоговом кодексе, а перечень автомобилей ежегодно публикуется в сети Интернет уполномоченным на то органом – министерством промышленности и торговли РФ.

Итак, исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента:

– 1,1 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;

– 1,3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;

– 1,5 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года;

– 2 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;

– 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

– 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

При этом исчисление сроков, указанных в настоящем пункте, начинается с года выпуска соответствующего легкового автомобиля.

Порядок уплаты транспортного налога

Физические лица уплачивают транспортный налог на основании направленного в их адрес налогового уведомления на уплату транспортного налога. Такой порядок уплаты применяется в настоящее время также по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Напомним, что налоговые органы исчисляют налог по данным, которые им представляют органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении неверно отражены какие-либо характеристики транспортного средства, которые влияют на исчисленную и указанную в налоговом уведомлении сумму транспортного налога, налогоплательщик должен обратиться в налоговый орган по месту прописки для уточнения этих данных и пересчета налога. При этом физическое лицо должно представить технический паспорт на транспортное средство.

Возможность пересчета налога, если транспортное средство продано

Если гражданин продал транспортное средство в течение налогового периода, то он вправе обратиться в налоговый орган с заявлением для перерасчета налога. В то же время налоговые органы, получив сведения из регистрирующих органов, самостоятельно могут зачесть сложившуюся переплату по транспортному налогу в счет предстоящего платежа за следующий налоговый период, и в этом случае гражданину нет необходимости обращаться в налоговый орган.

Сроки уплаты транспортного налога

Уплата транспортного налога может производиться по окончании налогового периода разовым платежом, либо может быть установлено несколько сроков уплаты транспортного налога в течение налогового периода. Конкретные сроки уплаты устанавливаются региональным законом.

Напомним, что обязанность уплаты физическими лицами транспортного налога в сроки, установленные законами о транспортном налоге субъектов Российской Федерации, возникает при получении налогового уведомления.

С 2015 года по всей стране установлен один срок уплаты налога для физических лиц – до 1 декабря. Налоговые органы рассылают требования об уплате налога не позднее 31 октября года, следующего за расчетным. То есть физическое лицо в 2020 году уплачивает транспортный налог за 2019 год.

Льготы по уплате транспортного налога для определенных категорий налогоплательщиков

Льготы по налогу также делятся на две группы – федеральные льготы (установленные Налоговым кодексом) и региональные льготы – установленные местными органами власти. Поскольку транспортный налог – региональный налог, то льготы по налогу устанавливаются на основании региональных законов по субъекту федерации. Начнем с федеральных льгот. Их не много. В основном это льготы по типу транспортных средств. Не являются объектом налогообложения:

– весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил;

– автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;

– промысловые морские и речные суда;

– пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;

– тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;

– транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;

Региональным законом о льготах в Рязанской области от 29 апреля 1998 г. №68-ОЗ (в редакции от 14 ноября 2014 г. №73-ОЗ) установлены льготы по уплате транспортного налога. Есть льготы и для организаций, и для физических лиц. Увидеть льготы можно на сайте nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (см. рисунки выше)

Порядок исчисления

Транспортный налог исчисляется налоговым органом в отношении физического лица с направлением ему налогового уведомления об уплате транспортного налога. Физические лица обязаны уплатить исчисленную налоговыми органами сумму транспортного налога по указанным банковским реквизитам в сроки, приведенные в налоговом уведомлении.

При этом налоговое уведомление может быть передано налогоплательщику – физическому лицу лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В частности, налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Тем гражданам, кто своевременно не уплатил налог, налоговыми органами будет выставлено требование об уплате транспортного налога.

Особенности уплаты налога для тех, кто использует систему «Платон»

Собственники транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 12 тонн, осуществляют плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам. Она установлена ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ (далее – плата «Платон»). Порядок взимания платы «Платон» определен постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №504 (далее – Правила).

Ранее была льгота по уплате налога при осуществлении платежей в систему «Платон», но к сожалению, с 2019 года эта льгота перестает действовать. При уплате налога за 2018 год (в 2019 году), можно уменьшить налог на сумму «Платона», но с 2019 года владельцы транспортных средств платят и транспортный налог, и «Платон».

Уплата транспортного налога по автомобилю, который фактически не эксплуатируется

До тех пор, пока транспортное средство включено в государственный реестр о регистрации транспортных средств, оно является объектом обложения транспортным налогом.

Если зарегистрированный в органах ГИБДД МВД России автомобиль эксплуатируется несколько месяцев и не снят с государственной регистрации, транспортный налог исчисляется в общеустановленном порядке за весь налоговый период.

Если автомобиль не эксплуатируется (не участвует в дорожном движении) по причине изношенности или нахождения в ремонте либо по другим причинам, то гражданин может его утилизировать и, следовательно, снять с государственной регистрации, после чего такой автомобиль не подлежит обложению транспортным налогом.

Если вы продаете автомобиль

При продаже автомобиля происходит регистрация смены права собственности на него. Однако сейчас установлен порядок, когда регистрацию смены собственника осуществляет новый владелец. Часто бывает так, что прежний владелец продает машину в другой регион, а новый собственник не переоформляет на себя право собственности. Ведь можно отдавать машину и со старыми номерами. В этой ситуации к вам «летят» штрафы с камер видеонаблюдения, ведь они приходят владельцу, а также вы будете платить транспортный налог. Иногда «достучаться» до нового владельца автомобиля сложно. И чтобы «стимулировать» его, необходимо обратиться в ГИБДД по своему региону и снять с учета это транспортное средство с себя на основании договора купли-продажи, который у вас будет на руках. Тогда новый собственник будет вынужден обратиться за регистрацией уже в своем регионе.

Регистрация перехода права собственности фиксируется органами ГИБДД, а они сообщают об этом налоговым органам. Таким образом, если вы продаете автомобиль, дарите или просто снимаете его с учета, то налоговые органы знают о смене собственника, но причин снятия с учета не знают. При этом если вы владели транспортным средством менее 3-х лет, вам необходимо до 30 апреля года, следующего за годом, в котором произошло это событие, сообщить в налоговую путем подачи декларации о доходах о том, что произошло с вашим автомобилем – вы продали его, подарили, сняли с учета. Для этого у вас на руках должны быть копии подтверждающих документов (копия счета-справки, договора купли-продажи, паспорта транспортного средства). Дело в том, что если вы продали свой «дом на колесах», то получили доход. Многие при чтении этой фразы скажут: какой доход, если я купил дороже – продаю дешевле! Но налоговые органы этого не знают! К тому же вы имеете право на следующие налоговые вычеты (необлагаемые налогом суммы):

– 250 тысяч рублей, если автомобиль находился в вашем владении менее 3-х лет;

– в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

Все эти вычеты прописаны в п.1 статьи 220 НК РФ. Иными словами, если вы продаете автомобиль, которым владели более 3-х лет, то никакого налога вы платить не будете, и вам не надо подавать декларацию. А вот если вы владели автомобилем менее 3-х лет, то можете воспользоваться одним из 2-х вариантов – либо предъявить копии документов на приобретение автомобиля, либо воспользоваться вычетом в размере 250 тысяч рублей (тогда сумма превышения будет облагаться 13-процентным налогом).

Еще раз подчеркнем: при продаже автомобиля, которым вы владели менее 3-х лет, вам необходимо подать налоговую декларацию до 30 апреля следующего года, в которой указать этот факт, иначе вас ждет штраф в размере 1000 рублей (если не будет налога к уплате). Это необходимо сделать, даже если вы знаете, что платить никаких налогов вам не надо!

Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории (типа) транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.

Рязанцам мы предлагаем посмотреть ставки транспортного налога в таблице 1.

Таблица 1

Ставки транспортного налога

АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ с мощностью двигателя (с каждой л. с.): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 8 руб. 15 руб. 41 руб. 66 руб. 124 руб. МОТОЦИКЛЫ И МОТОРОЛЛЕРЫ с мощностью двигателя (с каждой л. с.): до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 4 руб. 6 руб. 15 руб. АВТОБУСЫ с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 28 руб. 54 руб. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно свыше 150 л.с. до 200 л.с. свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно свыше 200 л.с. до 250 л.с. свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 19 руб. 27 руб. 33 руб. 43 руб. 77 руб. ДРУГИЕ САМОХОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ (с каждой л.с.) 25 руб. СНЕГОХОДЫ, МОТОСАНИ с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 20 руб. 41 руб. КАТЕРА, МОТОРНЫЕ ЛОДКИ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 41 руб. 82 руб. ЯХТЫ И ДРУГИЕ ПАРУСНО-МОТОРНЫЕ СУДА с мощностью двигателя (с каждой л.с.) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 82 руб. 163 руб. ГИДРОЦИКЛЫ с мощностью двигателя (с каждой л.с.) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 102 руб. 204 руб. НЕСАМОХОДНЫЕ (БУКСИРУЕМЫЕ) СУДА, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 82 руб. САМОЛЕТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ И ИНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ИМЕЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ (с каждой лошадиной силы) 102 руб. САМОЛЕТЫ, ИМЕЮЩИЕ РЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (с каждого килограмма силы тяги) 82 руб. ДРУГИЕ ВОДНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ИМЕЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ (с единицы транспортного средства) 816 руб.

Ставки налога в других регионах вы можете найти на сайте nalogi.ru в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Выберете регион, интересующий вас год и вид налога. В данном случае – транспортный налог. И перед вами – информация из закона по транспортному налогу по конкретному региону со ставками, льготами и сроками уплаты.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”