Требование по работе с самозанятыми: как реагировать

ФНС все чаще стала вызывать компании и предпринимателей на допросы по поводу их сотрудничества с самозанятыми. Да и самих исполнителей налоговики тоже допрашивают. В принципе, ничего страшного в этом нет, если ваше сотрудничество открытое и правильно оформлено.

Прийти на допрос надо обязательно. Иначе компанию заподозрят в сокрытии трудовых отношений, вы можете стать кандидатами на выездную проверку в том числе.

Когда налоговики присылают уведомление

В прошлом году многие бухгалтеры и руководители говорили, что им начали поступать от ФНС уведомления по поводу работы с самозанятыми. Вероятно, рано или поздно каждая компания или ИП, работающие с плательщиками налога на профессилнальный доход (НПД), получат такие уведомления.

При работе с самозанятыми заказчики не уплачивают страховые взносы и НДФЛ. А сами плательщики НПД платят только 6% налога при работе с юрлицами, что меньше в два раза, чем ставка по НДФЛ. Поэтому работа с самозанятыми и вызывает повышенный интерес Федеральной налоговой службой – это деятельность, связанная с возможным злоупотреблением и высоким риском незаконной налоговой оптимизации.

Как налоговики понимают, что нужно обратить внимание на конкретного налогоплательщика:

– По расчетному счету есть перечисления физлицам, которые не указаны в отчетности компании или ИП (ФНС вправе запрашивать у банков данные по движениям средств по счетам предпринимателей и организаций).

– Численность сотрудников мала, однако компания ведет деятельность, требующую наличия работников или наемных исполнителей. Например, торговлю в магазине, грузоперевозки, организацию промо-акции (раздача листовок, разноска рекламных буклетов и т.д.), курьерские услуги и прочее.

– ФНС получила сведения о том, что организация использует труд самозанятых, из отчетности. Например, компания предоставила декларацию УСН, к ней налоговики запросили в рамках камеральной проверки КУДиР, а в ней, в качестве расходов, указаны услуги, оказанные самозанятыми.

– Налоговая проводила проверку в отношении физического лица или получила данные о работе самозанятого с заказчиком из данных «Моего налога» – приложения для самозанятых.

Частый случай: в налоговую вызывают компанию, у которой заключен договор с самозанятым при условии, что у исполнителя больше нет ни одного заказчика.

Допустим, вы получили требование предоставить документы. Как правило, самый важный – чек из приложения. Кроме того, вам нужно предоставить договоры, акты, накладные – как основные документы, подтверждающие сделки. ФНС может затребовать и другие документы, например, переписку, претензионные письма.

Если самозанятый просрочил выполнение задания, налоговая может поинтересоваться, предъявлялась ли ему претензия в соответствии с договором, требовал ли заказчик выплаты неустойки или это были лишь формальные условия.

При условии, что вы покупали у плательщика НПД товар (например, заказали эксклюзивную мебель для офиса или изготовление сувениров с символикой компании), то вам могут потребоваться документы о доставке, приемке к учету и списании этих вещей.

Но, самое главное, нужно внимательно просмотреть ваши договоры на предмет наличия в них условий, которые могут привести к переквалификации договора в трудовой. Это самый большой риск. Оспаривать решение налоговиков придется в суде и не факт, что арбитраж встанет на вашу сторону. Ведь судьи тоже будут рассматривать в первую очередь документы.

Как налоговики определяют подмену трудовых отношений

В сентябре прошлого года ФНС выпустила письмо №АБ-4-20/13183@ с критериями, по которым определяется незаконная оптимизация взносов и подмена трудовых отношений гражданско-правовым договором.

Налоговики в письме выделили три основных пункта:

Оплата по ГПД происходит два раза в месяц по датам, когда перечисляется зарплата. Самозанятый работает на территории заказчика и использует технику и материалы заказчика в работе. То есть компания или ИП полностью обеспечивают оборудованием исполнителей. Плательщик НПД полностью зависит от заказчика. В этом пункте налоговики выделил четыре подпункта:

– Заказчик заставляет оформлять самозанятость при заключении договора.

– Самозанятый работает не тогда, когда он хочет, а по определенному графику, утвержденному заказчиком.

– Маршруты или объекты, на которых работает самозанятый, постоянно меняются в зависимости от производственной необходимости заказчика.

– Плательщик НПД работает на территории заказчика под его полным наблюдением или с выделением постоянного руководителя.

Вот именно на эти пункты налоговики будут смотреть, когда анализируют отношения между заказчиком и самозанятым исполнителем.

Как защититься от претензий

Убедитесь, что самозанятый не являлся вашим сотрудником последние два года. Это одна из серьезных ошибок и практически 100% гарантия переквалификации договора гражданско-правового характера в трудовой. Проверьте все пункты договора с плательщиками НПД. Посмотрите, что в договоре был пункт о том, что самозанятый обязан сообщить заказчику, если он «слетит» с НПД, например, из-за превышения годового дохода в 2,4 млн рублей.

Оплата услуг

Если в договоре указана оплата в зависимости от отработанного времени, а не выполненного объема работы (результата), то этот пункт следует сразу изменить.

Не стоит указывать в договорах период оплаты – каждые две недели. Лучше указать оплату по мере выполнения заказа и из расчета за выполненный объем работы по истечению, например, месяца.

График работы

В договоре не должно быть указано:

графика работы и отдыха;

начала и окончания работы;

продолжительности рабочего дня и т. п.

Единственное, что можно прописать – это сроки оказания услуг или выполнения работ, в том числе и промежуточные.

Если вам необходимо, чтобы самозанятый оставался на связи, например, чтобы вносить правки в создаваемый проект, не указывайте обязанность исполнителя постоянно отвечать на ваши запросы в рабочее время. Можно указать определенный промежуток времени, например, ответ на запрос должен быть дан в течение суток.

Материалы для оказания услуги

В договоре с плательщиком НПД надо прописать, что для оказания услуг используются материалы и техника исполнителя. Заказчик не должен предоставлять в работу или во временную аренду никакой техники. Заказчик не обязан обеспечивать никаким оборудованием исполнителей, а вот работников – должен. Поэтому этот значимый критерий лучше всего прописать в условиях.

Переквалификация договора ГПХ в трудовой влечет доначисление НДФЛ и страховых взносов, начисление пени и штрафов. Вместо выгоды от работы с самозанятым вы получите лишние траты пристальное внимание проверяющих.

Дополнительные условия

Посмотрите, чтобы в договоре не было «опасных» дополнительных условий. Например:

– самозанятый должен подчиняться генеральному директору или другому руководителю;

– место оказания услуг или выполнения работ – офис заказчика;

– исполнителю положены премии, компенсации и похожие «привилегии» штатных сотрудников;

– выплата конкретных ежемесячных сумм авансов;

– исполнитель несет материальную ответственность (можно указать только ответственность за неисполнение условий по договору);

– в своих отношениях стороны руководствуются статьями Трудового, а не Гражданского кодекса.

Что еще можно использовать в защите от претензий налоговиков

Договор – это не единственное, что можно использовать в качестве аргумента на допросе в налоговой.

Например, компания или ИП могут отметить, что услуга, которую оказывает самозанятый, разовая. Из-за нее принимать на работу штатного сотрудника нет смысла. Например, нужно сделать дизайн помещения для открытия нового магазина или создать логотип компании. Ранее такие договоры заключались с контрагентами-юрлицами.

Кроме этого, налоговикам можно предъявить дополнительные доказательства реальности сделки и свою добросовестность:

– компания проверяла статус самозанятого при подписании договора и при каждой выплате;

– штатное расписание, в котором нет должности с аналогичными трудовыми обязанностями;

– работа с платформами – заказчик не разместил объявление на сайте поиска работы, а зарегистрировался на онлайн-платформе и по необходимости выкладывает туда задания.

Стоит обратить внимание и на чеки. В них должно быть название работ или услуг, которые выполнял для вас самозанятый.

Например, «Ремонт оборудования», «Раздача листовок», «Доставка заказа по адресу…». Если по чеку невозможно точно определить услугу (допустим запись в чеке: «Услуги самозанятого» или «Работы»), то точно потребуется предоставить дополнительные документы, те же акты выполненных работ.

Если вам предстоит личный визит в инспекцию, возьмите с собой основные документы (оригиналы и копии), но показывайте их только по запросу инспектора. Попросите инспектора записать, какие копии документов вы предоставили, подписать опись. Ее возьмите как подтверждение. Эти данные могут быть отражены и в акте (протоколе), который инспектор составит по итогам встречи.

В идеале запрос на документы должен поступать более официально – по электронным каналам через оператора ЭДО или по почте. В суде, если придется оспаривать решение налоговиков, подтверждение того, что вы передавали ФНС документы, обязательно пригодится.

klerk.ru