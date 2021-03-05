У вас есть ипотека?

В 2020 году был бум не только роста количества людей, инвестирующих на фондовом рынке. Количество людей за 1 год выросло с 3,9 млн человек до 8,9 миллиона. За 1 год год больше, чем за 20 лет до этого. 2020 год стал рекордным также для российского рынка жилья и ипотеки.

Ключевые причины – это снижение ставок по ипотеке. Как по новостройкам – с 9,7% до 5,9% за 2 года, так и по вторичному рынку – с 10% до 8% за 2 года

Динамика % ставки по ипотеке

На текущий момент у многих семей в нашей стране есть ипотека. И большинство, при наличии денежных средств, досрочно ее гасят, чтобы сократить переплату, которая составляет стоимость еще одной квартиры или даже больше. При этом при текущих ставках в 5,9-8% годовых по ипотеке не факт, что это лучшее действие. А лучшие действия совсем другие.

Мы рассматриваем вариант, что у вас ипотека под 5,9-8% годовых или даже ниже по льготным программам. Сейчас есть ипотеки и под 4,7% (Семейная ипотека) и под 2,7% (Сельская ипотека), и другие.

Если ваша ипотека не попадает под эти условия более, чем на 1 п.п. и ставка выше 9%, делайте рефинансирование ипотеки. В 2020 году многие воспользовались этой возможностью! Не упускайте шанс и вы!

Теперь вернемся к варианту с ипотекой до 8-9% годовых, которую уже не нужно рефинансировать.

Какие же есть варианты, кроме того, чтобы гасить досрочно ипотеку и снижать процентную переплату по ней, экономя десятки и сотни тысяч рублей? Инвестировать!

И здесь речь не идет про сделки по акциям длиной на 1-2 месяца (купили или продали акции), где можно как оказаться в плюсе, так и получить минус. А минус в нашем варианте – совсем не вариант! Здесь речь идет об умеренно-консервативном портфеле. В этом портфеле бОльшую часть составляют облигации, которые будут давать вам процентный доход на уровне процентной ставки по вашей ипотеке или выше – в зависимости от того, какая у вас сейчас ставка. Доходность по облигациям сейчас реально найти на уровне 5,5-7%.

А меньшая часть портфеля – это дивидендные акции, которые будут давать вам стабильные дивиденды от 6% до 9% годовых. Да, такие компании есть на рынке, которые платят у нас стабильные дивиденды.

Зачем же это нужно, если доходность по облигациям и дивидендным акциям примерно такая же, как и проценты по ипотеке? Это получается практически одно и то же.

Мое личное мнение таково. Гораздо лучше иметь активы на 1 млн рублей, дающие стабильный доход, который покрывает проценты по кредиту/ипотеке на аналогичную сумму. А еще иметь кредит/ипотеку на 1 млн рублей под ставку до 8-9% годовых. Чем не иметь ни активов, ни кредита, проценты по которому платятся с активов.

Я пришел к такому выводу по одной простой причине. Когда срочно нужны деньги, то с фондового рынка из облигаций их очень легко и просто взять и решить вопрос, чем искать их в ситуации, когда они нужны срочно.

А ситуации в жизни бывают разные. И интересные инвестиционные возможности, где можно хорошо заработать, были бы деньги здесь и сейчас. И тяжелые жизненные проблемы, когда срочно нужны деньги, но нет времени (и не до этого в эти моменты) заниматься их поиском.

Подумайте над этим вопросом сами. Тут точно есть над чем подумать – гасить ли досрочно ипотеку под такую низкую ставку или создавать без потерь для себя капитал, который выручит в трудную минуту или даст возможность заработать, когда она появится.

А в следующем выпуске будет статья с подробными расчетами, что вы точно от этого не теряете деньги и это выгодно математически и финансово. Ведь цифры не обмануть.

Сергей Панфилло

Эксперт и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

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