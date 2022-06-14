У вас есть кредиты или ипотека?

В 2020-2021 годы на рынке кредитования были низкие процентные ставки. Кто-то успел взять ипотеку под 5-8%, кто-то смог рефинансировать свою ипотеку под более низкую ставку в районе 7-9%, кто-то брал потребительские кредиты под 9-10% годовых.

Сейчас у многих семей в нашей стране есть кредиты или ипотека. И большинство, при наличии денежных средств, досрочно гасят ипотеку и кредиты, чтобы сократить переплату, причем переплата в общей сумме может составлять стоимость еще одной квартиры, если это ипотека. Если вы успели получить кредит по савке 5-10%, то досрочный возврат – это не лучшее решение.

А как же тогда действовать? Какие есть варианты, кроме того, чтобы гасить досрочно кредит или ипотеку и снижать процентную переплату по ним, экономя десятки и сотни тысяч рублей? Инвестировать деньги, которые вы планировали отправить в досрочное погашение! Сложное решение, так как психика мечтает сразу расплатиться с долгом.

И здесь речь не идет про сделки на 1-2 месяца – купи или продай акцию, где можно как оказаться в плюсе, так и получить минус. Который в нашем варианте совсем не вариант! Здесь речь идет о инвестировании в инструменты с гарантированной доходностью.

Это облигации или вклады, которые будут давать вам процентный доход на уровне процентной ставки по вашему долгу или выше, в зависимости от того, какая у вас сейчас ставка. Доходность по надежным облигациям и вкладам сейчас составляет около 12% годовых. Это выше 5-10%, которые вы платите по своему долгу.

Зачем это делать? Здесь есть две важные причины.

Первая причина инвестировать

Лучше иметь активы на 1 млн рублей, дающие стабильный доход, который покрывает проценты по кредиту/ипотеке на аналогичную сумму. И иметь кредит/ипотеку на 1 млн рублей под ставку до 5-10% годовых. Чем не иметь активов и не иметь кредита, проценты по которому платятся с активов.

Я пришел к этому выводу по одной простой причине. Если срочно нужны деньги, то с фондового рынка из облигаций их очень легко и просто взять. И таким образом решить вопрос. Это лучше, чем искать их в ситуации, когда они нужны срочно.

А ситуации в жизни бывают разные. И интересные инвестиционные возможности, где можно хорошо заработать – были бы деньги здесь и сейчас. И тяжелые жизненные ситуации, где срочно нужны деньги, и нет времени (и не до этого в эти моменты) заниматься их поиском.

Подумайте над этим вопросом сами: гасить ли досрочно кредиты и ипотеку под такую низкую ставку или создавать без потерь для себя капитал, который выручит в трудную минуту или даст возможность заработать, когда она появится.

Вторая причина – это просто выгодно!

Здесь простая математика и экономика. Взять деньги под более низкий процент, что вы уже сделали. И отдать их под более высокий процент, что вы можете сделать сейчас. Именно таким образом и работают банки. Берут деньги дешевле и отдают дороже. Сейчас такая возможность есть у вас. И ею стоит воспользоваться.

Рассмотрим на примере.

Семья взяла ипотеку под 6% годовых. Ипотека 3 млн рублей. Тогда в месяц она будет платить 15 тыс рублей – это проценты по ипотеке. Или за каждые 100 тысяч рублей долга 500 рублей в месяц/6 тысяч рублей в год.

Это будет стоимость денег для вас. Если вы 100 тыс. рублей отправите в досрочное погашение, то ваша экономия в год составит 6 тыс. рублей. А если вы их положите на вклад или купите облигации под 12% годовых, то за год заработаете 12 тыс. рублей. Это в два раза выгоднее.

Если смотреть на всю сумму полностью (3 млн рублей), то проценты составляют 15 тыс. рублей, а вклад/облигации дадут вам 30 тыс. рублей в месяц.

Получается, вы зарабатываете 15 тыс. рублей в месяц, просто взяв деньги под 6% и инвестируя их под 12%. При этом 3 млн рублей никуда не исчезают. И вы в любой момент можете погасить свою ипотеку/кредит. Правда, в этот момент вы перестанете зарабатывать.

В 2023-2024 году ожидается снижение ставок по депозитам и облигациям, и тогда снова нужно будет смотреть, что выгоднее. Главное – запомнить простое правило. Если вы платите за долг меньше процентов, чем можете на этом без риска заработать, то это выгодная история для вас, и в этот момент не нужно досрочно гасить такие долги. Платите столько, сколько нужно по договору. Так устроен банковский бизнес, и сейчас такое время, когда вы можете на этом заработать!

Сергей Панфилло

финансовый консультант,

квалифицированный инвестор,

совладелец “Клуба Правильных Инвесторов”

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