Участки у воды

В жаркое лето многие мечтают о переезде за город. После работы в душном офисе и плавящемся в знойной дымке и забитом пробками городе счастливый хозяин собственного домика метров около 120 с облегченной улыбкой садится в машину, открывает окно и мчится туда. Доезжает минут этак за 10-15 до дома и выходит на берег озера или небольшой реки. Прохладная, чистая и освежающая вода моментально снимает накопившуюся за день усталость и жизнь начинает играть новыми красками. Негативные мысли остаются где-то там, далеко, в душном городе, а здесь и сейчас – только покой, радость и счастье…

Вот такие картинки рисует себе настрадавшийся от жары человек. Знакомо?

Отчасти потому, что описанное знакомо почти каждому, отчасти из-за государственной программы развития малоэтажного жилищного строительства, спрос на участки, готовые дома и строительные подряды за последний год вырос на 44,3%.

Среди всего многообразия участков и домов особо привлекательными являются расположенные у водоемов. Давайте рассмотрим особенности таких мест, которые будет полезно знать всем собственникам и тем, кто только собирается ими стать.

Итак, вот самые важные, на наш взгляд, моменты, на которые следует обращать внимание:

Водным кодексом РФ введен ряд ограничений хозяйственной деятельности на участках, расположенных в границах водоохранных зон, поэтому ознакомьтесь с типом такой зоны, уточните размер границ самой зоны и прибрежной полосы и проверьте, соответствует ли планируемое использование участка разрешенным и запрещенным действиям на территориях указанного типа. Проверьте, не входит ли участок в зону с особыми условиями использования, например, в зону затопления или подтопления. Зоны затопления и подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о них в ЕГРН. Поэтому для проверки того, находится ли ваш участок в данных зонах, стоит заказать актуальную выписку и проверить наличие информации в соответствующем поле. Кроме того, проверить участок можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» на сайте https://pkk.rosreestr.ru/ Это очень важно, потому что затопление может привести не только к большим имущественным потерям, но и человеческим жертвам.

Также стоит обратить внимание, что для строительства домов, или реконструкции уже имеющихся необходимо обеспечить их инженерную защиту, препятствующую их затоплению.

Рекомендуем не экономить на проведении инженерно-геологических изысканий и привлечь специалистов, профессионально занимающихся геологией участков – в частности, для изучения гидрогеологических условий и подземных вод. Данные работы позволят избежать необратимых последствий и их стоимость несоизмерима в сравнении с возможным ущербом. Участки у воды, как правило, не бывают ровными. Обязательно обратите внимание на рельеф. Большие перепады в пределах участка, низкий, или, наоборот, высокий берег – всё это создает дополнительные трудности при возведении дома и приводит к удорожанию стоимости.

Знание этих тонкостей уже позволит вам более внимательно отнестись к выбору участка и оценить его реальный потенциал к использованию. И наслаждаться покоем в радости вместо постоянного решения ряда проблем.

А свободное время всегда можно потратить с гораздо большей пользой.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

эл. почта: o.s.kotova@delo62.ru

телефон: +7 (910) 507-12-39