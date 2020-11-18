Упрощенка как альтернатива для ЕНВД?

Сейчас идет период для принятия решения – переходить или нет на специальный налоговый режим. Если по каким-то причинам вам не подходит патент или режим самозанятых, то до 31 декабря 2020 года необходимо подать заявление на «упрощенку». Тогда с 1 января 2021 года вы перейдете на этот режим. Если вы уже на этом режиме (помимо патента или ЕНВД) и хотите сменить ставку с 2021 года, то заявление необходимо подать тоже до 31 декабря 2020 года. Тому, как это сделать, какую выбрать ставку – 6% или 15%, и посвящена статья.

Коротко об «упрощенке»

Упрощенная система налогообложения – система, которую выбирает налогоплательщик по своему усмотрению. Суть «упрощенки» заключается в том, что все «обыкновенные» налоги заменяются одним налогом: он так и называется – единый. Применять эту систему могут только субъекты малого бизнеса. Но при этом ограничения в применении УСН отдельно указаны в главе «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса. Итак, при уплате «упрощенного» налога предприниматели освобождаются от уплаты:

– НДС;

– НДФЛ;

– налога на имущество (кроме имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости).

Организации не платят НДС, налог на прибыль и налог на имущество (кроме тех объектов, по которым налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости).

Однако при этом у всех «упрощенцев» остается обязанность по уплате взносов во внебюджетные фонды за наемных работников, налога на доходы физических лиц с доходов наемных работников, страховых взносов от несчастных случаев. Также не освобождены такие предприниматели и организации от уплаты НДС при пересечении границы (в этом случае они являются налоговыми агентами) и госпошлины.

Если вы осуществляете деятельность, облагаемую ЕНВД, то доходы, полученные по этим видам деятельности, не подпадают под УСН.

В статье 346.12 Налогового кодекса установлены ограничения для применения определенных субъектов.

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:

1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства;

2) банки;

3) страховщики;

4) негосударственные пенсионные фонды;

5) инвестиционные фонды;

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

7) ломбарды;

8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом;

10) частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;

12) организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса;

13) организации, доля участия в которых других организаций составляет более 25 %. Данное ограничение не распространяется на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %, на некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.06.1992 г. №3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», а также хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом;

14) бюджетные учреждения;

15) иностранные организации, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации.

Также установлены ограничения:

– на «упрощенке» можно находиться только до тех пор, пока доход нарастающим итогом не превысит 150 млн рублей.

– остаточная стоимость имущества не должна превышать 150 млн рублей (200 млн.рублей c 2021 г.) ;

– численность персонала не должна превышать 100 человек (130 человек с 2021 г).

Две ставки – два варианта

Существуют две налоговые базы – «доходы» со ставкой налога 6% и «доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой налога 15%.

В первом случае налог платится «с оборота» – всё, что пробивается через кассу и попадает на расчетный счет, облагается 6% (кроме тех поступлений, которые не являются изначально доходами – получение кредита, к примеру). Кроме того, рассчитанный налог можно уменьшить на уплаченные пенсионные взносы за предпринимателя и за работников. При этом, если у вас нет наемных работников, то сумму 6-процентного налога можно уменьшить полностью на суммы взносов, а если вы применяли в текущем году наемный труд, то налог можно уменьшить на взносы за «себя» и от заработной платы работников, но не более чем на 50% от рассчитанного налога.

Во втором случае (при выборе базы «доходы минус расходы») при расчете базы учитываются не только доходы, но и расходы. При этом ставка налога – 15%, что гораздо ниже ставки налога на прибыль – 20%, но выше налога на доходы физических лиц для предпринимателей (всего 13%). Поскольку учет на «упрощенке» проще, чем на общепринятой системе налогообложения, а для организаций еще и налоговая нагрузка меньше, поэтому многие организации и предприниматели выбирают «упрощенку». Однако у нее есть не только плюсы, но и минусы. Подробнее о них – ниже.

При уплате налога по ставке 15% существует такое понятие, как «минимальный налог», который составляет 1% от доходов (от выручки). Этот налог платится один раз в год, при сдаче годовой декларации, если рассчитанный в обыкновенном порядке налог будет меньше 1% от выручки. Это является одним из недостатков 15-процентной «упрощенки». Однако этот «минус» с лихвой перекрывается порядком списания основных средств. Их можно списать в расходы полностью в течение года с момента ввода в эксплуатацию, при условии, что они оплачены. Кроме того, установлен льготный порядок списания остаточной стоимости основных средств, приобретенных до перехода на «упрощенку». Кроме того, для плательщиков 15-процентного налога установлен определенный перечень расходов, который «закрыт» законодателями. То есть добавить ничего в этот список нельзя.

Обратите внимание, что в региональных законах могут быть снижены и эти ставки (и 6%, и 15%) для определенных видов деятельности. А также в некоторых регионах действуют налоговые каникулы для тех, кто впервые открыл ИП и перешел на УСН. Но и каникулы предоставляются только по определенным видам деятельности.

С 2021 года при доходах свыше 150 млн. руб. ставка налога составит 8% вместо 6% , а ставка 15% поменяется на 20%. При этом повышенной ставкой облагается сумма, превышающая 150 млн. рублей (расчет ведется поквартально).

Сроки уплаты и подачи декларации

Сроки уплаты налога: до 25 апреля – за 1-й квартал, до 25 июля – за 2-й квартал, до 25 октября – за 3-й квартал, за год: предпринимателям – до 30 апреля, а организациям – до 31 марта следующего года. Срок сдачи отчетности один – в налоговую инспекцию подается только годовая декларация по срокам: до 30 апреля – предприниматели и до 31 марта – организации.

Налог организации или предпринимателя рассчитывается на основании книги доходов и расходов. В ней фиксируются доходы и расходы сплошным методом. Вести книгу можно как в бумажной форме, так и в электронной. Заверять ее нигде не надо. Бумажная форма отличается от электронной только способом ведения. Бумажную форму можно купить, а потом заполнять вручную. А электронная книга заполняется с помощью компьютера или программы. Книга – первый документ, который у вас спросят при проверке декларации. Это – налоговый регистр, на основании которого заполнена ваша декларация.

С 2013 года добавились еще две причины для подачи декларации – прекращение права применения упрощенной системы налогообложения по тем или иным причинам и прекращение вида деятельности, который попадает под УСН. Если вы «слетели» с «упрощенки», нарушив ограничения по виду деятельности, количеству работников, сумме доходов или стоимости имущества, то подать декларацию и заплатить налог вам необходимо до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором вы потеряли право применять «упрощенку». А если вы добровольно сообщаете в налоговую (подаете специальное уведомление) о том, что прекратили деятельность, которая облагалась «упрощенным» налогом, то подать декларацию и заплатить налог вам необходимо не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вы прекратили деятельность.

За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф – от 1000 рублей. При условии, что на момент подачи декларации у вас нет недоимки по этому налогу.

Преимущества «упрощенки»

Уплата единого налога при УСН предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям право не платить НДС. Применение УСН значительно упрощает налоговый учет доходов и расходов налогоплательщиков и учет отдельных видов имущества. Главное преимущество УСН – небольшая ставка налога. Иногда очень выгодно заплатить 6% «от оборота» – и всё. Ставка 15% от прибыли также невелика. Кроме того, в региональных законах могут быть снижены и эти ставки либо существовать налоговые каникулы для начинающих. Для тех, кто платит 15% от доходов за вычетом расходов, всё немного сложнее. Их налогооблагаемая база мало отличается от показателя прибыли, а налоговая ставка значительно ниже. При этом предприниматели, применяющие общий режим налогообложения, списывают расходы на приобретение основных средств постепенно через амортизационные отчисления в течение нескольких лет, а организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, могут списывать приобретенные основные средства на расходы в момент ввода их в эксплуатацию в течение года. Государство таким образом стимулирует активизацию инвестиционного процесса. Поскольку налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения «доходы минус расходы» и у которых имеются основные средства большой стоимости, скорее всего, будут уплачивать единый налог в первые годы применения УСН по ставке 1% от доходов (минимальный) согласно п. 6 ст. 346.18 НК РФ. Особый порядок учета расходов на приобретение сырья.

Для целей исчисления единого налога по ставке 15% принимаются только обоснованные и документально подтвержденные расходы. В расходы можно включать стоимость сырья и материалов по мере оплаты их поставщикам, а не по мере списания в производство, как на общепринятой системе налогообложения. Это удобно маленьким производствам.

Декларация подается один раз в год. Предприниматели подают ее до 30 апреля следующего года, а организации – до 31 марта следующего года, вместе с балансом. Однако рассчитывать налог и платить его необходимо 1 раз в квартал – до 25 апреля за 1-й квартал, до 25 июля за 2-й квартал, до 25 октября за 3-й квартал и до 30 апреля (предпринимателям) или до 31 марта следующего года (организациям) за 4-й квартал. Об этом не стоит забывать, иначе вас ждут пени.

Казалось бы, опираясь на вышеприведенные доводы, можно сделать вывод, что переход на УСН выгоден всем налогоплательщикам, однако у «упрощенки» есть свои недостатки.

Недостатки упрощенной системы налогообложения

Возможность потери клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДС.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на «упрощенку», освобождаются от уплаты НДС. Но, как ни парадоксально, именно это положительное обстоятельство зачастую является аргументом против выбора данной системы налогообложения. Причина – в разрыве цепочки НДС. Вашему покупателю невыгодно будет работать с вами: если у других поставщиков цена почти такая же, а «входного» НДС для них нет. Безусловно, это относится к ситуации покупателя-посредника либо переработчика. Исключение составят случаи, когда покупатели также освобождены от НДС или когда товары реализуются населению. Им ваша «безэндээсность» безразлична, лишь бы товар был качественный и недорогой.

Однако бывает и так, что упрощенцы выставляют клиенту документы с НДС.

Если вы выделили НДС в документах, которые передали клиенту, то вам этот налог придется заплатить. Причем в полном объеме. Сколько выставили – столько и заплатили. Причем уменьшить сумму налога на входящие суммы, полученные от уже вашего продавца нельзя. Так могут поступать только плательщики НДС. Получается, что 16,67% от выручки вы уже потеряете на налоге. Поэтому это просто невыгодно. Надо сделать такую наценку на товар или услугу, чтобы ваш интерес при продаже не скрылся вместе с налогом.

Необходимость доплаты сумм единого налога и соответствующей суммы пени при реализации объектов основных средств.

Поскольку «упрощенцы» могут включать в расходы полную стоимость приобретенных основных средств в течение года приобретения, многие этим пользуются. Большая стоимость расходов может приводить к уплате минимального налога (когда сумма рассчитанного в обыкновенном порядке налога меньше 1% от выручки (оборота). Иными словами, налогоплательщики со значительной стоимостью основных средств в первые годы применения упрощенной системы, скорее всего, будут уплачивать лишь минимальный налог по ставке 1% от доходов. Ведь они могут стоимость основного средства сразу списать. Воспользовавшись столь существенной льготой и недоплатив соответственно в бюджет, налогоплательщик, таким образом, обременяет себя обязательствами.

Так что по объектам основных средств, приобретенным в период применения упрощенной системы налогообложения (а их полная стоимость сразу включается в состав расходов), в случае реализации (передачи) таких основных средств до истечения трех лет с момента их приобретения налоговая база за весь период эксплуатации основного средства подлежит пересчету с учетом положений гл. 25 НК РФ с уплатой пени. В отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 лет соответственно – до истечения 10 лет с момента их приобретения. То есть при продаже раньше определенного срока основных средств вы обязаны пересчитать расходы на приобретение основных средств, как если бы вы работали на классической системе налогообложения через амортизационные отчисления. А поскольку они меньше (так как стоимость основного средства растягивается на годы), придется в расходы поставить их. А значит, налоговая база и сумма налога увеличится (т.к. мы уменьшили расходы) и надо будет заплатить новую сумму налога и пени. На практике в этой ситуации никто не хочет платить налог, но закон не на вашей стороне. Избежать санкций практически невозможно (только если вас не проверят за этот период), а платить налог очень жалко.

Приведем пример. Мы купили ксерокс стоимостью 60 000 рублей в 2018 году. В 2020 году решили его продать. Поскольку в 2018 году мы и оплатили, и ввели в эксплуатацию это основное средство, то мы сразу его стоимость включили в расходы. Теперь же, когда не прошло еще 3-х лет с момента включения стоимости основного средства в расходы, мы обязаны внести исправления в книгу учета доходов и расходов и пересчитать налог. А в расходы мы включим лишь амортизационные отчисления, рассчитанные в соответствии с главой 25 НК РФ. Машины для копирования включаются в третью группу – со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет. Допустим, срок полезного использования на наш ксерокс установлен 37 месяцев. Значит, ежемесячно мы сможем списать 1621,62 руб. (60000 : 37). С момента включения в эксплуатацию прошло 26 месяцев. Значит, мы включим в расходы только 42 162 руб. (1621,62 х 26), вместо 60 000 рублей, которые мы включили раньше. Фактически разница в сумме налога будет равна 2675,7 руб. ((60000 – 42162) х 15%). К этому еще надо добавить пени.

А если вы не сами заметили эту ситуацию, а при проведении налоговой проверки вам на нее указал инспектор, то ко всему прочему еще добавится штраф 20% от суммы недоплаты. Совет тут один – ждите, когда пройдет три года с момента включения в расходы стоимости основного средства, а потом уж его продавайте. В противном случае получится больше бумажной волокиты и потери времени.

Включение в налоговую базу авансов, полученных от покупателей и заказчиков.

В соответствии со ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод). С другой стороны, является ли вообще авансовый платеж доходом? Ведь в последующем он может быть признан как ошибочно зачисленная сумма. Но закон суров: поступили средства – заплати налог.

Несколько иначе рассматривается ситуация с авансами на сам момент перехода налогоплательщика на «упрощенку», учитывая положения подп. 1 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, который регламентирует порядок перехода с общего режима налогообложения на упрощенную систему. Согласно данному подпункту, на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы авансов от покупателей и заказчиков, полученные в период применения общего режима налогообложения и не погашенные на дату перехода.

«Упрощенцы» могут списать стоимость проданных товаров до их оплаты покупателем.

Что касается товаров, то их покупную стоимость можно включать в расходы только после того, как эти товары будут проданы. Однако нигде не написано четко, что значит «проданы» – отгружены или оплачены. Это можно увидеть только в договоре купли-продажи – в нем должен быть указан порядок перехода права собственности. В расходы можно также включать стоимость доставки товара, погрузки-разгрузки, упаковки, хранения и так далее. Однако эти затраты необходимо включить в стоимость товара.

Порядок списания стоимости проданных товаров достаточно сложен. При выполнении всех условий Налогового кодекса очень трудно ее рассчитать, если покупатель оплачивает товары частями либо сразу за много поставок. Если использовать программные продукты для бухгалтерии, то программа сама все рассчитает. Вам останется только проверить. Какая сумма попадает в расходы, ни один инспектор не в состоянии проверить, если объем книги внушителен. Ему будет проще найти другие ошибки.

Итак, требование кодекса: для того, чтобы включить в расходы стоимость товара, он должен быть оплачен нами поставщику, соответственно получен от поставщика, отгружен покупателю и оплачен покупателем. Условий так много! Однако Высший арбитражный суд РФ решил, что не обязательно дожидаться оплаты покупателем, достаточно дождаться лишь отгрузки (Президиум ВАС РФ (№808/10 от 29.06.2010 г.). Вердикт высших судей таков: «упрощенцы» могут включать в расходы стоимость приобретенных товаров в момент их реализации независимо от того, оплачены они покупателем или нет.

Однако у налоговых органов до сих пор мнение таково: Для того, чтобы списать в расходы такие затраты «упрощенцы» могут только при одновременном соблюдении трех условий (Письма Минфина России от 27.11.2009 г. №03-11-09/384, от 12.11.2009 г. №03-11-06/2/242):

– товары оплачены поставщику;

– товары отгружены покупателю;

– товары оплачены покупателем.

Негативные последствия в случае потери права или отказа от применения упрощенной системы.

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на общий режим налогообложения лишь с начала нового календарного года: для этого не позднее 15 января нужно будет уведомить соответствующий налоговый орган.

Но возможен переход на общий режим и в принудительном порядке, так как помимо ограничений по переходу на упрощенную систему гл. 26.2 установлены и ограничения по ее применению.

Такой налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором было допущено это превышение дохода либо нарушены другие условия применения УСН (самое частое – смена собственника – передача более 25% доли уставного капитала организации юридическому лицу). Иначе говоря, налогоплательщики будут обязаны в порядке, предусмотренном для вновь зарегистрированных предпринимателей, уплачивать налог на доходы и все иные налоги, от которых они были освобождены ввиду применения «упрощенки», причем с начала квартала, в котором они допустили превышение (исключение сделано для авансовых платежей).

Однако самые большие неприятности будут подстерегать налогоплательщиков, если они отклонятся в период применения упрощенной системы от иных условий, перечисленных в ст. 346.12 НК РФ. Например, займутся игорным бизнесом, производством подакцизных товаров или штат их сотрудников превысит 100 человек. Налоговый кодекс прямо не предусмотрел в этих случаях обязательного и «сиюминутного» перехода на общую систему. Минфин России полагает, что в этом случае «налогоплательщик в принципе не вправе применять упрощенную систему налогообложения и обязан уплатить все суммы налогов (с начислением пени и штрафов), подлежащих уплате в соответствии с общим режимом налогообложения с начала налогового периода». То есть календарного года, а не в льготном порядке – с начала квартала занятия запрещенной «упрощенкой» деятельности. Очевидно, что принудительный перевод на общую систему «задним числом» с начала года для многих налогоплательщиков будет просто разорительным (уплата «незапланированных» НДС и налога на прибыль). То же самое ожидает и тех налогоплательщиков, при проверке которых налоговый орган выяснит, что они не соблюдали ограничения ст. 346.12 НК РФ еще при переходе на упрощенную систему.

Необходимость восстановления НДС при переходе на упрощенную систему налогообложения.

Дело в том, что, работая на общепринятой системе налогообложения с НДС, вы принимаете к учету основные средства, товары и услуги с НДС. Этот НДС уменьшает начисленный НДС от продаж. А если на 31 декабря года, предшествующего переходу на «упрощенку» за вами «числятся» (есть на балансе) товары и не до конца самортизированные основные средства, то вам придется восстановить НДС с их стоимости (для основных средств с остаточной стоимости).

Обязанность платить минимальный налог (1% от выручки), если рассчитанный в обыкновенном порядке налог меньше этой величины.

Минимальный налог – это гарантированная сумма налога, которую государство хочет получить с «упрощенцев», учитывающих расходы. Дело в том, что упрощенная система налогообложения достаточно льготная. Например, стоимость приобретенных основных средств можно списать в течение года. «Классические» предприниматели ее растягивают на годы (срок полезного использования). Поэтому на «упрощенке» очень легко выйти на убыток. Для этого и создан минимальный налог. Обратите внимание, что предприниматели, платящие «классические» налоги, при получении убытка ничего не платят и какого-то минимума у них нет. Но налоговое бремя у них достаточно высоко (20% НДС, 13% НДФЛ – всего 33% фактически с прибыли). Но и эти суммы налогов можно уменьшить – можно освободиться от НДС, и тогда у предпринимателя останется только налог 13% с разницы между доходами и расходами. Обратите внимание, что при общепринятой системе налогообложения нет никаких минимальных налогов. Важно уходить «в плюс» (чтобы вас не задергали налоговые органы с настойчивым вопросом подтвердить расходы и основание возникновения убытка). Итак, в некоторых случаях налог по общепринятой системе налогообложения выгоднее «упрощенки»!

Какой же режим все-таки выгоднее: 6-процентный или 15-процентный?

Сказать сразу, какой режим выгоднее – очень сложно. Тут надо как следует просчитать расходы вашего бизнеса, проанализировать, сможете ли вы эти расходы подтвердить бумажными документами. Каждый документ должен быть оплачен (через банк либо иметь кассовый чек). При покупке товаров (основных средств) необходима накладная, а если продавец работает с НДС, то и счет-фактура (либо единый документы – универсальный передаточный документ (УПД)). Если вы покупаете услугу, подтверждением оказанной услуги, помимо факта оплаты, должен быть акт выполненных работ (или УПД).

Для начала рекомендуем проанализировать рентабельность своего бизнеса. Это результат деления суммы выручки на величину суммы расходов. Так, при сдаче в аренду торговых мест он достигает 300%. К примеру, снимаем площади по 40 рублей, а предлагаем по 400 рублей. Допустим, еще в 60 рублей обойдется «коммуналка». Результат – 300% ((400 – 40 – 60) : 100%).

Если выбрать 15-процентную ставку, то налог составит 45 руб., т.е. примерно 11,2% от полученной выручки. Взяв за основу 6-процентную ставку, истратим на налоги 24 руб., что практически в 2 раза меньше.

Согласно положениям гл. 26.2 НК РФ, сумму самого 6-процентного налога уменьшают (но не более чем на 50%) на взносы во внебюджетные фонды за наемных работников и за предпринимателя, и поэтому расчеты необходимо чуть-чуть скорректировать. При 15-процентном налоге взносы будут включены в расходы. А предприниматели, не применяющие наемный труд, вообще уменьшают 6-процентный налог полностью на уплаченные взносы «за себя».

Следовательно, можно сделать выводы:

а) если ваша рентабельность ниже 40%, то выгодно применять УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

б) если ваша рентабельность выше 40%, то в любом случае (имеете вы расходы на работников или нет), всегда выгоднее платить 6% от валовой выручки с объектом налогообложения «доходы».

Сменить объект налогообложения можно, только если вы переходите на «упрощенку» впервые – написав заявление о смене до 31 декабря того года, в котором написали заявление (то есть до работы на «упрощенке»). Отказаться от ее применения – только по итогам года, написав заявление об отказе по установленной форме до 15 января года, в котором хотите работать на классической системе. А перейти с одной налоговой базы на другую (то есть сменить ставку с 6% на 15% и наоборот) возможно ежегодно, написав заявление о смене режима по 31 декабря предыдущего года.

Вообще, этому специальному режиму посвящены целые книжки, и не одна. Мы стараемся не сильно загружать вас мелочами. Хотя их в этом спецрежиме очень и очень много. И уже кажется: что это такая за «упрощенка», когда в ней все так сложно!

Сделаем некоторые выводы

– Применять «упрощенку» можно тем, кто работает с клиентами, которым не нужен НДС.

– Выбирать 15% «упрощенку» можно, если у вас рентабельность бизнеса меньше 40% и есть документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы. При этом эти затраты включены в список расходов в соответствующей статье НК РФ. Если рентабельность выше, то выгоднее 6% система. Однако в любом случае необходимо просто посчитать, какой налог вы будете платить, выбрав ту или иную ставку.

– При работе по 15% «упрощенке» необходимо постоянно перед собой иметь список расходов, разрешенных Налоговым кодексом.

– Внебюджетные взносы на обязательное пенсионное страхование за наемных работников и «за себя» вычитаются из рассчитанного 6-процентного налога, но не более чем наполовину (а для предпринимателей, не применяющих наемный труд, налог уменьшается полностью на сумму взносов в пенсионный фонд).

– Отказаться от применения «упрощенки» вы сможете только с начала следующего года и сменить объект налогообложения с 6% на 15% также только с начала следующего года.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”