Мораторий: как считать неустойку и проценты

Понятие моратория вошло в жизнь хозяйствующих субъектов на территории России в апреле 2020 года. Точнее, понятие это существовало и ранее как неотъемлемая часть гражданского права, но хозяйственную деятельность оно затронуло с этого периода.

Что такое мораторий и сколько их было?

Мораторий – это приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей (ст. 2 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ).

В закон «О несостоятельности» именно в апреле 2020 года была введена новая статья, 9.1.: мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

До 1 октября 2022 года в России действовал мораторий, введенный Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 г. №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее – Постановление №497). В соответствии с данным постановлением с 1 апреля до 1 октября 2022 года был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. То есть в отношении всех граждан, всех ИП, всех юрлиц, кроме застройщиков домов-долгостроев.

Но хозяйственная жизнь продолжается, некоторые обязательства не исполняются и иски в суды подаются. На что же может рассчитывать кредитор при подаче иска в суд о взыскании убытка или неисполненного обязательства, а также неустоек, процентов и других финансовых санкций с учетом действовавших мораториев?

По этому поводу есть разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 г. №44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Разберемся, чтобы было понятно.

Первый мораторий, введенный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. №428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников», действовал с 6 апреля 2020 года до 6 октября 2021 года. В данном случае Правительство РФ указало, что мораторий применяется к должникам – лицам по признаку основного вида экономической деятельности, предусмотренного ОКВЭД, которым занималась пострадавшая компания. Такой перечень ОКВЭДов был установлен Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Кроме того, данный мораторий распространялся на организации, включенные в три специальных перечня. После 6 октября 2020 года мораторий был продлен до 7 января 2021 года в отношении только должников по признаку основного вида экономической деятельности, предусмотренного ОКВЭД, которым занималась пострадавшая компания (Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 г. №1587).

Считаем неустойку или проценты

Тема данной статьи – не банкротство, а возможность применения финансовых санкций в период с 6 апреля 2020 года по 2 октября 2022 года, то есть взыскание неустоек, штрафов, процентов.

При рассмотрении исков в судах о неисполнении обязательств и применении финансовых санкций за рассматриваемый период самая простая юридическая позиция – это исключение спорного периода из расчета неустоек, штрафов, процентов. Например, срок исполнения обязательств наступил 1 февраля 2020 года и обязательство не было исполнено. Кредитор проверяет, распространяется ли первый мораторий на должника. Если распространяется, то неустойка/процент считается со 2 февраля 2020 года по 5 апреля 2020 года включительно. Далее кредитор проверяет, включен ли ОКВЭД должника в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434. Если включен, то неустойка рассчитывается с 8 января 2021 года по 31 марта 2022 года, и далее со 2 октября 2022 года.

Конечно, и на период действия моратория можно предъявить требование о финансовых санкциях, если должник не пострадал от обстоятельств, явившихся причиной моратория. Кредитору придется доказывать это обстоятельство, поэтому нужно соизмерить трудозатраты на доказывание и перспективу требования, включая период моратория, с исключением из периода взыскания неустоек/процентов времени моратория.

О каких неустойках или процентах идет речь?

Отмечу, что финансовые санкции, на которые распространяется мораторий – это проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 НК РФ).

Мораторий не распространяется на проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа (статья 809 ГК РФ), кредитному договору (статья 819 ГК РФ) либо в качестве коммерческого кредита (статья 823 ГК РФ).

Так как проценты по денежному обязательству (ст. 317.1. ГК РФ) являются по факту платой за пользование денежными средствами, на них действие моратория также не распространяется.

В общем практика мораториев показала, что должник может безнаказанно не исполнять обязательства, а впоследствии вернуть оплаченное по договору без каких-либо дополнительных сумм. Значит, нужно корректировать договорную практику и включать в соглашение, кроме договорной неустойки, также проценты по статье 317.1. ГК РФ. Например, применение данной нормы в случае введения нормативных актов, исключающих применение ответственности по статьям 395 и 330 ГК РФ.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус

тел. (4912) 99-33-11