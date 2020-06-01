В КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО СОСТАВИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР МЕНЫ

Конструктор договоров – сервис для составления и проверки договоров в системе
КонсультантПлюс – пополнился новыми договорами: лицензионным и договором
мены. Конструктор поможет разобраться в особенностях этих договоров и составить
их, подобрав нужные условия.
Лицензионный договор можно составить в отношении произведений, программ для
ЭВМ, баз данных, изобретений и других наиболее распространенных результатов
интеллектуальной деятельности (РИД), а также средств индивидуализации.
В Конструкторе договоров предусмотрено множество вариантов условий, например,
можно выбрать:
– вид лицензии (исключительная или простая);
– способы использования РИД и средств индивидуализации;
– территорию, на которой они могут использоваться;
– порядок выплаты вознаграждения за использование РИД или средств
индивидуализации: в виде паушальных платежей (разовых фиксированных выплат) или
роялти (периодических выплат).
Договор мены заключают, когда нужно поменять одну вещь на другую. По договору
мены организации и индивидуальные предприниматели могут обмениваться
различными товарами или совершить обмен, например, производственного помещения
на склад.
С помощью "Конструктора договоров" можно:
– составить договор мены как движимого, так и недвижимого имущества;
– возложить на хозяина более дешевой вещи обязанность совершить доплату при
обмене;
– установить срок передачи обмениваемых вещей в один день или в разное время;
– установить неустойку за просрочку передачи имущества или другие нарушения;
– составить акты приема-передачи имущества, а также в случае необходимости акт о
выявленных недостатках.
Составить договор просто: нужно выбрать условия (варианты предлагаются), изучить
предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства,
которые будут появляться при выборе условий. После заполнения всех разделов
сохраните проект и при необходимости распечатайте его. Чтобы проверить уже
готовый договор, надо внести его условия в Конструктор: сервис покажет, есть ли
риски и какие именно.
Созданный в Конструкторе договор будет безопасен с юридической точки зрения, а его
условия согласованы друг с другом. В случае изменений в законодательстве и
появления новой судебной практики сервис предупредит об этом и предложит
обновить договор.
В "Конструкторе договоров" представлены наиболее востребованные гражданско-
правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и др. Всего
45 договоров. К
каждому договору прилагаются дополнительные документы, которые могут
потребоваться (акты, отчеты, заявки и др.).
Подробную информацию о "Конструкторе договоров" можно узнать в сервисном
центре КонсультантПлюс
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