В КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО СОСТАВИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР МЕНЫ

Конструктор договоров – сервис для составления и проверки договоров в системе

КонсультантПлюс – пополнился новыми договорами: лицензионным и договором

мены. Конструктор поможет разобраться в особенностях этих договоров и составить

их, подобрав нужные условия.

Лицензионный договор можно составить в отношении произведений, программ для

ЭВМ, баз данных, изобретений и других наиболее распространенных результатов

интеллектуальной деятельности (РИД), а также средств индивидуализации.

В Конструкторе договоров предусмотрено множество вариантов условий, например,

можно выбрать:

– вид лицензии (исключительная или простая);

– способы использования РИД и средств индивидуализации;

– территорию, на которой они могут использоваться;

– порядок выплаты вознаграждения за использование РИД или средств

индивидуализации: в виде паушальных платежей (разовых фиксированных выплат) или

роялти (периодических выплат).

Договор мены заключают, когда нужно поменять одну вещь на другую. По договору

мены организации и индивидуальные предприниматели могут обмениваться

различными товарами или совершить обмен, например, производственного помещения

на склад.

С помощью "Конструктора договоров" можно:

– составить договор мены как движимого, так и недвижимого имущества;

– возложить на хозяина более дешевой вещи обязанность совершить доплату при

обмене;

– установить срок передачи обмениваемых вещей в один день или в разное время;

– установить неустойку за просрочку передачи имущества или другие нарушения;

– составить акты приема-передачи имущества, а также в случае необходимости акт о

выявленных недостатках.

Составить договор просто: нужно выбрать условия (варианты предлагаются), изучить

предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства,

которые будут появляться при выборе условий. После заполнения всех разделов

сохраните проект и при необходимости распечатайте его. Чтобы проверить уже

готовый договор, надо внести его условия в Конструктор: сервис покажет, есть ли

риски и какие именно.

Созданный в Конструкторе договор будет безопасен с юридической точки зрения, а его

условия согласованы друг с другом. В случае изменений в законодательстве и

появления новой судебной практики сервис предупредит об этом и предложит

обновить договор.

В "Конструкторе договоров" представлены наиболее востребованные гражданско-

правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и др. Всего

45 договоров. К

каждому договору прилагаются дополнительные документы, которые могут

потребоваться (акты, отчеты, заявки и др.).

Подробную информацию о "Конструкторе договоров" можно узнать в сервисном

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