В “КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ” ТЕПЕРЬ МОЖНО СОСТАВИТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА И ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

В “Конструктор договоров” – сервис для составления и проверки договоров в системе КонсультантПлюс – включены правила внутреннего трудового распорядка и договор транспортной экспедиции. Конструктор поможет разобраться в особенностях этих документов и составить их, подобрав нужные условия.

Правила внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) – это локальный нормативный акт организации.

Он устанавливает:

– режим работы;

– время отдыха;

– основные права и обязанности;

– поощрения и взыскания;

– порядок приема на работу и увольнения и прочее.

Правила внутреннего трудового распорядка должны быть у большинства организаций, за их отсутствие может быть наложен штраф. ПВТР можно не утверждать только в случае, если работодатель – микропредприятие или некоммерческая организация. Однако тогда нужно включать все условия ПВТР в трудовые договоры с работниками, что увеличит объем таких договоров.

“Конструктор договоров” поможет составить ПВТР, в которых будут учтены не только стандартные условия, но и особенности:

– приема и работы отдельных категорий работников, например несовершеннолетних, пенсионеров, иностранцев;

– условий труда, в частности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при сезонной работе, при надомной и дистанционной (удаленной) работе;

– режима рабочего времени, в частности ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная работа, работа в ночное время.

Договор транспортной экспедиции заключают, когда есть потребность получить услуги, связанные с перевозкой груза, или организовать их выполнение. В этом его отличие от договора перевозки, по которому перевозчик обязуется совершить саму перевозку груза.

Если нужно организовать перевозку груза, его погрузку, отправку, получение, оформить документы и соблюсти все формальности, то можно обратиться к специальной организации или индивидуальному предпринимателю – экспедитору. Для организации этого процесса необходимо заключить договор транспортной экспедиции.

С помощью “Конструктора договоров” можно:

– составить договор транспортной экспедиции как для грузоотправителя, так и для грузополучателя;

– составить разовый (на конкретную перевозку) или рамочный договор транспортной экспедиции;

– согласовать в договоре транспорт, маршрут перевозки и другие важные условия.

О “Конструкторе договоров”

“Конструктор договоров” – инструмент для создания и проверки договоров в системе КонсультантПлюс. В конструкторе представлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и др. Всего 47 договоров. Работать с конструктором просто: нужно выбрать условия (варианты предлагаются), изучить предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства, которые будут появляться при выборе условий. После заполнения всех разделов сохранить проект. Чтобы проверить уже готовый договор, надо внести его условия в конструктор, и система покажет, есть ли риски и какие именно.

Широкий выбор условий позволяет создавать множество вариантов одного и того же договора с учетом особенностей конкретной сделки.

Подробную информацию о “Конструкторе договоров” можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.