В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА РЕШЕНИЙ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО КАТЕГОРИИ СПОРА И ТРЕБОВАНИЯМ

В Карточке поиска раздела “Судебная практика” системы КонсультантПлюс появилась возможность поиска решений судов общей юрисдикции по категории спора и требованиям. Раньше по категории и требованиям можно было искать только акты арбитражных судов.

Новая возможность будет полезна и истцам, и ответчикам. Они смогут быстрее и точнее подобрать нужные решения судов, сэкономят время подготовки к судебным разбирательствам, а также смогут проанализировать риски при заключении сделки.

Истцу новый поиск поможет увидеть:

какие требования заявлять в судебном споре, чтобы выиграть дело;

какие обстоятельства необходимо доказать и какие доказательства использовать;

какие риски существуют.

Ответчику новый поиск поможет:

быстро сформировать подборку судебных решений по аналогичным спорам с тем же требованием, которое предъявлено в иске;

на основе анализа аналогичных дел выстроить эффективную линию защиты.

Как искать решения СОЮ по категории спора и требованиям:

– Откройте Карточку поиска раздела “Судебная практика”. Для этого в профиле “Юрист” под строкой Быстрого поиска выберите ссылку “Судебная практика”. Или в самой Карточке поиска в правом верхнем углу выберите область поиска – судебная практика.

– Выберите категорию спора: по отдельным видам договоров, в сфере интеллектуальной деятельности, по земельным, жилищным, трудовым отношениям и др.

– После выбора категории спора можно выбрать требования, которые участники заявляют в суд.

Дополнительно можно уточнить поиск по другим параметрам, например, по полям “Текст”, “Судья”, “ИНН/ОГРН”.

Новая возможность доступна для всех пользователей офлайн-систем КонсультантПлюс, которые работают с судебной практикой любого из кассационных судов общей юрисдикции.

Подробную информацию о работе с судебной практикой можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.