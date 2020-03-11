В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 200 МИЛЛИОНОВ ДОКУМЕНТОВ

Количество документов в системе КонсультантПлюс превысило 200 миллионов! Система КонсультантПлюс — это не только федеральное и региональное законодательство и огромный массив судебной практики (недавно включили документы новых военных судов), это еще и множество аналитических материалов, созданных для решения конкретных задач самых разных специалистов.

Например, бухгалтеры коммерческих и бюджетных организаций найдут в КонсультантПлюс все, чтобы успешно сдать отчетность, разобраться в изменениях законодательства и применить их в работе. Для этого в системе есть Путеводители, типовые ситуации и готовые решения, образцы заполнения форм отчетности, «Конструктор учетной политики».

Для юриста в системе представлен анализ судебной практики (банки «Правовые позиции высших судов», «Перспективы и риски судебных споров») и инструменты для работы с договорами («Конструктор договоров», банк «Изменения в регулировании договоров»). Быстро оценить последствия нарушения законодательства поможет банк «Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм». А еще юристы найдут в системе КонсультантПлюс разъяснения и комментарии законодательства, готовые решения и многое другое.

Специалисты по закупкам, специалисты организаций здравоохранения, кадровые специалисты тоже найдут много полезных материалов по своим профессиональным вопросам.

Ежедневно в КонсультантПлюс публикуются обзоры с разъяснениями изменений законодательства, новости по самым горячим темам. Всем пользователям доступны видеосеминары по актуальным вопросам.

В основе системы КонсультантПлюс лежат современные технологии, в том числе новейшие разработки с применением машинного обучения, без них работать с таким массивом информации было бы невозможно. Быстрый поиск, в котором есть подсказки и популярные запросы, позволяет оперативно находить все основные документы по конкретному вопросу.

Система содержит удобные инструменты для работы с судебной практикой: аннотации, поиск похожих судебных решений, специальный поиск судебной практики, карточку поиска с возможностью поиска по судье или организации и многие другие. В самих документах на правой панели есть примечания о самом важном: можно быстро перейти к разъяснениям, судебной практике, образцам заполнения документов.

Все в системе КонсультантПлюс заточено под потребности специалистов, чтобы любой профессиональный вопрос можно было быстро решить с помощью КонсультантПлюс.

Подробную информацию о ресурсах КонсультантПлюс можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс

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