В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС УЛУЧШЕНЫ ПОПУЛЯРНЫЕ ФУНКЦИИ

Система КонсультантПлюс обновилась, у популярных функций появились новые возможности.

– Документы на контроле

Функция автоматически проверяет изменения в важных для пользователя документах и сообщает об изменениях. На контроль можно поставить как весь документ целиком, так и его отдельные фрагменты – главу или статью. В окно информации об изменениях документа на контроле добавлена ссылка на сравнение редакций. Теперь, если документ, поставленный на контроль, изменится, можно сразу по ссылке из окна с информацией об изменениях перейти в сравнение редакций.

Кроме того, при импорте списка документов на контроле будут автоматически ставиться на контроль действующие редакции документов. Раньше при импорте списка нельзя было поставить на контроль документ в недействующей редакции.

– Сравнение редакций

Функция позволяет сравнить разные редакции документа в удобной форме “было/стало”. После обновления Системы навигация стала удобнее – более яркими стали кнопки изменения и открытия редакций.

– Маркеры

С помощью маркеров в текстах документов можно делать цветные пометки. Теперь работа с пометками стала еще удобнее: появился поиск пометок по цвету (при этом пометки других цветов можно временно скрыть), добавлена возможность отмены последнего действия с пометками, а еще тексты с пометками можно перенести в MS Word.

– Проверка ссылок на актуальность

С помощью функции можно быстро проверить, сохранили ли актуальность упомянутые в разъяснениях госорганов ссылки на нормы. Кнопка “Проверить ссылки” размещена на Правой панели в тексте документа. После обновления Системы неактуальные ссылки стали нагляднее – теперь они выделены розовым цветом. Если это ссылка на утративший силу документ, то, нажав на нее, Вы получите подробную информацию о статусе документа.

Новые возможности доступны в Офлайн версиях Системы КонсультантПлюс. В Онлайн-версиях они появятся позже.

Подробную информацию об обновлении Системы и о работе с перечисленными функциями можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.9.