Валютная выручка поступила на счет не в полном объеме

В этой статье мы разберем реальную ситуацию, с которой столкнулись совсем недавно партнеры нашей компании. Он не досчитались на своем счету совсем незначительной суммы денег от иностранного контрагента, которая могла бы для них обернуться судом.

Ситуация

Российская компания, производитель бытовой химии, заключила контракт на разовую поставку с компанией из Сирии. После отгрузки даже ранее установленного в контракте срока на счет российской компании поступила не полная сумма валютной выручки – за минусом комиссий иностранных банков в размере 20 долларов, а также деньги пришли не со счета, который был указан в контракте, а с другого счета из другой страны.

Суть проблемы

Производитель из России не знает, как получить на свой счет недостающие 20 долларов, так как сирийская сторона настаивает на том, что ими отправлена полная сумма по контракту, прикладывает в переписке платежное поручение, где видно, что были отправлены все деньги + платежные поручения на уплату комиссий. Сирийская сторона идет на контакт и готова подписать необходимые документы, но не готова повторно оплачивать 20 долларов. Российская сторона готова «простить» эту сумму и списать ее себе в расходы, но не знает, как это сделать сейчас, когда контракт уже подписан и в нем обговорены условия оплаты и сроки. Помимо этого, деньги пришли со счета другой организации и из другой страны. Хочу отметить, что, работая со странами Арабского залива, сталкивалась с подобной ситуацией – она вполне нормальна, в 95% случаев происходит именно так.

Решение

Российский поставщик имеет сразу две проблемы:

вся сумма по контракту не поступила на его счет, что грозит ему нарушением валютного законодательства; деньги на счет поступили от третьей стороны, не указанной в контракте, поэтому банк не может перевести эти деньги с транзитного счета компании на валютный и, соответственно, этими деньгами компания пользоваться не может.

Согласно Закону от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом, получить на свои счета в уполномоченных банках валютную выручку. Также экспортер обязан представить в уполномоченный банк документы и информацию в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный счет экспортера. Так как поставка уже состоялась и российский поставщик готов зачесть себе в расходы недостающие 20 долларов, необходимо заключить с сирийской стороной дополнительное соглашение к контракту в части условий оплаты.

Пример формулировки

Изложить подпункт ___ Контракта № ____ от ______ г. в следующей редакции:

Подпункт ___ Банковские расходы, связанные с переводом денег, несет Продавец.

Дополнить подпункт _____ Контракта ____ от ______ г. подпунктом _____

Допускается оплата счетов, выставленных в рамках настоящего Контракта, третьим лицом со следующими реквизитами:

Название фирмы:

Адрес:

Банк:

СВИФТ:

Счет:

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

сайт: www.proexportrus.com

телефон: 8-880-551-85-82

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