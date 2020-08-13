ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ: 6 НОВЫХ ПРОДУКТОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила 6 новых продуктов с обзорами изменений по

ключевым темам.

Это обзоры:

– “Изменения по налогам и кадрам” – бухгалтеру, кадровику;

– “Изменения в бюджетной сфере” – бухгалтеру, экономисту бюджетной организации;

– “Изменения в регулировании госзакупок” – специалисту по госзакупкам, юристу;

– “Изменения в регулировании корпоративных процедур” – юристу;

– “Изменения в регулировании судебно-претензионной работы” – юристу;

– “Изменения в проверках органами власти” – всем специалистам.

Ранее в КонсультантПлюс был включен обзор “Изменения в регулировании договоров”,

который высоко оценили пользователи системы.

В обзорах рассмотрены практические вопросы, с которыми сталкиваются специалисты в

работе. Например, с помощью обзора “Изменения по налогам и кадрам” можно быстро

узнать, какие изменения произошли по основным налогам и взносам, в бухучете и

налогообложении, в процедурах приема на работу и увольнения и др.

В обзоре “Изменения в регулировании судебно-претензионной работы” освещаются такие

темы, как досудебный порядок рассмотрения споров, порядок подачи иска в суд,

взыскание судебных расходов, уплата госпошлины и др.

Обзор “Изменения в проверках органов власти” поможет проверить, изменилось ли что-то

в проверках ГИТ, прокуратуры, Роспотребнадзора, ФСС и ПФР, в налоговых проверках.

По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и предстоящих изменениях

законодательства, представлены письма профильных ведомств, ключевая судебная

практика. Есть ссылки на Готовые решения с рекомендациями, как действовать, и

актуальные образцы заполнения форм. Благодаря новым фирменным материалам

КонсультантПлюс специалисты смогут быстро проверить, были ли за последнее время

важные изменения по интересующему вопросу.

Самостоятельно просмотреть и отследить все изменения законодательства и позиции

судов трудно, а с помощью новых продуктов в КонсультантПлюс можно быстро получить

нужную информацию или изучить тему с нуля в малознакомой ситуации, а также

поддерживать внутренние документы в актуальном состоянии.

Информация в обзорах ежедневно обновляется, включаются новые материалы.

Подробную информацию о каждом из продуктов и его подключении узнайте в сервисном

центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока»,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12