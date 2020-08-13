ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ: 6 НОВЫХ ПРОДУКТОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания “КонсультантПлюс” выпустила 6 новых продуктов с обзорами изменений по
ключевым темам.
Это обзоры:
– “Изменения по налогам и кадрам” – бухгалтеру, кадровику;
– “Изменения в бюджетной сфере” – бухгалтеру, экономисту бюджетной организации;
– “Изменения в регулировании госзакупок” – специалисту по госзакупкам, юристу;
– “Изменения в регулировании корпоративных процедур” – юристу;
– “Изменения в регулировании судебно-претензионной работы” – юристу;
– “Изменения в проверках органами власти” – всем специалистам.
Ранее в КонсультантПлюс был включен обзор “Изменения в регулировании договоров”,
который высоко оценили пользователи системы.
В обзорах рассмотрены практические вопросы, с которыми сталкиваются специалисты в
работе. Например, с помощью обзора “Изменения по налогам и кадрам” можно быстро
узнать, какие изменения произошли по основным налогам и взносам, в бухучете и
налогообложении, в процедурах приема на работу и увольнения и др.
В обзоре “Изменения в регулировании судебно-претензионной работы” освещаются такие
темы, как досудебный порядок рассмотрения споров, порядок подачи иска в суд,
взыскание судебных расходов, уплата госпошлины и др.
Обзор “Изменения в проверках органов власти” поможет проверить, изменилось ли что-то
в проверках ГИТ, прокуратуры, Роспотребнадзора, ФСС и ПФР, в налоговых проверках.
По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и предстоящих изменениях
законодательства, представлены письма профильных ведомств, ключевая судебная
практика. Есть ссылки на Готовые решения с рекомендациями, как действовать, и
актуальные образцы заполнения форм. Благодаря новым фирменным материалам
КонсультантПлюс специалисты смогут быстро проверить, были ли за последнее время
важные изменения по интересующему вопросу.
Самостоятельно просмотреть и отследить все изменения законодательства и позиции
судов трудно, а с помощью новых продуктов в КонсультантПлюс можно быстро получить
нужную информацию или изучить тему с нуля в малознакомой ситуации, а также
поддерживать внутренние документы в актуальном состоянии.
Информация в обзорах ежедневно обновляется, включаются новые материалы.
Подробную информацию о каждом из продуктов и его подключении узнайте в сервисном
центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока»,
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ: 6 НОВЫХ ПРОДУКТОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Компания “КонсультантПлюс” выпустила 6 новых продуктов с обзорами изменений по