Вопросы рязанских предпринимателей бизнес-омбудсмену

Комментирует и дает ответы на самые задаваемые вопросы в течение ноября 2020 года начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области аппарата правительства Рязанской области Максим Майоров.

– Законно ли отказывать покупателю без средств индивидуальной защиты в продаже товара в период распространения новой коронавирусной инфекции?

– Ранее Роспотребнадзор разъяснил правовые аспекты отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования.

При наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности. В Рязанской области соответствующие ограничения введены Распоряжением губернатора Рязанской области от 17.03.2020 г. №70-рг.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).

– Аннулирует ли форс-мажор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обязательства по исполнению договора?

– 21 апреля 2020 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №1.

В данном обзоре Верховный Суд пришел к выводу, что сам по себе коронавирус не может считаться форс-мажором для всех без исключения. При этом решая, стал ли вирус обстоятельством непреодолимой силы, нужно учитывать, чем занимается компания, как работает в условиях ограничительных мер, в чем суть обязательства и когда компания должна его исполнить. Учитывается также, насколько разумно и добросовестно ведет себя должник.

Доказывать форс-мажор должна сторона, не исполнившая обязательство. В качестве доказательств используются заключения и свидетельства уполномоченных органов и организаций, которые подтверждают обстоятельства непреодолимой силы, – например, свидетельства Торгово-промышленной палаты; нормативные акты субъектов РФ.

Кроме того, нужно будет доказать причинно-следственную связь между ограничительным мероприятием и неисполнением обязательства по договору.

Судебная практика по данному вопросу свидетельствует о том, что каждый случай неисполнения обязательств рассматривается индивидуально.

Для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний по отношению к деятельности должника характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и в мире, несомненно, является исключительным событием. Об этом свидетельствуют беспрецедентные меры, принимаемые как властью Российской Федерации, так и властями всех стран мира, а также объявление Всемирной Организацией Здравоохранения пандемии COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного уровня.

Вместе с тем, отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, однако освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых

последствий, вызванных ограничительными мерами.

– Планируется ли в 2021 году продление единого налога на вмененный доход? Какую альтернативу предложат бизнесу в случае отмены ЕНВД?

– Режим единого налога на вмененный доход прекращает свое действие с 1 января 2021 года несмотря на все усилия бизнес-сообщества и института уполномоченного по его сохранению. Тема с продлением данного режима больше не обсуждается. Важно до конца года определиться с выбором другого налогового режима. Предприниматели, не определившиеся с выбором, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения. Выбрать наиболее подходящий режим можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Система предложит его автоматически. По каждому режиму можно прочитать краткую справку, а также информацию о том, как на него перейти.

В течение этого года институтом уполномоченного была проведена большая работа по сбору и подготовке предложений по модернизации других систем налогообложения для безболезненного перехода предпринимателей, находящихся на ЕНВД на другие системы.

Недавно принят Федеральный закон от 23.11.2020 г. №373-ФЗ с поправками в главу 265 Налогового кодекса о патентной системе налогообложения.

Главная цель закона – адаптировать ПСН под потенциальный переход на нее тех ИП, которые пока что применяют ЕНВД.

Закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания – с 50 до 150 квадратных метров (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД).

При этом субъектам РФ предоставляются права на снижение размера таких ограничений. Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. При этом для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.

Кроме того, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым предложено унифицировать снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, которые переходят с единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Вопрос по снижению ставки УСН на региональном уровне для отдельных категорий налогоплательщиков (в том числе находящихся на режиме ЕНВД) также рассматривается нашим регионом.

– Куда предпринимателю обращаться за мерами поддержки? Как узнать, имею ли я право на отсрочку по налогам в связи с пандемией?

– Как и прежде, за мерами поддержки предприниматели могут обратиться в Центр бизнеса Рязанской области, который располагается по адресу: Рязань, ул. Каширина, 1А. На базе центра работает «горячая линия» для обращений предпринимателей по всем мерам поддержки (телефон 8-800-333-00-64). На сайте Центра mb-62.ru размещена информация обо всех мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией.

Актуальная информация о федеральных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией также размещена на портале.

Узнать, положена ли отсрочка по налогам в связи с пандемией, можно на сайте налоговых органов nalog.ru, где есть специальный сервис, который позволяет каждому предпринимателю путем ввода ИНН проверить, на какие меры поддержки в сфере налогообложения он имеет право (приостановлены проверки, предоставлена отсрочка по налогам, продлены сроки сдачи отчетности и т.д.)

Кроме того, в каждом регионе органами ФНС России созданы ситуационные центры для оперативного мониторинга ситуации в экономике и решении проблем бизнеса. Номер телефона ситуационного центра УФНС России по Рязанской области: (4912) 24-28-60.

И конечно, по всем проблемам, возникшим между государственными органами власти и предпринимателями, в том числе касающимися работы институтов поддержки бизнеса, работы налоговой службы и других контрольных (надзорных) ведомств можно обращаться в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.

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