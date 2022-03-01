Воронка продаж – это путь, который шаг за шагом проходит клиент с момента первого контакта с товаром или услугой до совершения покупки.

Воронка продаж помогает:

понимать, какие действия, необходимы для превращения посетителя в клиента;

строить прогнозы по объемам продаж;

контролировать качество работы менеджеров и корректировать тактику продаж;

выявлять свои слабые стороны и стремиться к их устранению.

Умение правильно построить воронку и проанализировать ее эффективность будет способствовать увеличению прибыли компании. Для этого необходимо постоянно работать над ростом конверсии.

Конверсия воронки продаж – показатель отношения возможных действий к реально совершенным. Выражается в процентах. Рассчитывается и анализируется на каждом этапе. Например, менеджер за месяц выставил счетов на 1 млн руб., а клиенты оплатили только половину. Таким образом конверсия составляет 500 тыс. руб./1 млн = 50%. Наша задача – понять, что мешает клиенту перейти на следующий этап, ведь повышение конверсии всего на 10% принесет дополнительных оплат на 100 тыс. рублей.

Чтобы построить воронку продаж, прежде всего нужно разделить процесс продажи на этапы, через которые проходит клиент.

Приведу пример офлайн-воронки на примере нашей компании.

1-й уровень воронки – знакомство

Как правило, сюда попадают все входящие лиды – это люди, проявившие интерес к вашему продукту или услуге, посредством запросов на электронную почту, заявок с сайта, телефонных звонков или прихода в офис. На этом этапе имеет значение:

– насколько быстро вы реагируете на заявку клиента;

– насколько легко к вам дозвониться;

– насколько приятен в общении и грамотен продавец.

Главная задача менеджера на этом этапе – создать доброжелательные отношения с покупателем и взять его контактную информацию для последующей обратной связи.

Здесь трудно добиться 100% конверсии, так как могут поступать нецелевые запросы, которые сразу будут отсеиваться.

2-й уровень воронки – выявление потребностей и подготовка индивидуального предложения

На этом этапе важно начинать диалог не с презентации товара, а с выяснения задач, стоящих перед клиентом посредством открытых вопросов. Если всё сделать правильно, потенциальный клиент расслабится, увидит в менеджере не врага, а помощника.

Выяснение потребности поможет также предложить клиенту дополнительные товары, под его задачи. Например, покупатель обращается к нам, чтобы напечатать дипломы для сотрудников. В процессе беседы мы выясняем, что продукция заказывается к юбилею компании, соответственно, мы можем в коммерческое предложение включить нагрудные знаки, памятные подарки и другую продукцию, подходящую для этого мероприятия. Это позволит увеличить стоимость чека.

Здесь важно:

умение выслушать клиента;

наличие качественного УТП;

наличие эффектного шаблона для коммерческого предложения;

проведение обратной связи и работа с возражениями.

УТП – уникальное торговое предложение, согласно которому клиент видит информацию о реальной ценности продукта и отличие его от конкурентов. Чем конкретнее предложение, тем лучше. Например, у нас большой ассортимент флешек, мы наносим на них логотипы.

Как бы я оформила КП:

– Хорошее предложение: 100% проверка флешек. Только японские чипы. Гарантия 1 год.

– Плохое предложение: качественные флешки с логотипом.

Правильное предложение строится по схеме: «Выгода по главному критерию + выгода по 2-му критерию + выгода по 3-му критерию».

Дополнительно, в коммерческое предложение вы можете вставить бесплатную доставку, скидку за комплексный заказ и т.п.

Форма КП также играет большую роль. Большее доверие оно вызовет, если будет оформлено на фирменном бланке с персональным обращением к клиенту. Не перегружайте его информацией, добавьте фото продукта.

Повысить конверсию на этом этапе можно, усилив обратную связь. Часто менеджер считает свою работу выполненной, сделав расчет и отправив предложение клиенту, ожидая, когда он придет и сделает заказ. Это неправильно! После отправки предложения необходимо несколько раз провести обратную связь. Во-первых – сразу после отправки КП, чтобы выяснить, получил ли его клиент и наметить время следующего звонка, во-вторых – в намеченное время, чтобы напомнить о себе и поработать с возражениями. Еще одним способом увеличения конверсии будет выборочное прослушивание телефонных звонков с последующим разбором ошибок.

3-й уровень воронки – выставление счета и заключение договора

На этом этапе важно контролировать поступление оплаты и при ее отсутствии выяснить, что останавливает клиента. Например, клиент может получить счет, но у него нет расчетного счета, а ехать в офис не хватает времени, и он может разместить заказ не у вас, а в компании, расположенной ближе к его дому. Выходом здесь будет введение оплат по QR-коду для дистанционных платежей или оплата при получении заказа.

4-й уровень воронки – сдача заказа

После отгрузки товара или получения услуги, важно понять доволен ли клиент.

На этом этапе вы сможете:

– Поблагодарить клиента за покупку.

– Провести обратную связь, чтобы понять:

а) что вашему покупателю не понравилось в процессе прохождения заказа и внести необходимые корректировки;

б) что понравилось в работе с вами – это позволит усилить ваше УТП.

– Попросить оставить отзыв.

– Дать скидку на следующий заказ, чтобы мотивировать на последующие продажи.

Воронка продаж – это гибкая система, в которой вы сами можете устанавливать количество этапов, например, можно добавить выезды на встречи, тест драйвы и т. д. Главное – постоянно держать все процессы на контроле, находить «узкие» места в конверсии и расширять их.

Надежда Голубцова

директор ООО «Политех»

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