Любая экспортная сделка должна быть в первую очередь выгодна. Дополнительный финансовый бонус при реализации экспортной поставки дает сумма возмещаемого НДС.

Налоговые взаимоотношения – это, пожалуй, одна из самых пугающих составляющих любого бизнеса. «Если не возместят НДС, то потеряем время, замучают с проверками», – бояться многие предприниматели. Стоит запомнить, что задача налогового органа – возместить налог. Боятся нечего, если все документы составлены верно и процесс экспорта не используется в качестве мошеннической схемы.

Кто имеет право на возмещение НДС

Этим правом пользуются те, кто находится на общепринятой системе налогообложения и платит НДС в обыкновенной, не экспортной деятельности. Процесс не касается тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения, а также тех, кто платит ЕНВД, ПСН и единый сельскохозяйственный налог.

Процесс уплаты НДС

В стандартной ситуации при осуществлении любой предпринимательской деятельности организация платит налоги. Он содержится в каждой сделке и является косвенным – платится фактически с добавленной стоимости. Отсюда и его название. На рисунке 1 отражена классическая ситуация, когда товар покупается и продается на территории Российской Федерации. Так работают все организации.

В стандартной ситуации продажная цена больше закупочной. Значит, НДС от реализации больше, чем НДС, уплаченный поставщикам. Следовательно, НДС необходимо оплатить в бюджет. В примере разница между НДС с реализации и входящим НДС положительная. Если она отрицательная, то тогда и возникает понятие «возмещение НДС».

Как возникает право на возмещение НДС?

Если сумма начисленного налога от реализации и прочих операций меньше, чем сумма налога, уплаченного поставщикам, то возникает сумма налога к возмещению (рисунок 2). Одна из ситуаций, когда это происходит – как раз экспортные операции. Ведь все операции по реализации товаров и услуг за рубеж облагаются по ставке 0%. Налоговые органы проверяют как сам факт экспорта и возможность применения ставки НДС, так и правомерность суммы НДС, уплаченной поставщику. Важно заранее проверить своих контрагентов на благонадежность с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» на сайте nalog.ru, а также собрать досье на контрагентов – где и когда вы с ними познакомились, запросить учредительные документы и прочие документы, подтверждающие, что ваш контрагент работает. Некоторые компании запрашивают договор аренды, отчетность по НДС, справку о наличии производственных мощностей. Конкретного списка документов не существует, однако чем больше документов вы соберете, тем лучше. Все эти документы у вас будут запрашивать при прохождении налоговой проверки для возмещения НДС. Кроме того, вам нужно подготовить ответы на вопросы про контрагентов, которые вам обязательно зададут.

Порядок возмещения НДС

Этот процесс жестко регламентирован Налоговым кодексом РФ. Стандартный срок проверки документов – 2 месяца. Еще в течение месяца, после написания соответствующего заявления, вам на расчетный счет перечисляется сумма НДС.

Существует также еще более ускоренный срок возмещения НДС – заявительный порядок. В этом случае НДС возмещается в течение 6 рабочих дней. Но при этом налогоплательщик должен оформить банковскую гарантию на сумму НДС.

Итак, при экспорте налог действительно возмещают! Но для этого необходимо соблюдать закон и подготовиться к процессу проверки: как самого факта экспорта, так и факта приобретения товаров, которые были отправлены на экспорт либо использовались для производства товаров, отгруженных на экспорт.

Надежда Скворцова

финансовый директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

сайт: www.proexportrus.com

телефон: 8-880-551-85-82

(звонок по России бесплатный)