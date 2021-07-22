Возвращаем деньги, потраченные на лечение и обучение

Социальные налоговые вычеты

При определении налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение также и социальных вычетов. Данные вычеты позволяют частично восполнить понесенные затраты на оплату медицинских и образовательных услуг. Мы можем возместить 13% от стоимости лечения за себя, за детей до 18 лет, за супруга и родителей. А также получить от государства льготу при оплате за свое обучение и обучение ребенка в возрасте до 24 лет на дневном отделении. Возникает вопрос: как и когда можно получить социальные вычеты?

Социальные вычеты предоставляются налоговым органом по письменному заявлению налогоплательщика одновременно с подачей им подтверждающих документов и налоговой декларации по окончании налогового периода. Если налогоплательщик не сдает налоговую декларацию, то социальные вычеты не применяются. Следует заметить, что сумма превышения социальных вычетов над доходами на следующий год не переносится, как при использовании вычета при покупке квартиры.

Расходы на платную медицину

Социальные вычеты медицинского характера предоставляются налогоплательщику (а также супруге (супругу), родителям и (или) детям налогоплательщика в возрасте до 18 лет) в налоговом периоде по обычным видам лечения и по дорогостоящим видам лечения (см таблицу 1). Они предоставляются только при выполнении следующих условий:

– при наличии у медицинского учреждения лицензии на осуществление медицинской деятельности;

– согласно перечням медицинских услуг и лекарственных средств (назначенных лечащим врачом), утвержденных Правительством РФ (от 19.03.2001 г. №201);

– при предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и приобретение медикаментов.

Размер вычета в обоих случаях принимается в размере фактических затрат на лечение и приобретение медикаментов. Однако при обычном лечении сумма вычета не может превысить 120 000 руб., но при соблюдении определенного лимита, в то время как при дорогостоящем лечении лимита вычета вообще нет. Однако если при приобретении квартиры или дома остаток переносится на следующий год, то тут перенос не предусмотрен. Следует отметить, что вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя.

Лимит в размере 120 000 рублей действует для вычетов на свое обучение, на лечение (не только свое, но и членов семьи), затраты на негосударственное пенсионное страхование в совокупности. Таким образом, если налогоплательщик пользуется одновременно несколькими вышеперечисленными вычетами, он вправе перераспределить их любым удобным способом. Максимальная сумма для всех трех – 120 000 рублей. То есть реально возвращают 13% от этой суммы – 15600 руб.

К примерам видов лечения, по которым можно вернуть налог, можно отнести:

стоматология;

хирургия;

операции на глазах;

ЭКО;

санаторно-курортное лечение (в части стоимости лечения);

сдача анализов.

Практически за все виды платной медицинской помощи и назначенные врачом лекарства можно вернуть 13%. Самое главное, чтобы медицинская организация дала чек за полученные деньги, а также имела медицинскую лицензию.

Таблица 1

Медицинские вычеты

Виды затрат Кому оказываются услуги Особенности предоставления вычета 1. Обычное лечение – налогоплательщик – супруга (супруг) налогоплательщика – родители налогоплательщика – дети налогоплательщика (в возрасте до 18 лет) 1) Размер вычета – сумма фактических затрат на лечение. Максимальный размер вычета – 120 000 рублей с учетом совокупных расходов на свое обучение и на негосударственное пенсионное страхование. 2) Наличие лицензии у медицинского учреждения. 3) Согласно перечням медицинских услуг и лекарственных средств, утвержденным Правительством РФ. 4) При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 5) Вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя. 2. Дорогостоящее лечение – налогоплательщик – супруга (супруг) налогоплательщика – родители налогоплательщика – дети налогоплательщика (в возрасте до 18 лет) 1) Размер вычета – сумма фактических затрат на лечение. Вычет не ограничен. 2) Наличие лицензии у медицинского учреждения. 3) Согласно перечню медицинских услуг, утвержденному Правительством РФ. 4) При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 5) Вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя. 3. Лекарства – налогоплательщик – супруга (супруг) налогоплательщика – родители налогоплательщика – дети налогоплательщика (в возрасте до 18 лет) 1) Размер вычета – сумма фактических затрат на лечение. Максимальный размер вычета – 120 000 рублей с учетом совокупных расходов на свое обучение и на негосударственное пенсионное страхование. 2) Наличие лицензии у медицинского учреждения. 3) наличие рецепта от врача. 4) При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 5) Вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя.

Пример 1

В 2021 году фармацевт Георгиев А.А. произвел оплату своего лечения в размере 60 000 руб., которое отнесено к разряду дорогостоящего. Также им произведена оплата лечения супруги в размере 55 000 рублей. Необходимо определить сумму налогового вычета и сумму возвращенного налога.

Лечение Георгиева А.А. является дорогостоящим (в соответствии с перечнем, указанным в постановлении Правительства №201). Поэтому сумма социального вычета составит 60 000 рублей. Лечение супруги не является дорогостоящим в соответствии с этим же перечнем. Другими видами вычетов фармацевт не пользовался, поэтому он может использовать максимальный – 120 000 рублей. Следовательно, социальный вычет предоставляется в размере 55 000 рублей. Для определения налоговой базы 2021 года работник имеет право уменьшить полученный им доход на сумму произведенных им расходов в размере 115 000 руб. (55 000 руб. + 60 000 руб.).

Сумма возвращенного налога составит 14 950 руб. (115 000 руб. х 13%).

Список документов для получения вычета при оплате медицинских услуг или медикаментов через налоговую инспекцию:

– декларация по форме 3НДФЛ;

– копия паспорта;

– справка по форме 2НДФЛ со всех мест работы;

– копия договора на лечение;

– копия чека об оплате;

– копия лицензии лечебного заведения (если не указана на справке);

– копия справки по форме, утвержденной приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 г. №289/БГ-3-04/256;

– документы, подтверждающие родство (если оплачивали не за себя);

Порядок получения вычета

Вычет можно получить как на работе (через работодателя), так и через подачу декларации по форме 3НДФЛ. Разницу между способами вы можете понять, прочитав статью «Получаем деньги через работодателя». Сумма вычета будет одинаковая, количество собираемых документов также.

Ученье – свет!

Социальные вычеты образовательного характера предоставляются налогоплательщику за его обучение в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 руб. (с учетом лимита на три вида социальных расходов – читайте о нем выше). Также вычеты предоставляются налогоплательщику-родителю за обучение детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщику-опекуну (попечителю) за обучение своих подопечных в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Вычет предоставляется на весь период обучения, включая академический отпуск, оформленный установленным порядком.

Заметим, что вычет не предоставляется, если оплата расходов на обучение происходит из средств материнского (семейного) капитала, направляемых для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Чтобы получить вычет, надо по окончании календарного года подать в налоговый орган по месту жительства заявление, налоговую декларацию, платежные документы на обучение.

Более наглядно образовательные вычеты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Образовательные вычеты

Виды затрат Кому оказываются услуги Особенности предоставления вычета Любая форма обучения – налогоплательщик (собственное обучение) Размер вычета – сумма фактических затрат на обучение. Максимальный размер вычета – 120 000 рублей с учетом совокупных расходов на свое обучение и на негосударственное пенсионное страхование. 2) Наличие у образовательного учреждения лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения. 3) При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы за обучение. Только очная форма обучения – налогоплательщик-родитель (за обучение детей в возрасте до 24 лет) – налогоплательщик-опекун (попечитель) (за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет) 1) Размер вычета – сумма фактических затрат на обучение. Максимальный размер вычета – 50 000 рублей на каждого ребенка (в общей сумме на обоих родителей). 2) Наличие у образовательного учреждения лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения. 3) При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы за обучение. 4) Вычет предоставляется на весь период обучения, включая академический отпуск, оформленный установленным порядком. 5) Вычет не предоставляется, если оплата расходов на обучение происходит из средств материнского (семейного) капитала, направляемых для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Обратите внимание, что с платы за дополнительные виды образования, такие как автошкола, обучение иностранным языкам, повышение квалификации, также можно вернуть 13%. Даже плату за детский сад можно вернуть.

Когда говорят о социальном налоговом вычете на образование, то всегда представляют обучение в высшем, в крайнем случае, среднем специальном учебном учреждении. Однако такой вычет можно получить даже по расходам на обучение ребенка в детском саду. Об этом свидетельствует и письмо Минфина России от 09.06.2011 г. №03-04-05/5-414.

Напомним, что в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

В п. 4 ст. 10 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что к образовательным учреждениям относятся, в том числе и дошкольные учреждения. При этом право на ведение образовательной деятельности возникает у образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии или разрешения.

Однако очень важно помнить о следующей детали. При определении размера полагающегося налогоплательщику социального налогового вычета должны учитываться его фактические расходы на обучение ребенка. Иные расходы налогоплательщика, связанные с пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, в частности, осуществление медицинского наблюдения за ребенком, организация его питания и обеспечение безопасности, при определении размера вычета не учитываются.

Поэтому если родитель имеет на руках документ, где отдельно выделена стоимость обучения, то он может претендовать на получение социального налогового вычета. Если у него такого документа нет, то получение социального вычета становится крайне проблематичным. (См., например, также письмо УФНС России по г. Москве от 05.07.2010 г. №20-14/4/069851@).

Пример 2

Могут ли родители разделить расходы пополам и каждый подать заявление на предоставление вычета, если расходы на обучение ребенка превышают 50 000 рублей?

Согласно Налоговому кодексу РФ, льготы получает тот родитель, который платит за образование. Если платят оба родителя, то сумма расходов на одного ребенка все равно не может превышать 50 000 рублей. Однако если в семье двое детей обучаются платно, то родители могут получить социальный вычет уже не на 50 000 руб., а на 100 000 рублей.

Список документов для получения вычета при оплате обучения:

– декларация по форме 3НДФЛ;

– копия паспорта;

– справка по форме 2НДФЛ со всех мест работы;

– копия договора на обучение;

– копия квитанций об оплате;

– копия лицензии учебного заведения (если не указана на справке);

– документы, подтверждающие родство (если оплачивали не за себя);

Обратите внимание! Очень важно, кто указан в договоре на обучение и кто платит. Именно этому человеку и будут возмещать налог.

На практике возникают следующие вопросы:

– Может ли родитель вернуть деньги за обучение ребенка, если ребенок учится по очно-заочной форме?

Ответ на этот вопрос однозначный – нет. Т.к. в Кодексе четко прописано, что родители могут вернуть только обучение детей на очном отделении. В этой ситуации может вернуть 13% от стоимости обучения только ребенок, если будет работать в текущем году.

– Что делать, если в договоре указан ребенок, а платят родители?

В этой ситуации необходимо переоформить договор на одного из родителей.

– В договоре указан один родитель, а платил по квитанциям – другой. Что делать?

В этой ситуации родитель, который указан в договоре, должен написать рукописную доверенность супругу на оплату обучения ребенка. Тогда декларация будет подаваться на родителя, который указан в договоре. Однако есть две противоположных точки зрения по этому вопросу.

Позиция 1.

Вычет предоставляется любому из супругов независимо от того, кто из них указан в документах об оплате обучения детей.

В Письме Минфина России от 18.03.2013 г. №03-04-05/7-238 финансовое ведомство со ссылкой на п. 1 ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ разъяснило, что супруг вправе претендовать на получение социального вычета по расходам на обучение дочери независимо от того, что договор с образовательным учреждением и платежные документы оформлены на имя другого супруга. Такая же точка зрения выражена в другом письме – от 13.03.2012 г. №ЕД-4-3/4202@. Налоговое ведомство указало, что если оплата обучения ребенка производится за счет общей собственности супругов, то эти расходы являются для них общими независимо от того, на кого из них оформлены платежные документы. Таким образом, если документы на обучение ребенка оформлены на имя одного из супругов, второй вправе получить социальный вычет по расходам на оплату обучения ребенка. Вычет предоставляется при наличии у данного родителя в налоговом периоде доходов, облагаемых по ставке 13 процентов.

Также на эту тему есть Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2006 г. №48-В05-29. Суд установил, что супруги состоят в браке, проживают совместно, ведут общее хозяйство, оба из них имеют доход и являются налогоплательщиками; плата за обучение ребенка произведена за счет их общих средств. По смыслу п. 2 ст. 219 НК РФ, если оба супруга участвуют в оплате обучения ребенка, налоговый вычет предоставляется каждому из них. При этом оба родителя вправе получить его в сумме, фактически уплаченной за обучение. Суд отметил, что ст. 219 НК РФ не содержит условий предоставления социального вычета только тому супругу, который указан в справке на оплату обучения.

Позиция 2.

Однако в достаточно старом письме ФНС России от 31.08.2006 г. №САЭ-6-04/876@ разъясняется, что налоговый орган может предоставить социальный налоговый вычет только тому из налогоплательщиков-родителей, который произвел расходы на обучение ребенка.

– Предоставляется ли родителю (опекуну, попечителю) социальный вычет на обучение, если платежные документы выписаны на имя его ребенка (подопечного)?

По данному вопросу есть две точки зрения.

Согласно позиции, выраженной в письмах Минфина России, родитель не может получить вычет, если квитанции об оплате обучения оформлены на имя его ребенка (Письмо Минфина России от 10.07.2013 г. №03-04-05/26681, Письмо Минфина России от 15.11.2007 г. №03-04-05-01/367).

В то же время налоговые органы придерживаются другого мнения: по платежным документам, оформленным на имя ребенка, родитель может получить вычет при условии, что оплата обучения произведена по его поручению (Письмо ФНС России от 31.08.2006 г. №САЭ-6-04/876@). Конституционный Суд РФ также указал (Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2010 г. №1251-О-О), что Налоговый кодекс РФ не запрещает родителю подтверждать расходы на оплату обучения его ребенка квитанциями об оплате, оформленными на имя обучающегося. Аналогичная точка зрения выражена в работах авторов.

– Как быть, если обучение оплачивала тетя или бабушка?

В этой ситуации налог нельзя вернуть, т.к. вычет предоставляется только родителям или опекунам, а также родным братьям и сестрам.

Добровольное пенсионное и медицинское страхование тоже имеет льготы

С 2007 года 13% расходов на негосударственное пенсионное, медицинское обеспечение, добровольное пенсионное и медицинское страхование также возвращается налогоплательщику на основании декларации. Вычет ограничен 120 000 рублей с учетом того, что вычетом на не дорогостоящее лечение и свое обучение налогоплательщик за этот год не пользовался. Вычет предоставляется при оплате указанного страхования за себя, за родителей, за супруга и за детей в возрасте до 18 лет. Вычет также предоставляет на основании декларации по форме 3НДФЛ и заявления налогоплательщика налоговым органом. Кроме того, этот вычет может быть оформлен работодателем на основании заявления работника (как и при покупке квартиры), но в этом случае получать никаких уведомлений из налоговой инспекции нет необходимости.

Список документов для получения этого вида вычетов:

декларация по форме 3НДФЛ;

копия паспорта;

справка по форме 2НДФЛ;

копия квитанций об оплате;

копия договора на страхование;

документы, подтверждающие родство лиц (если оплачивали не за себя);

Дополнительные взносы на накопительную часть пенсии

В соответствии с государственной программой софинансирования пенсии гражданам предлагают самостоятельно финансировать свою пенсию, передавая «на временное хранение» свои денежные средства. Впоследствии, при выходе на пенсию, эти средства будут учтены. Кроме того, со средств, перечисленных в соответствии с этой программой, также возвращают 13%. Важно, чтобы эти средства были направлены в бюджет Пенсионного фонда по воле работника и за счет работника, несмотря на то, что в принципе работодатель перечисляет эти средства в бюджет.

Итак, для того чтобы вернуть 13% от суммы накопительной части пенсии, направленной в рамках программы софинансирования пенсии, необходимо предоставить в налоговую инспекцию:

декларацию по форме 3НДФЛ;

копию паспорта;

справку по форме 2НДФЛ;

копию квитанций об оплате (либо платежное поручение, если оплачивал за работника работодатель, и тогда необходима еще справка о том, что эти средства удержаны из заработной платы работника);

Когда вернут?

В соответствии с Налоговым кодексом налоговые органы обязаны проверить вашу декларацию в течение 3-х месяцев и перечислить деньги на основании заявления в течение 1 месяца. Итого – 4 месяца. Не быстро! Но ведь возвращают! Иногда это получается быстро, а иногда и полгода, и год можно ждать. Ведь в налоговой инспекции тоже люди работают. Советуем вам через три месяца позвонить в налоговую инспекцию в отдел камеральных проверок физических лиц и поинтересоваться, все ли нормально, а то бывает, что спустя полгода интересуешься, почему деньги не перечисляют, а у них, оказывается, к вам вопросы.

Итак, физическое лицо в некоторых ситуациях обязано подать декларацию (например, при продаже имущества), а в некоторых делает это на добровольной основе, для того, чтобы получить 13% от своих социальных расходов. В принципе, в декларации четко написано, как ее заполнить, надо лишь следовать инструкции. Также есть бесплатный программный продукт, который можно найти на сайте nalogi.ru, с помощью которого вы сможете легко заполнить эту декларацию. Но если у вас не получится, либо не будет времени разбираться – добро пожаловать в наши консультационные пункты, где вам на платной основе составят эту декларацию и подскажут, где ее сдать. Телефоны для справок: (4912) 720-700, 51-44-63, 99-28-42.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”