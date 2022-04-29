Время готовить сани

Чтобы не смотреть со стороны, как сосед носит в машину ящики с рассадой для подготовки к дачному сезону, чтобы самому с радостью собирать летние вещи для временной дислокации за пределы шумного города, вам стоит прочесть данную статью.

Если ваша мечта о собственном загородном доме пока так и остается мечтой, если вы рисуете себе «страшные» образы долгого строительства, тогда вам точно стоит прочесть эту статью.

Ведь для того, чтобы построить полноценную коробку, нужно всего 100 дней. И время еще есть.

Давайте разберем на пальцах, какие действия вам нужно предпринять для того, чтобы захватить остаток теплого сезона 2022 года в собственных стенах.

Задача первая: упрощенная

Допустим, у вас есть в собственности земельный участок недалеко от города. И некоторая сумма денежных средств.

Первый шаг: определяемся, какой площади и из каких материалов строим дом. И заказываем проект.

Дальше берем проект и изучаем отзывы и сайты застройщиков. Выбираем понравившегося. Отправляемся к нему с проектом. Считаем смету. Согласовываем график оплаты. Подписываем договор и изредка приезжаем понаблюдать за ходом строительства и внести оплату за следующий этап и материалы.

Через 100 дней принимаем готовую коробку.

Всё просто.

А что если задачу усложнить? Допустим, имеющейся суммы совсем не хватает на то, что задумано?

Задача вторая: реальная

Итак, участок есть. И есть немного средств.

Первое действие: найти источник финансирования.

Чтобы приступить к решению основной задачи, первое действие можно решить двумя способами: отправиться самостоятельно в пеший поход по банкам. И потратить энное количество времени на поиск нужного типа кредита и информации об условиях его предоставления.

Или вариант второй: выбрать по отзывам и сайтам понравившееся агентство недвижимости или риелтора, которые специализируются на ипотечном кредитовании и загородной недвижимости. Где вам за определенную плату предоставят сервис под ключ: одобрение ипотеки на лучших условиях, помощь в подборе застройщика. Здесь самое главное – не ошибиться с выбором риелторов. Если вы не поленились и спросили рекомендации, изучили отзывы, вы рискуете получить весьма ощутимый бонус в виде экономии времени и средств. Ведь большинство банков предоставляет риелторским компаниям различные преференции, страховые компании предлагают лучшие тарифы, да и застройщики чаще всего конкурируют прежде всего ценой за потенциальных клиентов.

Таким образом, вторую задачу можно решить так же легко, как и первую. Если потрудиться всего лишь над одним действием – основательно подойти к поиску риелтора.

Ипотека на ИЖС

Сейчас это очень интересный инструмент.

Например, в одном из крупнейших банков на данный момент предложена целая линейка продуктов:

Классическая ипотека на ИЖС по ставке от 16,5% годовых. Здесь нет ограничений по сумме кредита. Она обусловлена уровнем платежеспособности клиента и параметрами объекта. Ипотека с господдержкой по льготной ставке от 11,7% годовых. Максимальная сумма кредита по данной программе составляет 6 млн рублей. Семейная ипотека для тех семей, в которых один из детей родился после 1 января 2018 года. Ставка по такой программе всего лишь 6%. И максимальная сумма также 6 млн рублей.

Кроме того, не стоит забывать о государственной поддержке семей с тремя и более детьми. Наше государство через оператора программы банк Дом.РФ предоставляет таким семьям дополнительные 450 тыс. рублей на погашение любого ипотечного кредита. Также по всем программам допускается использование материнского капитала. Первоначальный взнос начинается от 15%. И варианты залога и поручительства варьируются.

И раз вы дочитали статью до конца, то теперь ни в коем случае не можете считать себя неграмотным в плане финансирования строительства дома и точно выберете самый рациональный вариант решения любой задачи.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru

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