Всем пришли счета от регионального оператора по обращению с отходами?

С 1 января 2019 года в России начали реформировать один из самых серых сегментов экономики – рынок вывоза и утилизации отходов. Институт региональных операторов призван обелить рынок и повысить его эффективность. В начале 2019 года вступил в силу ключевой пункт реформы: во всех регионах страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (им дали отсрочку до 2022 года), заработали региональные операторы, которые контролируют весь путь отходов – от мусорного бака до полигона или завода по переработке.

В нашем регионе региональный оператор по обращению с твердо-коммунальными отходами (далее – РО ТКО) приступил к своим обязанностям с 1 ноября 2019 года. Многие предприниматели получили счета на вывоз ТКО, но договор не подписывали. Начинаем разбираться в «мусорной» ситуации.

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ: Статья 24.7. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

Пункт 1. Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов.

Пункт 5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения..»:

8_1. Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Т.е. заключение такого договора именно с РО ТКО носит обязательный характер по законодательству РФ, отказаться собственники мусора от этого не могут, это их обязывает сделать закон. Если вы не оформите с ним договор, вас могут обязать сделать через суд.

Какие возможности есть у предпринимателей по сокращению платы за вывоз ТКО?

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.06.2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», согласно которому следует:

Коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется:

а) расчетным путем исходя из: количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов.

Вне зависимости от типа заключенного договора с РО ТКО любая компания (размер, деятельность, организационно-правовая форма и другие факторы не имеют значения) должна сдавать экологическую отчетность в Росприроднадзор, Росводресурсы, органы статистики и вносить экологические платежи.

Сдавать отчетность должны все организации, подходящие под критерии, указанные в учетной форме. От этой обязанности не освобождены даже малые и микропредприятия, общественные и религиозные организации.

Не подавать отчетности могут только ЮЛ и ИП, которые одновременно соблюдают все условия:

– относятся к малому и среднему предпринимательству;

– образуют не более 0,1 тонны ТКО в год;

– заключили договор с региональным оператором по обращению с отходами;

– не работают в области обращения с отходами.

Штрафы за непредставление экологической отчетности возросли многократно. Сдача экологической отчетности перестала быть формальными действиями.

Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа:

– на должностных лиц – в размере от 20 000 до 40 000 рублей;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 000 до 60 000 рублей;

– на юридических лиц – от 200 000 до 350 000 тысяч рублей.

Наша компания открывает новое актуальное для всех направление «Экологическое сопровождение бизнеса»:

Организуя у себя на предприятии или уже сдавая большую часть отходов на переработку/утилизацию, вам выгодно заключить договор с РО ТКО на вывоз ТКО «по факту». Если ваше предприятие передает часть своих отходов на переработку/утилизацию не региональному оператору, необходимо отчитаться о движении отходов в Росприроднадзор . Срок сдачи отчетности за 2020 год – до 1 февраля 2021 года. Если ваше предприятие производит товары и их упаковывает или использует транспортную упаковку, вам необходимо также отчитаться в Росприроднадзор об объеме выпущенной упаковки. Срок сдачи отчетности за 2020 – до 1 апреля 2021 года.

Пришлите на почту mail@720700.ru запрос: «Мне требуется консультация по экологическому сопровождению» или позвоните по телефону (4912) 513-422, и с вами свяжется специалист по экологическому сопровождению.

Мусорная тема темная, но вместе во всем разберемся!



Ирина Куликова

организатор раздельного сбора отходов в г. Рязани