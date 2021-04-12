Встречают по визитке, провожают по уму

Визитная карточка (попросту визитка) – важный деловой аксессуар, который должен помогать продавать ваши товары или услуги. Это ваше коммерческое предложение в миниатюре, именно здесь вы можете разместить информацию, которая зацепит или оставит равнодушным.

Создавая визитку необходимо следовать нескольким важным правилам. Большинство предпринимателей делают одну стандартную ошибку – размещают на небольшой площади огромный объем информации. Важно помнить: визитка – это не полноценный буклет, она должна отличаться краткостью и точностью.

Какую информацию содержит визитка

Грамотная визитка должна содержать следующие данные:

– Логотип или наименование компании, а также описание в паре слов, кто вы есть. Взяв в руки визитку, собеседник точно должне понимать, чем вы занимаетесь, даже если не знаком с вами лично.

– ФИО. При этом, сначала пишем ИМЯ и только потом ФАМИЛИЮ. Отчество указываем, только если это принято в вашей бизнес-среде. Имя и фамилия должны выделяться, поэтому используем более крупный шрифт.

– При указании должности добавьте пользы. Например, на визитках часто можно встретить такую должность как «менеджер», и остается непонятным, чем же вы все таки занимаетесь. Пишите более конкретно – HR-менеджер, менеджер по продажам, менеджер по рекламе, менеджер по закупкам.

В контактах оставляем только нужное. Подумайте, нужны ли вам несколько телефонов, факс, скайп и т.п. Оставляем больше воздуха – убираем лишние точки, запятые, дветочия. Телефоны пишем правильно:

– городской: +7 (4912) 00-00-00;

– мобильный: +7 920 000-00-00.

Сокращения типа раб. +7 (4912) 00-00-00 не пишем – РАБство давно отменили!

Если у вас есть странички в соцсетях, для их обозначения можно поставить значок мессенджера.

Закон оборотной стороны визитки

Что можно разместить на обороте: три причины работать с вами, перечень оказываемых услуг, логотипы клиентов которые с вами уже работают, немного личного о владельце или компании, скидку на первый заказ, схему проезда, QR-код.

Немного о QR-коде. В него можно зашифровать любую информацию – ссылки на сайт и соцсети, фото и видео, купон на скидку, приглашение на мероприятие. Чтобы получить доступ к этой информации достаточно отсканировать QR-код при помощи мобильного телефона. Создать такой код достаточно просто – в Интернете есть огромное количество онлайн-генераторов, также можно обратиться в компанию-изготовитель визитных карточек. Пробуйте – всё просто!

Что нельзя размещать на обороте, так это перевод визитки на другом языке! Это противоречит нормам делового этикета. Если у вас есть иностранные деловые партнеры, сделайте два комплекта визиток.

Несколько советов

1. При создании макета рекомендуем использовать подходящий шрифт без засечек и узоров. Шрифт должен быть не мелким и хорошо читаемым. Старайтесь использовать не более двух шрифтов. Для фона выбирайте приглушенные оттенки, слишком яркие карточки с большим количеством цветов утомляют глаза, а текст на пестром фоне будет трудно прочитать. Если вы создаете макет сами, не забудьте про отступы от краев в 5 мм – визитки режутся стопкой, и при близком расположении текста от краев он может быть «зарезан». Кроме того, свободные поля добавят воздух в визитку, она будет выглядеть более легкой и гармоничной.

2. Визитная карточка ассоциируется с ее владельцем. Для этого она должна быть не только хорошо сверстана, но и напечатана. Обязательно используйте плотную бумагу не менее 300 г, чтобы визитка не мялась. Хотите всех удивить – используйте другие материалы, в зависимости от бизнеса, которым занимаетесь. Шьете кожаные сумки – сделайте кожаные визитки. Сейчас набирают популярность магнитные визитки, особенно если вы работаете в сегменте B2C – служба такси, заказ продуктов, когда телефон вашей компании должен быть всегда под рукой.

3. Есть еще один способ сделать вашу визитку запоминающейся – изменить ее форму и ориентацию. Пусть она будет вертикальной, квадратной, круглой, фигурной. Здесь главное – не переборщить с креативом: многие хранят визитки в визитницах, поэтому нестандартный размер (более 50*90 мм) может в них просто не поместиться и рискует быть «забытым», несмотря на свою оригинальность. Но никто не мешает использовать фигурную форму в пределах данного размера – получится и интересно, и удобно для вашего клиента.

4. Сфотографируйте вашу визитную карточку – так вы всегда сможете отравить визитку по почте или через любой мессенджер, если вдруг бумажной визитки не оказалось под рукой.

5. Важно правильно выдавать визитки: первую визитку выдавайте при знакомстве, в тот момент, когда вы представляетесь. Второй раз выдавайте в конце диалога, но не одну, а сразу несколько, с фразой: «Буду признателен, если вы порекомендуете меня как специалиста своим знакомым, вот визитки для них». Запомните, вас будут рекомендовать только когда вы сами об этом попросите. Вашего клиента это ни к чему не обязывает, а для вас появляется возможность привлечь новых клиентов.

6. Напоследок хотелось бы сказать о хранении визитных карточек. Многие носят визитки в карманах брюк или сумочек, в результате визитки затираются, мнутся, становятся непривлекательными. Лучший способ хранения – воспользоваться визитницей. Согласитесь, достать визитную карточку из солидной визитницы гораздо презентабельнее, нежели искать ее по всем карманам.

Надежда Голубцова

Директор ООО «Политех»

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