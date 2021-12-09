Выбор системы на год: УСН, патент или самозанятый?

Декабрь – месяц, когда все налогоплательщики должны выбрать систему налогообложения на следующий год. Вы можете выбрать УСН со ставкой 6% или 15%, патент или вообще режим самозанятого. Все эти режимы имеют различия и нюансы. Поговорим о том, как выбрать выгодную для вас систему уплаты налогов на следующий год.

Итак, у нас есть несколько вариантов:

упрощенная система налогообложения с налоговой базой «доходы» (УСН 6%);

упрощенная система налогообложения с налоговой базой «доходы за минусом расходов» (УСН 15%);

патентная система налогообложения (ПСН);

налог на профессиональный доход (режим самозанятого для ИП).

Коротко о системах

УСН 6%

Заменяет единым все налоги, которые платит обычный предприниматель. Рассчитывается как 6% от доходов (оборотов, то, что пришло по кассе или пришло на расчетный счет). Сумму налога можно уменьшить на страховые взносы, которые уплачивает ИП (примерно 40 000 руб. в год), до нуля. Если у ИП есть сотрудники, то сумму налога можно уменьшить за счет уплаченных взносов только на 50%. При расчете с физическими лицами (даже по поступлениям по безналичному расчету), а также при расчетах наличкой нужно иметь кассу. Оплата налога – ежеквартально до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 31 марта (эта дата – для организаций, для ИП – 30 апреля). Декларация подается один раз в год – до 31 марта ее подают организации, и до 30 апреля ее подают предприниматели. Перейти на эту систему можно, написав заявление до 31 декабря предыдущего года.

Ограничение по оборотам – 150 млн рублей в год (со 150 млн до 200 млн рублей увеличивается ставка с 6% до 8%).

УСН 15%

Заменяет единым все налоги, которые платит обычный предприниматель. Рассчитывается как 15% от доходов за минусом расходов (фактически с прибыли). Сумма страховых взносов включается в расходы, и саму сумму налога не уменьшает. При расчете с физическими лицами (даже по поступлениям по безналичному расчету), а также при расчетах наличкой нужно иметь кассу. Оплата налога – ежеквартально до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 31 марта (эта дата – для организаций, для ИП – 30 апреля). Декларация подается один раз в год – до 31 марта ее подают организации, и до 30 апреля ее подают предприниматели. Перейти на эту систему можно, написав заявление до 31 декабря предыдущего года.

Ограничение по оборотам –200 млн рублей в год (со 150 млн до 200 млн рублей увеличивается ставка с 15% до 20%).

Патентная система налогообложения

Применяется только предпринимателями. Патент можно получить лишь по определенным видам деятельности, которые указаны в региональном законе. Сумма налога – фиксированная – фактически не зависит от реальных результатов деятельности (в отличие от УСН 6% и УСН 15%). Сумма налога зависит от количества сотрудников, количества квадратных метров, или тоннажа транспортных средств. Расчет указан в региональном законе. Сумма налога уменьшается на уплату страховых взносов, которые ИП платит за себя и за работников. При этом, если у ИП нет сотрудников, то сумму налога можно уменьшить до «нуля» и на 50% – если они есть. Для того чтобы уменьшить сумму патента, необходимо написать специальное уведомление с указанием сумм уплаченных страховых взносов.

Отчетов нет, кассовый аппарат можно не применять по ограниченному списку видов деятельности (в основном, услуги).

Ограничение по оборотам – 200 млн рублей в год по всем патентам.

Перейти можно, написав заявление о переходе за 10 рабочих дней до даты применения патента.

Получить патент можно на срок от 1 месяца до года. Оплачивается частями: если срок патента более 6 месяцев – то 1/3 оплачивается в течение 90 дней с даты начала патента, 2/3 – до конца срока окончания патента. Если срок патента меньше 6 месяцев – он оплачивается до конца действия патента.

Налог на профессиональный доход (самозанятый)

Применяется только физическими лицами или предпринимателями. Это инновационный режим налогообложения, при котором расчет налогов осуществляется налоговыми органами самостоятельно. Информация о доходах и об уплаченных налогах – в приложении на смартфоне. Предприниматель (физлицо) только фиксирует доходы, кто является покупателем услуг и наименование услуги. Налоговые органы самостоятельно рассчитывают налог, присылают уведомление об уплате ежемесячно до 12-го числа в приложение. Платить налог нужно до 25-го числа месяца. Особенностью этого режима является тот факт, что если у вас нет доходов, то никаких налогов вы и не платите.

Невозможно применять при розничной торговле, при торговле подакцизными и маркированными товарами, для работающих по агентскому договору (когда представляют интересы доверителя от своего лица), для лиц, осуществляющих доставку товаров с получением денег от заказчика (если не используют кассовый аппарат).

Есть ограничение по оборотам – 2,4 млн рублей в год, нельзя нанимать сотрудников.

Ставка налога – 6% при поступлении доходов от юридических лиц или предпринимателей, 4% – при поступлении доходов от физических лиц.

Для предпринимателей есть нюансы – нужно отказаться от иных систем налогообложения в течение 30 календарных дней с даты регистрации в качестве самозанятого.

Применять кассовый аппарат не требуется – при фиксации дохода в приложении формируется QR-код, который приравнивается к кассе.

Не платятся страховые взносы за ИП и не идет стаж.

Стать самозанятым можно в любой момент времени, зарегистрировавшись через приложение или на сайте nalog.ru.

Главное – рассчитать!

Итак, прочитав краткое изложение систем налогообложения, вам нужно выбрать, какая выгодна для вас в первую очередь. Для этого нужно считать!

Мы готовили для своих клиентов листовки с подсказками – расчетами налогов в определенной ситуации, чтобы они могли самостоятельно рассчитать налог.

Размещаем для вас информацию из этих листовок для самых популярных видов деятельности:

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Общепит с площадью зала до 50 кв. м»

Патент УСН 6% УСН 15% Налог на профессиональный доход Только ИП ИП или ООО ИП или ООО Только ИП и физлицо 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Нет сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 2,4 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Регистрация в приложении Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Нет взносов Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Ежемесячно до 25-го числа Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет кассы Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Нет декларации 7000 х кв. м х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступл. от юрлиц. Фиксация доходов в приложении 7000 х ____ кв.м х 6% = _____________ -______(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = ______________ -______(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________ Доход от физлиц ________________ Х 4% = __________ Доход от юрлиц ________________ Х 6% = __________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Патент только на то, что ты готовишь. Соки, жвачки и проч. перепродажу нельзя.

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Общепит (место без зала обслуживания)»

Патент УСН 6% УСН 15% Налог на профессиональный доход Только ИП ИП или ООО ИП или ООО Только ИП и физлицо 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Нет сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 2,4 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Регистрация в приложении Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Нет взносов Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Ежемесячно до 25 числа Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет кассы Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Нет декларации 70 000 х место х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц. Фиксация доходов в приложении 70 000 х 6% = _________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = _____________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________ Доход от физлиц ________________ Х 4% = __________ Доход от юр.лиц ________________ Х 6% = __________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Патент только на то, что ты готовишь. Соки, жвачки и проч. перепродажу нельзя.

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП д– о 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Пассажироперевозки (маршрутки, такси)»

Патент УСН 6% УСН 15% Налог на профессиональный доход Только ИП ИП или ООО ИП или ООО Только ИП и физлицо 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Нет сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 2,4 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Регистрация в приложении Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Нет взносов Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Ежемесячно до 25-го числа Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет кассы Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Нет декларации 11 000 х 1 пассажирское место х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц. Фиксация доходов в приложении 11 000 х ___ пассажирское место х 6% = _________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = _____________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________ Доход от физлиц ________________ Х 4% = __________ Доход от юр.лиц ________________ Х 6% = __________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Не учитывается место кондуктора и водителя. Максимально 20 машин.

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Парикмахерские»

Патент УСН 6% УСН 15% Налог на профессиональный доход Только ИП ИП или ООО ИП или ООО Только ИП и aизлицо 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Нет сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 2,4 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Регистрация в приложении Есть страховые взносы 43211 руб. Есть страховые взносы 43211 руб. Есть страховые взносы 43211 руб. Нет взносов Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Ежемесячно до 25-го числа Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет кассы Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Нет декларации 90 000 х кол-во сотрудников х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц. Фиксация доходов в приложении 90 000 х ____ чел. х 6% = _________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = _____________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________ Доход от физлиц___________ Х 4% = __________ Доход от юрлиц ___________ Х 6% = __________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Рекомендация: если только ИП, то ставить численность «1» (одного сотрудника на всякий случай). Патент без сотрудников = Патент 1 сотрудник. Это бесплатно!

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для города Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Пошив одежды, ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт радиоаппаратуры, стирка, химчистка, присмотр за детьми, ремонт компьютеров, граверные работы, ремонт игрушек, спортивного и туристического снаряжения»

Патент УСН 6% УСН 15% Налог на профессиональный доход Только ИП ИП или ООО ИП или ООО Только ИП и Физ.лицо 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Нет сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 2,4 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Регистрация в приложении Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Нет взносов Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Ежемесячно до 25-го числа Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет кассы Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Нет декларации 65000 х кол-во сотрудников х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц. Фиксация доходов в приложении 65 000 х ____ чел. х 6% = _________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = _____________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________ Доход от физлиц ________________ Х 4% = __________ Доход от юрлиц ________________ Х 6% = __________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Если только ИП, то ставить одного сотрудника дополнительно. Это бесплатно!

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Ремонт и реконструкция жилья и др. построек; услуги монтажных, электромонтажных, сварочных работ; строительство инженерных коммуникаций, водоснабжения, газоснабжения; производство штукатурных работ; работы строительные и плотничные, работы по устройству полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ, кровельных работ»

Патент УСН 6% УСН 15% Налог на профессиональный доход Только ИП ИП или ООО ИП или ООО Только ИП и физлицо 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Нет сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 2,4 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Регистрация в приложении Есть страховые взносы 43211 руб. Есть страховые взносы 43211 руб. Есть страховые взносы 43211 руб. Нет взносов Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Ежемесячно до 25-го числа Кассовый аппарат* Кассовый аппарат* Кассовый аппарат* Нет кассы Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Нет декларации 500 000 х кол-во сотрудников х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц. Фиксация доходов в приложении 500 000 х ____ чел. х 6% = _________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = _____________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________ Доход от физлиц___________ Х 4% = __________ Доход от юрлиц ___________ Х 6% = __________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Рекомендация: если только ИП, то ставить численность «1» (одного сотрудника на всякий случай). Патент без сотрудников = Патент 1 сотрудник. Это бесплатно!

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для города Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Розничная торговля торговое место»

Патент УСН 6% УСН 15% Только ИП ИП или ООО ИП или ООО 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн. руб. Оборот 150 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.) Платить ежеквартально Платить ежеквартально Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля 270 000 х место х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 270 000 х ____ место х 6% = ______________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Х 6% Налог за год = _____________ -________(страх.взн.) = ______________ Доход ________ Расход ________ Разница _______ Налог за год = ______________

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Виды торговых объектов: киоск, палатка, рынок, торговый автомат.

НЕ обувь, НЕ изделия из натурального меха, НЕ лекарственные средства, НЕ продукция собственного производства, НЕ подакцизные товары: автомобили, бензин, дизель, моторные масла, мотоциклы.

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Выбор системы налогообложения по виду деятельности

«Розничная торговля до 50 кв. м»

Патент УСН 6% УСН 15% Только ИП ИП или ООО ИП или ООО 15 сотрудников 100 сотрудников 100 сотрудников Оборот 60 млн руб. Оборот 150 млн руб. Оборот 150 млн руб. Подать заявление до 17 декабря Подать заявление до 31 декабря Подать заявление до 31 декабря Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Есть страховые взносы 43 211 руб. Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года Платить ежеквартально Платить ежеквартально Кассовый аппарат Кассовый аппарат Кассовый аппарат Нет декларации Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля Декларация ООО до 31 марта ИП до 30 апреля 18600 х кв.м х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы х 6% Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники Доходы минус расходы х 15% Декларация раз в год 18600 х ____ кв.м х 6% = ______________ -________(страх.взн.) = ______________ -________(страх.взн.) = -________(страх.взн.) =

ДЛЯ ПАТЕНТА:

Виды торговых объектов: только магазины, и павильоны (в расчет площади торгового зала не входят подсобные и бытовые помещения).

НЕ обувь, НЕ изделия из натурального меха, НЕ лекарственные средства, НЕ продукция собственного производства, НЕ подакцизные товары: автомобили, бензин, дизель, моторные масла, мотоциклы.

До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!

Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)

На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!

Но еще раз обращаем внимание, что только расчет поможет вам выбрать систему налогообложения.

Чтобы расчеты были верными, предлагаем вам дополнительную информацию о стоимости кассового аппарата. Ведь это достаточно серьезный расход. Стоимость кассового аппарата варьируется от 20 000 до 40 000 рублей. К этой стоимости добавляется обязательные элементы: стоимость фискального накопителя от 8500 до 13000 рублей (действует или 15 или 36 месяцев в зависимости от вашего вида деятельности), стоимость услуг оператора фискальных данных (ОФД) от 3000 тыс. в год, а также стоимость услуг по регистрации кассы на сайте nalog.ru. – от 2000 рублей. К общей сумме добавится сумма от 13500 единовременно. Все эти расходы обязательны – без них вы не сможете применять кассовый аппарат. Кассовый аппарат обязателен на всех режимах налогообложения, если вы работаете с физическими лицами (не важно – как вы получаете доход – наличными или безналичным путем), а также при наличных расчетах между ИП или юридическими лицами. Касса нужна по всем режимам налогообложения, кроме налога на профессиональный доход (НПД). Там чек формируется прямо в приложении.

Стоимость страховых взносов за ИП на ближайшие годы вы увидите в таблице ниже.

Сумма страховых взносов зависит от доходов предпринимателя. Если они больше 300 000 рублей, то сумма страховых взносов будет увеличиваться на 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей. Это касается УСН 6% и 15% и ПСН. При упрощенной системе налогообложения сумма взносов зависит от того, что вы облагаете налогом. А сумма доходов по патентной системе налогообложения зависит от фиксированного дохода, который за вас рассчитал налоговый орган (так как налог фиксированный) и не зависит от реальной ситуации. Для режима НПД страховые взносы не имеют значения, так как они на этом режиме не платятся.

Размер минимального платежа страховых взносов ИП (без учета 1% от оборота, превышающего 300 000 рублей в год)

Год Размер минимального платежа на страховую часть, в год Размер платежа на медицинское страхование, в год Итого за год Размер максимального платежа страховых взносов с учетом 1% (с учетом медстрахования) 2021 32448 руб. 8426 руб. 40874 руб. 268010 руб. 2022 34445 руб. 8766 руб. 43211 руб. 284326 руб. 2023 36723 руб. 9119 руб. 45842 руб. 302903 руб.

Если доходы плательщика взносов за расчетный период превысят 300 000 руб., то в ПФР необходимо будет перечислить указанный фиксированный платеж плюс 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей.

Фиксированный платеж перечисляется не позднее 31 декабря текущего расчетного периода. Сумму взносов, исчисленную с дохода, превышающего 300 000 рублей, необходимо уплатить не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”