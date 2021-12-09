Выбор системы на год: УСН, патент или самозанятый?

Декабрь – месяц, когда все налогоплательщики должны выбрать систему налогообложения на следующий год. Вы можете выбрать УСН со ставкой 6% или 15%, патент или вообще режим самозанятого. Все эти режимы имеют различия и нюансы. Поговорим о том, как выбрать выгодную для вас систему уплаты налогов на следующий год.
Итак, у нас есть несколько вариантов:
- упрощенная система налогообложения с налоговой базой «доходы» (УСН 6%);
- упрощенная система налогообложения с налоговой базой «доходы за минусом расходов» (УСН 15%);
- патентная система налогообложения (ПСН);
- налог на профессиональный доход (режим самозанятого для ИП).
Коротко о системах
- УСН 6%
Заменяет единым все налоги, которые платит обычный предприниматель. Рассчитывается как 6% от доходов (оборотов, то, что пришло по кассе или пришло на расчетный счет). Сумму налога можно уменьшить на страховые взносы, которые уплачивает ИП (примерно 40 000 руб. в год), до нуля. Если у ИП есть сотрудники, то сумму налога можно уменьшить за счет уплаченных взносов только на 50%. При расчете с физическими лицами (даже по поступлениям по безналичному расчету), а также при расчетах наличкой нужно иметь кассу. Оплата налога – ежеквартально до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 31 марта (эта дата – для организаций, для ИП – 30 апреля). Декларация подается один раз в год – до 31 марта ее подают организации, и до 30 апреля ее подают предприниматели. Перейти на эту систему можно, написав заявление до 31 декабря предыдущего года.
Ограничение по оборотам – 150 млн рублей в год (со 150 млн до 200 млн рублей увеличивается ставка с 6% до 8%).
- УСН 15%
Заменяет единым все налоги, которые платит обычный предприниматель. Рассчитывается как 15% от доходов за минусом расходов (фактически с прибыли). Сумма страховых взносов включается в расходы, и саму сумму налога не уменьшает. При расчете с физическими лицами (даже по поступлениям по безналичному расчету), а также при расчетах наличкой нужно иметь кассу. Оплата налога – ежеквартально до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 31 марта (эта дата – для организаций, для ИП – 30 апреля). Декларация подается один раз в год – до 31 марта ее подают организации, и до 30 апреля ее подают предприниматели. Перейти на эту систему можно, написав заявление до 31 декабря предыдущего года.
Ограничение по оборотам –200 млн рублей в год (со 150 млн до 200 млн рублей увеличивается ставка с 15% до 20%).
- Патентная система налогообложения
Применяется только предпринимателями. Патент можно получить лишь по определенным видам деятельности, которые указаны в региональном законе. Сумма налога – фиксированная – фактически не зависит от реальных результатов деятельности (в отличие от УСН 6% и УСН 15%). Сумма налога зависит от количества сотрудников, количества квадратных метров, или тоннажа транспортных средств. Расчет указан в региональном законе. Сумма налога уменьшается на уплату страховых взносов, которые ИП платит за себя и за работников. При этом, если у ИП нет сотрудников, то сумму налога можно уменьшить до «нуля» и на 50% – если они есть. Для того чтобы уменьшить сумму патента, необходимо написать специальное уведомление с указанием сумм уплаченных страховых взносов.
Отчетов нет, кассовый аппарат можно не применять по ограниченному списку видов деятельности (в основном, услуги).
Ограничение по оборотам – 200 млн рублей в год по всем патентам.
Перейти можно, написав заявление о переходе за 10 рабочих дней до даты применения патента.
Получить патент можно на срок от 1 месяца до года. Оплачивается частями: если срок патента более 6 месяцев – то 1/3 оплачивается в течение 90 дней с даты начала патента, 2/3 – до конца срока окончания патента. Если срок патента меньше 6 месяцев – он оплачивается до конца действия патента.
- Налог на профессиональный доход (самозанятый)
Применяется только физическими лицами или предпринимателями. Это инновационный режим налогообложения, при котором расчет налогов осуществляется налоговыми органами самостоятельно. Информация о доходах и об уплаченных налогах – в приложении на смартфоне. Предприниматель (физлицо) только фиксирует доходы, кто является покупателем услуг и наименование услуги. Налоговые органы самостоятельно рассчитывают налог, присылают уведомление об уплате ежемесячно до 12-го числа в приложение. Платить налог нужно до 25-го числа месяца. Особенностью этого режима является тот факт, что если у вас нет доходов, то никаких налогов вы и не платите.
Невозможно применять при розничной торговле, при торговле подакцизными и маркированными товарами, для работающих по агентскому договору (когда представляют интересы доверителя от своего лица), для лиц, осуществляющих доставку товаров с получением денег от заказчика (если не используют кассовый аппарат).
Есть ограничение по оборотам – 2,4 млн рублей в год, нельзя нанимать сотрудников.
Ставка налога – 6% при поступлении доходов от юридических лиц или предпринимателей, 4% – при поступлении доходов от физических лиц.
Для предпринимателей есть нюансы – нужно отказаться от иных систем налогообложения в течение 30 календарных дней с даты регистрации в качестве самозанятого.
Применять кассовый аппарат не требуется – при фиксации дохода в приложении формируется QR-код, который приравнивается к кассе.
Не платятся страховые взносы за ИП и не идет стаж.
Стать самозанятым можно в любой момент времени, зарегистрировавшись через приложение или на сайте nalog.ru.
Главное – рассчитать!
Итак, прочитав краткое изложение систем налогообложения, вам нужно выбрать, какая выгодна для вас в первую очередь. Для этого нужно считать!
Мы готовили для своих клиентов листовки с подсказками – расчетами налогов в определенной ситуации, чтобы они могли самостоятельно рассчитать налог.
Размещаем для вас информацию из этих листовок для самых популярных видов деятельности:
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Общепит с площадью зала до 50 кв. м»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Налог на профессиональный доход
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|Только ИП и физлицо
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Нет сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 2,4 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Регистрация в приложении
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Нет взносов
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Ежемесячно до 25-го числа
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет кассы
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Нет декларации
|7000 х кв. м х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступл. от юрлиц.
Фиксация доходов в приложении
|7000 х ____ кв.м х 6% =
_____________
-______(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Х 6%
Налог за год =
______________ -______(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
|Доход от физлиц ________________
Х 4% = __________
Доход от юрлиц
________________
Х 6% = __________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Патент только на то, что ты готовишь. Соки, жвачки и проч. перепродажу нельзя.
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
- Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Общепит (место без зала обслуживания)»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Налог на профессиональный доход
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|Только ИП и физлицо
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Нет сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 2,4 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Регистрация в приложении
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Нет взносов
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Ежемесячно до 25 числа
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет кассы
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Нет декларации
|70 000 х место х 6%
минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц.
Фиксация доходов в приложении
|70 000 х 6% = _________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________ Х 6%
Налог за год =
_____________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
|Доход от физлиц ________________
Х 4% = __________
Доход от юр.лиц
________________
Х 6% = __________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Патент только на то, что ты готовишь. Соки, жвачки и проч. перепродажу нельзя.
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
- Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП д– о 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Пассажироперевозки (маршрутки, такси)»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Налог на профессиональный доход
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|Только ИП и физлицо
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Нет сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 2,4 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Регистрация в приложении
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Нет взносов
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Ежемесячно до 25-го числа
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет кассы
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Нет декларации
|11 000 х 1 пассажирское место х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц.
Фиксация доходов в приложении
|11 000 х ___ пассажирское место х 6% = _________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Х 6%
Налог за год =
_____________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
|Доход от физлиц ________________
Х 4% = __________
Доход от юр.лиц
________________
Х 6% = __________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Не учитывается место кондуктора и водителя. Максимально 20 машин.
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Парикмахерские»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Налог на профессиональный доход
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|Только ИП и aизлицо
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Нет сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 2,4 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Регистрация в приложении
|Есть страховые взносы 43211 руб.
|Есть страховые взносы 43211 руб.
|Есть страховые взносы 43211 руб.
|Нет взносов
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Ежемесячно до 25-го числа
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет кассы
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Нет декларации
|90 000 х кол-во сотрудников х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц.
Фиксация доходов в приложении
|90 000 х ____ чел. х 6% = _________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________ Х 6%
Налог за год =
_____________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
|Доход от физлиц___________
Х 4% = __________
Доход от юрлиц ___________
Х 6% = __________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Рекомендация: если только ИП, то ставить численность «1» (одного сотрудника на всякий случай). Патент без сотрудников = Патент 1 сотрудник. Это бесплатно!
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
- Расчет патента произведен для города Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Пошив одежды, ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт радиоаппаратуры, стирка, химчистка, присмотр за детьми, ремонт компьютеров, граверные работы, ремонт игрушек, спортивного и туристического снаряжения»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Налог на профессиональный доход
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|Только ИП и Физ.лицо
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Нет сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 2,4 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Регистрация в приложении
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Нет взносов
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Ежемесячно до 25-го числа
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет кассы
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Нет декларации
|65000 х кол-во сотрудников х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц.
Фиксация доходов в приложении
|65 000 х ____ чел. х 6%
= _________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Х 6%
Налог за год =
_____________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
|Доход от физлиц ________________
Х 4% = __________
Доход от юрлиц
________________
Х 6% = __________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Если только ИП, то ставить одного сотрудника дополнительно. Это бесплатно!
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
- Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Ремонт и реконструкция жилья и др. построек; услуги монтажных, электромонтажных, сварочных работ; строительство инженерных коммуникаций, водоснабжения, газоснабжения; производство штукатурных работ; работы строительные и плотничные, работы по устройству полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ, кровельных работ»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Налог на профессиональный доход
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|Только ИП и физлицо
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Нет сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 2,4 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Регистрация в приложении
|Есть страховые взносы 43211 руб.
|Есть страховые взносы 43211 руб.
|Есть страховые взносы 43211 руб.
|Нет взносов
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Ежемесячно до 25-го числа
|Кассовый аппарат*
|Кассовый аппарат*
|Кассовый аппарат*
|Нет кассы
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Нет декларации
|500 000 х кол-во сотрудников х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|4% от оборота по поступлениям от физлиц, 6% от оборота по поступлениям от юрлиц.
Фиксация доходов в приложении
|500 000 х ____ чел. х 6% = _________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________ Х 6%
Налог за год =
_____________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
|Доход от физлиц___________
Х 4% = __________
Доход от юрлиц ___________
Х 6% = __________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Рекомендация: если только ИП, то ставить численность «1» (одного сотрудника на всякий случай). Патент без сотрудников = Патент 1 сотрудник. Это бесплатно!
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
- Расчет патента произведен для города Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Розничная торговля торговое место»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн. руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года (100% до конца патента, если патент до 6 мес.)
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|270 000 х место х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|270 000 х ____ место х 6% = ______________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Х 6%
Налог за год = _____________
-________(страх.взн.) =
______________
|Доход ________
Расход ________
Разница _______
Налог за год =
______________
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Виды торговых объектов: киоск, палатка, рынок, торговый автомат.
- НЕ обувь, НЕ изделия из натурального меха, НЕ лекарственные средства, НЕ продукция собственного производства, НЕ подакцизные товары: автомобили, бензин, дизель, моторные масла, мотоциклы.
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
- Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Выбор системы налогообложения по виду деятельности
«Розничная торговля до 50 кв. м»
|Патент
|УСН 6%
|УСН 15%
|Только ИП
|ИП или ООО
|ИП или ООО
|15 сотрудников
|100 сотрудников
|100 сотрудников
|Оборот 60 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Оборот 150 млн руб.
|Подать заявление до 17 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Подать заявление до 31 декабря
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Есть страховые взносы 43 211 руб.
|Платить 1/3 в течение 90 дней и 2/3 до конца года
|Платить ежеквартально
|Платить ежеквартально
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Кассовый аппарат
|Нет декларации
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|Декларация
ООО до 31 марта
ИП до 30 апреля
|18600 х кв.м х 6% минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы х 6%
Декларация раз в год минус страховые взносы до 0 руб. либо на 50%, если есть работники
|Доходы минус расходы х 15%
Декларация раз в год
|18600 х ____ кв.м х 6% =
______________
-________(страх.взн.) =
______________
|-________(страх.взн.) =
|-________(страх.взн.) =
ДЛЯ ПАТЕНТА:
- Виды торговых объектов: только магазины, и павильоны (в расчет площади торгового зала не входят подсобные и бытовые помещения).
- НЕ обувь, НЕ изделия из натурального меха, НЕ лекарственные средства, НЕ продукция собственного производства, НЕ подакцизные товары: автомобили, бензин, дизель, моторные масла, мотоциклы.
- До наступления срока уплаты налога прийти написать заявление на уменьшение патента!
Расчет патента произведен для г. Рязани, физические показатели Патента для районов Рязанской области см. в Законе Рязанской области от 08.11.2012 г. №82-ОЗ (ред. от 27.11.2020 г.)
На всякий случай подайте заявление на «упрощенку» до 31 декабря 2021 года. Потом нужно будет раз в год подавать декларацию: для ИП – до 30 апреля 2023 года!
Но еще раз обращаем внимание, что только расчет поможет вам выбрать систему налогообложения.
Чтобы расчеты были верными, предлагаем вам дополнительную информацию о стоимости кассового аппарата. Ведь это достаточно серьезный расход. Стоимость кассового аппарата варьируется от 20 000 до 40 000 рублей. К этой стоимости добавляется обязательные элементы: стоимость фискального накопителя от 8500 до 13000 рублей (действует или 15 или 36 месяцев в зависимости от вашего вида деятельности), стоимость услуг оператора фискальных данных (ОФД) от 3000 тыс. в год, а также стоимость услуг по регистрации кассы на сайте nalog.ru. – от 2000 рублей. К общей сумме добавится сумма от 13500 единовременно. Все эти расходы обязательны – без них вы не сможете применять кассовый аппарат. Кассовый аппарат обязателен на всех режимах налогообложения, если вы работаете с физическими лицами (не важно – как вы получаете доход – наличными или безналичным путем), а также при наличных расчетах между ИП или юридическими лицами. Касса нужна по всем режимам налогообложения, кроме налога на профессиональный доход (НПД). Там чек формируется прямо в приложении.
Стоимость страховых взносов за ИП на ближайшие годы вы увидите в таблице ниже.
Сумма страховых взносов зависит от доходов предпринимателя. Если они больше 300 000 рублей, то сумма страховых взносов будет увеличиваться на 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей. Это касается УСН 6% и 15% и ПСН. При упрощенной системе налогообложения сумма взносов зависит от того, что вы облагаете налогом. А сумма доходов по патентной системе налогообложения зависит от фиксированного дохода, который за вас рассчитал налоговый орган (так как налог фиксированный) и не зависит от реальной ситуации. Для режима НПД страховые взносы не имеют значения, так как они на этом режиме не платятся.
Размер минимального платежа страховых взносов ИП (без учета 1% от оборота, превышающего 300 000 рублей в год)
|Год
|Размер минимального платежа на страховую часть, в год
|Размер платежа на медицинское страхование, в год
|Итого за год
|Размер максимального платежа страховых взносов с учетом 1% (с учетом медстрахования)
|2021
|32448 руб.
|8426 руб.
|40874 руб.
|268010 руб.
|2022
|34445 руб.
|8766 руб.
|43211 руб.
|284326 руб.
|2023
|36723 руб.
|9119 руб.
|45842 руб.
|302903 руб.
Если доходы плательщика взносов за расчетный период превысят 300 000 руб., то в ПФР необходимо будет перечислить указанный фиксированный платеж плюс 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей.
Фиксированный платеж перечисляется не позднее 31 декабря текущего расчетного периода. Сумму взносов, исчисленную с дохода, превышающего 300 000 рублей, необходимо уплатить не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”