Хочу быть самозанятым, а покупателям нужно ИП

С введением нового налогового режима – налога на профессиональный доход многие предприниматели задумались о переходе на режим самозанятости. Он проще, нет никакой отчетности, а ставка налога такая же, как и у ИП. Однако многие контрагенты не хотят работать с контрагентом самозанятым по каким-то внутренним критериям и ограничениям. Что делать в такой ситуации?
Пример: у предпринимателя заключен контракт с компанией на оказание каких-либо услуг. Оплата происходит на расчетный счет индивидуального предпринимателя. При этом сумма дохода в год не превышает 2,4 млн рублей. Можно ли такому предпринимателю перейти на новый налоговый режим – налог на профессиональный доход? При этом организации важно заключить договор именно с предпринимателем, служба безопасности компании не принимает договоры с самозанятыми физическими лицами по каким-то своим внутренним правилам.
Давайте разбираться.
Индивидуальный предприниматель при выборе системы налогообложения «налог на профессиональный доход» не теряет своего статуса индивидуального предпринимателя, меняется только способ уплаты им налога и налогового контроля доходов. При этом организация может также перечислять денежные средства на расчетный счет предпринимателя и получать от него акты выполненных работ. В этом случае у предпринимателя будет дополнительное действие – зарегистрировать доход в личном кабинете в день поступления и потом автоматически заплатить налог на следующий месяц. При этом организации будет все равно – как ИП заплатил свой налог и его размер. Для них важен статус индивидуального предпринимателя и представление документов.
Надо отметить, что физлицо как самозанятый также может иметь расчетный счет и получать на него платежи от организаций.
Давайте сравним – ИП и самозанятого в данной ситуации (см. таблицу 1 на стр.5). Ведь нет однозначного ответа – что будет выгоднее при таком статусе. Для каждого предпринимателя необходимо рассматривать каждый критерий сравнения отдельно. Для кого-то важно меньше заплатить налогов, а для кого-то – меньше взаимодействовать с налоговыми органами.
Если вы посмотрите расчеты в последних двух строках, то поймете, что выгодно платить УСН 6% при условии, что как ИП при использовании режима «налог на профессиональный доход» вы не будет платить страховые взносы. А если такой показатель как страховой стаж для вас важен, то тогда выгоднее быть ИП на 6%. Ведь налог по УСН уменьшается на уплаченные страховые взносы. Мы специально рассчитали налог с ежемесячным доходом в 50 000 и 70 000 рублей. Ведь почти 70 000 рублей – как раз граница, когда налог 6% начинает платиться, а не уменьшается до 0 рублей за счет страховых взносов. Напоминаю, что уменьшать УСН можно только тогда, когда вы заплатили страховые взносы! И желательно это делать поквартально до конца текущего квартала. Тогда рассчитанный налог по УСН можно будет уменьшить на страховые взносы. В случае, если вы опоздали с ним, придется платить 6% в полном объеме. Также 1% от оборота свыше 300 000 рублей по закону необходимо платить до 1 июля следующего года. Но для того, чтобы уменьшить налог по УСН за текущий год, лучше этот 1% платить сразу и до 31 декабря текущего года. При доходах до 70 000 рублей в месяц или 840 000 в год вы фактически платите государству налог 6%. А свыше этой суммы чуть больше, чем 6% и страховые взносы.
Итак, просмотрите таблицу, рассмотрите все критерии, которые мы указали, и думайте, что вам удобнее или выгоднее.
Если предприниматель хочет перейти на уплату налога на профессиональный доход, ему не обязательно сообщать об этом организации, он просто платит свой налог, имея этот ИП, и продолжает выполнять свои обязательства.
Как ИП перейти на налог на профессиональный доход и отказаться от «упрощенки», смотрите в статье «Как ИП на УСН стать самозанятым».
Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”
Сравнение ИП на УСН 6% и ИП, уплачиваемого налог на профессиональный доход
|Критерий для сравнения
|УСН 6%
|ИП, уплачиваемый налог на профессиональных доход (налог для самозанятых)
|Сдача отчетности
|1 раз в год до 30 апреля
|Нет
|Уплата налога
|1 раз в квартал до 25-го числа ежеквартально
|Ежемесячно
|Ограничения по доходам
|150 млн руб. в год
|2,4 млн руб. в год
|Обязанность уплаты страховых взносов
|Есть. Идет страховой стаж
|Нет (можно платить по желанию). Страховой стаж для пенсии идет, если взносы платятся в таком же размере, как и ИП.
|Размер страховых взносов
|Примерно 40 000 в год + 1% с оборота, превышающего 300 000 руб. в год.
|Примерно 40 000 в год + 1% с оборота, превышающего 300 000 руб. в год.
|Использование кассового аппарата, если расчеты производятся наличными денежными средствами
|Обязательно
|Не используется, выдается чек из приложения, который приравнивается к кассовому чеку
|Размер налогов и отчислений по ставке 6% при доходах 50 000 рублей в месяц
|УСН: 0 руб. Рассчитанный налог 36 000 руб., но за счет уплаченных вовремя страховых взносов налог не платится. Расчет страховых взносов: минимальный размер 32448 + 3000 за превышение свыше 300 000 рублей в год + 8426 руб. медстрахование. Итого страховых взносов 43 874 руб.).
Итого расходов ИП 43 874 рублей. Платятся страховые взносы, идет стаж.
|Налог на профессиональный доход 6% – 36 000 руб. Страховые взносы не платятся, стаж не идет. Если платятся страховые взносы, то расходы увеличиваются на 43874 руб. Итого 79 874 руб.
|Размер налогов и отчислений по ставке 6% при доходах 70 000 рублей в месяц
|УСН: 4126 руб. Рассчитанный налог 50 400 руб., но за счет уплаченных вовремя страховых взносов налог не платится. Расчет страховых взносов: минимальный размер 32448 + 5400 за превышение свыше 300 000 руб. в год + 8426 руб. медстрахование. Итого страховых взносов 46 274 руб.).
Итого расходов ИП: 50 400 рублей.
|Налог на профессиональный доход 6% – 50400 рублей. Страховые взносы не платятся, стаж не идет. Если платятся страховые взносы, то расходы увеличиваются на 46274 руб. Итого: 96 674 руб.