Хочу быть самозанятым, а покупателям нужно ИП

С введением нового налогового режима – налога на профессиональный доход многие предприниматели задумались о переходе на режим самозанятости. Он проще, нет никакой отчетности, а ставка налога такая же, как и у ИП. Однако многие контрагенты не хотят работать с контрагентом самозанятым по каким-то внутренним критериям и ограничениям. Что делать в такой ситуации?

Пример: у предпринимателя заключен контракт с компанией на оказание каких-либо услуг. Оплата происходит на расчетный счет индивидуального предпринимателя. При этом сумма дохода в год не превышает 2,4 млн рублей. Можно ли такому предпринимателю перейти на новый налоговый режим – налог на профессиональный доход? При этом организации важно заключить договор именно с предпринимателем, служба безопасности компании не принимает договоры с самозанятыми физическими лицами по каким-то своим внутренним правилам.

Давайте разбираться.

Индивидуальный предприниматель при выборе системы налогообложения «налог на профессиональный доход» не теряет своего статуса индивидуального предпринимателя, меняется только способ уплаты им налога и налогового контроля доходов. При этом организация может также перечислять денежные средства на расчетный счет предпринимателя и получать от него акты выполненных работ. В этом случае у предпринимателя будет дополнительное действие – зарегистрировать доход в личном кабинете в день поступления и потом автоматически заплатить налог на следующий месяц. При этом организации будет все равно – как ИП заплатил свой налог и его размер. Для них важен статус индивидуального предпринимателя и представление документов.

Надо отметить, что физлицо как самозанятый также может иметь расчетный счет и получать на него платежи от организаций.

Давайте сравним – ИП и самозанятого в данной ситуации (см. таблицу 1 на стр.5). Ведь нет однозначного ответа – что будет выгоднее при таком статусе. Для каждого предпринимателя необходимо рассматривать каждый критерий сравнения отдельно. Для кого-то важно меньше заплатить налогов, а для кого-то – меньше взаимодействовать с налоговыми органами.

Если вы посмотрите расчеты в последних двух строках, то поймете, что выгодно платить УСН 6% при условии, что как ИП при использовании режима «налог на профессиональный доход» вы не будет платить страховые взносы. А если такой показатель как страховой стаж для вас важен, то тогда выгоднее быть ИП на 6%. Ведь налог по УСН уменьшается на уплаченные страховые взносы. Мы специально рассчитали налог с ежемесячным доходом в 50 000 и 70 000 рублей. Ведь почти 70 000 рублей – как раз граница, когда налог 6% начинает платиться, а не уменьшается до 0 рублей за счет страховых взносов. Напоминаю, что уменьшать УСН можно только тогда, когда вы заплатили страховые взносы! И желательно это делать поквартально до конца текущего квартала. Тогда рассчитанный налог по УСН можно будет уменьшить на страховые взносы. В случае, если вы опоздали с ним, придется платить 6% в полном объеме. Также 1% от оборота свыше 300 000 рублей по закону необходимо платить до 1 июля следующего года. Но для того, чтобы уменьшить налог по УСН за текущий год, лучше этот 1% платить сразу и до 31 декабря текущего года. При доходах до 70 000 рублей в месяц или 840 000 в год вы фактически платите государству налог 6%. А свыше этой суммы чуть больше, чем 6% и страховые взносы.

Итак, просмотрите таблицу, рассмотрите все критерии, которые мы указали, и думайте, что вам удобнее или выгоднее.

Если предприниматель хочет перейти на уплату налога на профессиональный доход, ему не обязательно сообщать об этом организации, он просто платит свой налог, имея этот ИП, и продолжает выполнять свои обязательства.

Как ИП перейти на налог на профессиональный доход и отказаться от «упрощенки», смотрите в статье «Как ИП на УСН стать самозанятым».

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”

Сравнение ИП на УСН 6% и ИП, уплачиваемого налог на профессиональный доход