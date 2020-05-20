За что государство может вернуть налог?

Практически все слышали, что государство возвращает 13% при покупке жилья. Но вот не многие знают, что 13% налог можно вернуть и при других ситуациях.

Чтобы что-то вернуть, нужно что-то заплатить

Но для того, чтобы государство что-то нам вернуло, необходимо платить налог на доходы физических лиц – 13%. Обычно его платит за вас работодатель, если вы официально трудоустроены. То есть должно быть, что возвращать.

Предприниматели и налог 13%

Индивидуальные предприниматели как субъекты малого бизнеса в основном не платят этот налог. Налог на доходы физических лиц взимается с предпринимателей при оплате налогов по общепринятой системе налогообложения, а она самая «дорогая» в плане налогов. В основном, ИП платят налоги по упрощенной (УСН, или «упрощенка»), патентной системе налогообложения («патент»), а также единый налог на вмененный доход («вмененка») и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Суть этих налогов – снизить налоговое бремя на предпринимателей, заменив несколько налогов на один единый с пониженной ставкой. Поэтому предприниматели в большинстве своем не платят 13%, поэтому им нечего возвращать.

За что можно вернуть?

– За приобретенное жилье. Сюда включаются квартиры, дома, земельные участки под строительство домов. Полный список и порядок возврата указан в статье 220 Налогового кодекса. Возвращают максимум 260 тыс. рублей и 360 тыс. рублей с ипотеки. Вычет предоставляет один раз в жизни.

– За оплату обучения. Сюда включается оплата лицензированным организациям за свое обучение, в том числе и высшее, среднее обучение, а также повышение квалификации (включая автошколы, курсы иностранных языков). Вернуть налог можно при оплате обучения за себя, своих детей, братьев и сестер. Максимально вернуть за обучение возможно 15 600 рублей (за себя) и 6500 рублей (за детей, братьев и сестер). Возвращать можно каждый год. Вычет предоставляется в соответствии со статьей п. 1 пп. 2 ст.219 Налогового кодекса.

– За оплату лечения. Это может быть оплата операции на глазах, стоматолога, иные платные медицинские услуги. Налог можно вернуть при оплате медицинских услуг за себя, своего супруга (супругу), детей и родителей. Максимально можно вернуть 15 600 рублей. При оплате дорогостоящих видов лечения (в соответствии с перечнем, размещенным в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 г. №201 сумма ограничена только суммой вашего уплаченного налога. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 3 ст. 219 Налогового кодекса.

– За медицинскую страховку. А точнее – за оплату добровольного личного страхования себя, своих супруга (супруги), родителей и детей. Максимально можно вернуть 15 600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 3 ст. 219 Налогового кодекса.

– За уплату по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в свою пользу или в пользу супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков. Максимально можно вернуть 15 600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 4 ст. 219 Налогового кодекса.

– За уплату по договорам добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, в свою пользу, в пользу супруга (супруги), родителей, детей. Максимально можно вернуть 15 600 рублей. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 4 ст. 219 Налогового кодекса.

– За уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Максимально можно вернуть 15 600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 5 ст. 219 Налогового кодекса.

– За прохождение независимой оценки своей квалификации, если она требуется при устройстве на работу. Максимально можно вернуть 15 600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 6 ст. 219 Налогового кодекса.

– При покупке акций с помощью индивидуального инвестиционного счета. Максимально можно вернуть 52 000 рублей. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса.

А за покупку автомобиля?

При покупке автомобиля, гаража, нежилых помещений государство не возвращает 13%.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”