Забыл подать заявление на УСН – есть шанс остаться на этом режиме!

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в соответствующем свидетельстве. Те ИП, которые не сделали этого в указанные сроки, не вправе применять УСН. Такой вывод следует из п. 2 ст. 346.12 НК РФ и пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

При этом может сложиться ситуация, когда хозяйствующий субъект выразил желание использовать УСН, уже фактически его применяя: сдавая налоговую отчетность, а также уплачивая авансовые и налоговые платежи. Если в этом случае налоговый орган своевременно не уведомил ИП о необходимости применения общей системы налогообложения, то не может ссылаться, что не получил от него уведомление о переходе на УСН или получил его с нарушением срока. Верховный Суд РФ подчеркнул, что в такой ситуации положения пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не могут быть применены в качестве основания для перевода налогоплательщика на общую систему налогообложения.

Источник: информация ФНС, определение Верховного Суда РФ №310-эс19-1705 от 02.07.2019 г.

Вовремя не заметили ошибку – вернуть налог нельзя

При расчете платежей ИП допустил счетные ошибки. Из-за этого возникла переплата. Когда предприниматель обратился за возвратом, ему вернули не всё, потому что по некоторым суммам прошло больше трех лет. АС Уральского округа признал эти действия законными, поскольку срок на возврат нужно считать с момента уплаты.

Спор касался переплаты взносов в ПФР, однако полагаем, что выводы можно применить и к налогам. Ведь за возвратом ИП обращался уже в инспекцию. Помимо прочего, плательщик ссылался на то, что ни фонд, ни налоговики не сказали ему об излишней уплате. А узнал об ошибке он только спустя почти 3 года. Суд же эти доводы отклонил: ИП в момент перечисления средств в бюджет должен был узнать о переплате, поскольку сам ведет учет и несет риск неблагоприятных последствий ошибок.

Отметим, что неуведомление инспекции о переплате суды редко считают основанием продлить срок на возврат.

Источник: Постановление АС Уральского округа от 25.01.2021 г. по делу №А60-8630/2020

Минтранс напомнил правила заполнения путевых листов

С 1 января 2021 года действует приказ, который устанавливает порядок заполнения путевых листов. Типового бланка нет, поэтому ведомство привело основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

– путевой лист должен содержать обязательные реквизиты. Можно включить и дополнительные;

– в сведениях о ТС отражают его тип, марку, модель, информацию о прицепе при его наличии, пробег, дату и время обязательного контроля техсостояния, дату и время выпуска ТС на линию и его возвращения;

– документ оформляют на каждое ТС.

Напомним, на основании путевых листов бухгалтер списывает, например, расходы на ГСМ.

Источник: Письмо Минтранса России от 15.01.2021 г. №ДЗ-66-ПГ

Появилась обновленная форма декларации по ЕСХН

ФНС скорректировала форму декларации, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде. Среди основных изменений можно назвать:

– изменены штрих-коды;

– на титульном листе теперь нет кода по ОКВЭД;

– в раздел 2 добавили строку 046 для обоснования ставки по закону субъекта РФ.

Приказ нужно применять, начиная с отчетности за 2020 год, но он вступил в силу только 29 марта. До этого момента можно было сдавать прежнюю форму декларации.

Источник: Приказ ФНС России от 18.12.2020 г. №ЕД-7-3/926@

Суд выяснил, какие документы могут запрашивать налоговики при камеральной проверке декларации по НДС

Инспекция проводила камеральную проверку декларации по НДС, в которой организация заявила налог к возмещению. Налоговики запросили много документов, однако компания посчитала требование незаконным, поскольку эти сведения не имеют отношения к вычетам. АС Северо-Западного округа поддержал ее.

Из перечисленных в требовании документов проверяющие имели право запросить только счета-фактуры и первичные документы. Помимо этого, инспекция истребовала:

– договоры;

– акты сверки;

– акты о зачете взаимных требований;

– расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей;

– доверенности.

Налоговики ссылались на то, что эти документы подтверждают наличие договорных отношений и исполнение взаимных обязательств, что нужно для проверки по ст. 54.1 НК РФ. Однако суд отметил: нормы ст. 54.1 НК РФ не регулируют порядок проведения камеральных проверок, а значит, не могут устранять ограничения по запрашиваемым документам.

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.01.2021 г. по делу №А56-38742/2020

Минфин напомнил, что доплаты от регионов медикам за работу с коронавирусом не облагают НДФЛ

Освобожденные от НДФЛ доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом выплачивают за счет как федерального бюджета, так и бюджетов регионов. Таким образом, если регион повышает доплату, налог не платят.

Источник: Письмо Минфина России от 31.12.2020 г. №03-04-09/116991

Как можно уменьшить и ПСН и УСН?

Минфин разъяснил, как ИП, совмещающий ПСН и УСН, может уменьшить суммы налогов на уплаченные страховые взносы, при этом труд наемных работников применяется только в деятельности на УСН.

В письме от 25.02.2021 г. №03-11-11/13087 отмечается, что Налоговый кодекс РФ разрешает налогоплательщикам, применяющим УСН или ПСН, уменьшать сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму обязательных страховых взносов. При этом сумма соответствующего налога может быть уменьшена на сумму указанных страховых платежей, но не более чем на 50%.

Вместе с тем ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму соответствующего налога на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в полном размере (то есть без ограничений).

Учитывая изложенное, ИП, совмещающий ПСН и УСН (с объектом доходы) и использующий наемный труд только в деятельности по УСН, вправе уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных за себя страховых взносов без применения ограничения в виде 50%. Одновременно этот ИП может уменьшить единый налог по УСН на сумму страховых взносов, уплаченных с вознаграждений работникам, учитывая ограничение в размере 50% от суммы данного налога.

Источник: Письмо от 25.02.2021 г. №03-11-11/13087

Новые правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.03.2021 г. №140, пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума (РПМ).

При назначении выплаты будут учитываться в том числе доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций.

Выплату смогут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие определенным имуществом и сбережениями, в частности: одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м; одной дачей, одним гаражом, одной машиной, сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).

Сообщается также о введении «правила нулевого дохода». В частности, отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами (например, уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье или это единственный родитель, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет и т. д.).

С учетом изменившихся правил обновлена форма заявления на портале госуслуг.

Для большинства сведений предусмотрено автозаполнение. Значительная часть данных будет проставляться автоматически или подгружаться из государственных информационных систем.

Источник: Информация Минтруда России от 31.03.2021 г. «Правительством утверждены правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет»