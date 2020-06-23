Зачем инвестировать? Семь шагов к финансовой независимости

Без ответа на этот сверхважный вопрос я никому не советую начинать вкладывать свои деньги и создавать свой будущий капитал свободы.

Что будет с уровнем наших доходов в конце жизни, если мы будем продолжать тратить всё, что зарабатываем сейчас? Увы, мы придем к пенсии только с одним источником дохода – собственно, этой самой пенсией! Ни порядок расчета, ни размер которой не может посчитать ни один человек. Но ясно одно: НОРМАЛЬНО жить на нее не получится…

Почему мы постоянно видим на морских курортах и в известных туристических местах пенсионеров из развитых стран (Европейские страны, Япония, США)? Откуда у них деньги? Ответ прост: они инвестируют часть своих доходов каждый месяц на протяжении большей части своей жизни. Больше половины американцев инвестируют тем или иным способом в свой фондовый рынок. В России этот показатель растет, но до сих пор менее 3%.

Согласно Р. Кийосаки, есть восемь способов обретения богатства (мне больше нравится термин «финансовая независимость»):

Женившись на ком-то ради его денег. Будучи мошенником, обманщиком или вне закона. Через наследство. Выиграть в лотерею. Стать известным. Быть жадным. Покупать всё дешевое. Быть финансово умным.

Абсолютное большинство всех самых богатых и успешных людей мира являются финансово грамотными людьми, успешными инвесторами (и далеко не все из них являются предпринимателями и бизнесменами).

Если тебе также близок пункт №8, вот семь шагов, которые нужно пройти на пути к финансовой независимости:

Шаг №1 – разобраться в основах финансовой грамотности.

Шаг №2 – поставить главные финансовые цели в своей жизни.

Шаг №3 – составить личный финансовый план.

Шаг №4 – определить свой риск-профиль.

Шаг №5 – составить инвестиционный портфель, подобрав в него инструменты (виды активов) для реализации своего финансового плана с учетом особенностей вашего риск-профиля.

Шаг №6 – НАЧИНАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ.

Шаг №7 – периодически контролировать процесс движения к финансовым целям и при необходимости проводить ребалансировку своего инвестиционного портфеля.

В следующих статьях мы подробно разберем каждый из этих шагов. Кстати, у нас в «Клубе правильных инвесторов» в Рязани на постоянной основе проводятся образовательные программы в области финансовой грамотности и инвестирования. Присоединяйся к сообществу единомышленников! г. Рязань, ул. Праволыбедская, д.27, офис 53, тел.8-915-615-22-56.

Андрей Матвеев

Финансовый консультант, квалифицированный инвестор, руководитель и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

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