Загородная недвижимость. Легко ли построить дом мечты

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой спрос на загородное жилье в 10 раз превышал объем предложения. Тренд сохранился и по сей день. Причем одним из самых перспективных направлений стало строительство загородных домов.

За один сезон сейчас можно построить дом под себя, именно свои потребности, в удобном ритме вложений и временном графике. Конечно, строительство дома – процесс сложный и емкий, но сейчас появилось множество возможностей для его комфортной реализации даже в условиях ограниченного бюджета и дефицита времени.

Давайте разберемся. По бюджету: правительство присваивает проекту развития малоэтажного жилищного строительства очень высокий приоритет. И, уже сейчас, на рынке ипотечного кредитования есть ряд программ, которые позволят привлечь средства и на покупку участка и на строительство дома.

Имея на руках всего лишь 15-20% от предполагаемой стоимости всего дома с участком, можно привлечь заемные средства по очень привлекательной ставке.

Строить дом можно и самостоятельно, и с привлечением подрядчика. Процесс финансирования при выборе того или иного варианта будет существенно отличаться.

В среднем, при привлечении суммы в ипотеку порядка 5 миллионов рублей, платеж составит чуть более 30 тысяч в месяц. На эти деньги можно построить и оперативно въехать в дом, расположенный в пределах 20 км от города, площадь дома в таком бюджете составит до 200 кв. м.

На рынке Рязани сейчас представлены два типа ипотечных программ на строительство жилья.

А) Классика – привлечение средств под залог строящегося объекта. Внутри этого продукта имеется возможность выбора: строить самостоятельно либо с привлечением подрядной организации. Преимуществом является относительно невысокая ставка (в среднем около 8,5% годовых) и длительный срок кредитования.

Б) Продукт – аналог потребительского кредита под залог имеющегося объекта. Здесь достоинством является любой комфортный способ и срок строительства, банк не предъявляет требований к срокам, стоимости и его качеству, но придется заложить другое недвижимое имущество, оценённое с требуемым дисконтом.

Сэкономить время позволит контракт с проверенным надежным застройщиком. Как правило, банки уже имеют пул аккредитованных, специализирующихся на малоэтажном строительстве организаций. При необходимости, аккредитацию может получить любой застройщик, удовлетворяющий определенным критериям.

В целом при строительстве дома существует пять факторов, оказывающих существенное влияние на его стоимость:

Форма самого дома. Чем сложнее форма, тем дороже обойдется строительство. Так, разная площадь этажей и сложная геометрия могут добавить к цене до 15%. Одноэтажный дом выйдет на 25-30% дороже двухэтажного, а двухэтажный на 10-15% дороже мансардного. Архитектурные решения. Чем сложнее проект, тем дороже стоимость его реализации. Разброс стоимости может быть кратным. Площадь дома. Чем больше метров, тем дешевле стоимость метра. Комплектация: выбор ценовой группы отделочных и строительных материалов оказывает существенное влияние на стоимость постройки.

Эти моменты являются подводной частью айсберга под названием «строительство дома».

Можно также попасть в очень неприятную ситуацию, когда запланированного и выделенного бюджета не хватит и самым печальным последствием станет продажа недостроенного объекта, в который вложено много сил и ресурсов с весомым дисконтом.

Так чуть не произошло с одним из наших клиентов. Александр Л. в 2020 году задумал строительство дома. Деньги он планировал взять в кредит, который хотел закрыть средствами с продажи своей квартиры. Квартира должна была быть освобождена после переезда в новый дом. Расчет материалов и стоимости строительства Александр проводил тщательно, будучи инженером по образованию. Сам спроектировал новый дом, использовал калькулятор расчета стоимости. Скрупулезно прибавлял допуски, выкраивал профлист и считал кирпичи. И вот обратился в банк, одобрил заявку, и начал строительство. Дело пошло намного медленнее, чем ожидал Александр. Пандемия и дефицит рабочих рук на рынке сыграли злую шутку. Кроме этого, ряд дорогостоящих материалов закупить не удалось, и к началу загородного сезона семья оказалась в ситуации, когда достраивать оказалось просто не на что, регулярные платежи стали обременительными и продать квартиру в текущей ситуации пока не было возможности. А стройматериалы подорожали. Александр выставил на продажу квартиру по цене значительно ниже рынка для оперативной ее продажи. В расчете, что полученными деньгами достроит дом и части хватит на оплату съемного жилья. Благо, семье повезло, и при выявлении потребностей и причин продажи квартиры риелтор выяснил всю суть ситуации. Александр был направлен в одну из компаний, занимающихся малоэтажным строительством, где с помощью переговоров был согласован график достройки дома за счет средств строителей в рассрочку. Дом был введен в эксплуатацию в рекордные сроки, квартира продана по рыночной стоимости, и в качестве воспоминаний о прецеденте остался лишь совсем необременительный платеж, который семья закроет в течение года. А могло и не быть контакта с грамотным риелтором.

В целом, загородная жизнь намного экологичнее городской – чистый воздух и природа оказывают самое положительное влияние на наше физическое и эмоциональное самочувствие. И большое количество инструментов и возможностей делает мечту о собственном доме очень даже реальной. Сэкономить время и деньги можно обращаясь в компании, которые занимаются комплексным сопровождением вашего замысла – от подбора ипотечных программ и участка до выбора надежного подрядчика и страхования дома. На рязанском рынке, как правило, такой сервис предоставляется бесплатно крупными агентствами недвижимости. Кроме того, многие проводят тематические мероприятия, такие как «Распродажи загородной недвижимости», где можно подобрать хорошие варианты по сниженным ценам в связи со срочностью предложения.

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

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