Загрузка декларации 3-НДФЛ для отправки в налоговую инспекцию

Для того чтобы отправить декларацию, необходимо войти в «личный кабинет» на сайте nalog.ru под своим логином и паролем. Логин – ваш ИНН, пароль можно взять в любом налоговом органе вне зависимости от места регистрации (с паспортом) либо зайти с помощью пароля с сайта госуслуги.рф.

Шаг 1. Войти в «личный кабинет» на сайте nalog.ru

Шаг 2. Если у вас нет электронно-цифровой подписи, то ее необходимо сформировать. Для этого следует зайти в раздел «Жизненные ситуации», далее – «Получить квалифицированную электронную подпись». Чтобы это сделать, зайдите в профиль вашего аккаунта и выберите закладку «Получить ЭП».

Шаг 3. Подпись нужно сформировать в защищенной системе ФНС. Проверьте персональную информацию в специальных полях и введите пароль дважды. Пароль желательно установить такой же, как на вход в «личный кабинет», или записать его в надежное место. Формирование ключа может занять от 1 часа до 1 суток. После того как подпись сформируется, вы сможете отправить декларацию.

Шаг 4. Зайти в раздел «Жизненные ситуации» и там войти в подраздел «Подать заявление на налоговые вычеты».

Шаг 5. Нажать на кнопку «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Шаг 6. Нажать на кнопку «Загрузить готовую декларацию».

Шаг 7. Выбрать год, соответствующий вашей декларации, и нажать кнопку «выбрать файл». При нажатии вкладки «Выберите файл» выберите сохраненный файл декларации в формате *xml, который мы прислали вам по электронной почте.

Шаг 8. Файл загружен, необходимо сформировать его для отправки. Если нужно отправить дополнительные документы, вы можете добавить подготовленные сканы или фотографии этих документов.

Пароль от ЭЦП рекомендуется делать таким же, как и пароль от входа в «личный кабинет».

Введите пароль и нажмите кнопку «отправить».

Шаг 9. Зайдите в раздел «Сообщения» и проверьте, отправлена ли ваша декларация. Очень рекомендуем зайти в этот раздел через сутки, чтобы удостовериться, что налоговая инспекция приняла декларацию. Иногда происходят технические ошибки.

Шаг 10. Если вы приложили не все документы, вы можете это сделать через «личный кабинет». Бывают ситуации, когда из инспекции даже звонят и попросят предоставить тот или иной скан/фото. Добавить документы вы можете в «личном кабинете» в разделе «Жизненные ситуации», далее – «Прочие ситуации», далее – «Нет подходящей ситуации».

Шаг 11. Заполните место обращения (код налогового органа, куда отправляли декларацию), а также все необходимые поля. В поле «Ваше обращение» напишите сообщение о том, какие документы вы представляете: «Для проведения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ представляю следующие документы: … ».

Шаг 12. Улыбнитесь! Вы выполнили свою обязанность по подаче декларации.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”